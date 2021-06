Chcete snížit náklady za chlazení, slevu na čidla CO2 nebo vyměnit radiátory?

TZB-info / Vytápění / Chcete snížit náklady za chlazení, slevu na čidla CO 2 nebo vyměnit radiátory?

ComfoAir Q získala jako první certifikát Institutu Passive House „pro teplé podnebí“. Dosahuje vynikající rekuperaci chladu až 87 % a snižuje náklady za chlazení. Rozhovor o větrání s rekuperací, náhradě litinových radiátorů a stropním sálavém vytápění a chlazení.

Ve studiu TZB-info jsme přivítali Ing. Jiřího Štekra ze společnosti Zehnder, který by mohl sedět rovnou na dvou, vlastně na třech židlích. Budeme si totiž povídat nejen o firmě Zehnder, ale tematicky o větrání s rekuperací tepla, designových radiátorech a stropním sálavém vytápění a chlazení.

Text viz níže je ukázkou perfektní přípravy na rozhovor, ale ve videu uvidíte, jak se milý rozhovor ubírá vlastními cestami.

Ing. Jiří Štekr, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., rozhovor v redakci TZB-info Ing. Jiří Štekr, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., rozhovor v redakci TZB-info

TZB-info: Začněme ale aktuální situací, jak se společnosti Zehnder vede v období koronaviru?

JŠ: Tak jako pro většinu i pro nás je období pandemie dlouhé, nepříjemné, výrazně omezuje osobní setkávání, tak potřebná pro obchodování. Podpora prodeje instalatérům, byť v omezené míře probíhala, koupelnová studia, prodávající také naše designové radiátory, byla ale až dosud zavřená. I přes všechny obtíže jsme v loňské roce díky našim zákazníkům zvýšili prodej o více než 20 % a dosáhli plánovaného obratu. Myslím si, že k rostoucímu zájmu o výrobky Zehnder patří potupně větší známost značky a větší důraz mnohých z nás na zdraví a zdravý styl života. Takže to jde, po slabším začátku v letošním roce se prodej zvednul a po 4 měsících dosahujeme plánovaného obratu, byť v současné době i my čelíme nedostatku komponentů pro výrobu a někde až raketovému nárůstu jejich cen. Jsme rádi, že se opatření postupně uvolňují, ale musíme být opatrní, aby nějaká další vlna nevrátila.

TZB-info: Přejděme rovnou k Vaší vlajkové lodi ve větrání a sice větrací jednotce Zehnder ComfoAir Q – proč si ji zákazníci tak oblíbili?

JŠ: Větrací jednotka ComfoAir Q v mnohém předčí konkurenci. Ať již z hlediska technických parametrů jako energetické účinnosti, nízkých provozních nákladů, tichého provozu, rozmanitých možností ovládání od intuitivního displeje až po ovládáním aplikacemi, tak výjimečnou technologií adaptivního řízení „Climate Switch“. Ta zajišťuje celoročně optimalizované vnitřní klima. Díky snímání teploty a jejím vyhodnocování za několik posledních dnů, modulačnímu bypassu, systému teplotních a vlhkostních čidel a rekuperaci tepla i vlhkosti zajišťuje komfortní teplotu v interiéru po celý rok, různou dle ročního období. S blížícím se letním období bych rovněž vyzdvihl, že větrací jednotka ComfoAir Q získala jako první certifikát Institutu Passive House „pro teplé podnebí“. Dosahuje vynikající rekuperaci chladu až 87 % a tím zmenšuje riziko přehřívání interiérů v létě, a navíc snižuje náklady za chlazení. Na toto téma a další možnosti ochlazování rodinného domu v létě bude zaměřen webinář tento pátek 21. 5. od 10 hod. Link k pro jeho sledování online i kdykoliv později prostřednictvím videa na YouTube je na našem webu www.zehnder.cz v sekci Pro Partnery/školení.

TZB-info: Novinkou je větrací jednotka Zehnder ComfoAir Standard – co má zákazník očekávat?

JŠ: Nová komfortní větrací jednotka ComfoAir Standard v sobě spojuje osvědčenou technologii s vysokou spolehlivostí s průtokem vzduchu 300 nebo 375 m3/h, s výměníkem tepla nebo entalpický výměníkem, s předehřevem a jednoduchým ovládáním nebo připojením přes 0–10 V na dálkové ovládání. Vychází z technologie jednotek ComfoAIr Luxe, ověřené mnohaletým naprosto bezproblémovým používáním. Některé jednotky fungují již více než 25 let a stačí u nich pouze pravidelná výměna filtrů. Jsou prodávány za příznivé ceny od 48 tisíc korun bez DPH. Nabízí vlastníkům i dodavatelům rodinných domů ekonomické řešení ke splnění zpřísňujících se předpisů a dosažení zdravého klima ve stavěných dokonale těsných domech. Jak je z názvu již patrné, tyto jednotky nastavují STANDARD v rekuperacích z hlediska KVALITY a CENY.

TZB-info: Větrání se teď skloňuje více než kdy dříve. jak je to s ovládáním větrání pomocí čidel CO 2 a jeho význam v době Covid-19? Jak větrání udržovat z pohledu hygieny?

JŠ: Obsah CO 2 ve vzduchu v interiéru může mít negativní vliv na zdraví a schopnost koncentrace. Jeho výši lze brát jako indikátor kvality vzduchu. Čidlo CO 2 umožňuje automatické řízení výměny vzduchu na základě aktuálně naměřených hodnot CO 2 , která by dle vyhlášky neměla v denním průměru překročit 1.500 ppm. Zejména v období pandemie koronaviru odborníci jako například Prof. Kabele doporučují dostatečné větrání resp. zvýšenou výměnu vzduchu a nastavení čidel CO 2 na 400 ppm. Řízení větrání pomocí čidel CO 2 patří zcela jistě k nejkomfortnějšímu řízení větrání s rekuperací tepla. Proto i naše firma Zehnder zařadila do nabídky nová čidla CO 2 , prodávané českým a slovenským zákazníkům od 1. 4. 2021 za snížené ceny.

TZB-info: O designových radiátorech se obtížně mluví, ty je potřeba „zažít“ například ve vašem showroomu nebo showroomech prodejců. Jak zákazníkům můžete pomoci s jejich výběrem.

Kromě katalogu v tištěné verzi nebo na webových stránkách jsme na konci letošního února dokončili a zákazníkům představili zcela nový online konfigurátor, umožňující snadno a rychle v 6 krocích navrhnout koupelnový radiátor. Ať už pro sušení ručníků nebo vytápění koupelny. Mohou volit z nabídky 18 nejprodávanějších radiátorů i novinek od švýcarského výrobce Zehnder, které v sobě spojují prvotřídní kvalitu, dokonalou funkčnost a výjimečný design. Na rozdíl od jiných konfigurátorů, v konfigurátoru Zehnder si zákazníci mohou zvolit vlastní design/vzhled radiátoru, a to dle různých kritérií. Výsledkem návrhu je finální specifikace navrženého radiátoru ve zvolené barvě s příslušenstvím, technickými údaji, objednacími čísly a cenou, kterou si v Excelu mohou uložit, použít pro objednání u prodejců nebo instalatérů. Vyzkoušejte sami na www.zehnder-konfigurator.cz.

TZB-info: Co je nyní top v oblasti radiátorů? Zehnder Kazeane, černý mat, Charleston Retrofit?

V oblasti koupelnových radiátorů je nyní největší zájem o radiátor Zehnder Kazeane s atraktivním a přitom velice praktickým designem se šikmými trubkami a kromě bílé, chromu hlavně v černé matné barvě. Designéři King a Miranda nám navrhli opravdu výborný produkt. Měl jsem osobní čest je přivítat před několika roky v Praze na prezentaci pro architekty. Byla to výjimečná příležitost. Jsou to velice příjemní a skromní a dobře se nimi povídalo. Na můj dotaz, jaký by měl být nový produkt, aby byl úspěšný mi sdělili: musí být inovativní + zavedený na trh v pravém čase a za akceptovatelnou cenu. To radiátor Zehnder Kazeane splňuje. A nejen ten. Velmi dobře se stále prodávají asymetrické radiátory Yucca Asym s jemným elegantním vzhledem, umožňující ještě snadnější zavěšení ručníků a samozřejmě chromované radiátory Aura s klasickým tvarem, které nám otevřeli dveře na český a slovenský trh.

TZB-info: Vaše firma ale vyrábí i otopná tělesa pro bytové prostory?

Máte pravdu, největší objem prodeje v oblasti topných těles nám přináší ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston, o které je po ukončení výroby litinových radiátorů ještě větší zájem. Pro jejich snadnou náhradu při rekonstrukcích i v nových projektech jsme po odsouhlasení vedení firmy od letošního dubna v ČR a SR zvýhodnili provedení Retrofit. To se vyznačuje se stejnou roztečí bočního připojení jako je u litinových radiátorů. Úpravou ceny je nyní cena za článek podobná. Pro Charleston ale navíc hovoří prvotřídní německá kvalita, 100 % těsnost, široká škála rozměrů, způsobů připojení, tvarů, barev, hladký povrch umožňující čištění, zvýšený podíl sálavého tepla a zejména rychlý náběh na požadovanou teplotu. Při experimentálním měření pomocí termokamery jsme zjistili, že Charleston se povrch radiátorů Charleston se zahřeje z 20 °C na 65 °C za pouhé 4 min! Na rozdíl od litiny, kde náběh trvá více než 2 hodiny. Rychlá reakce na změnu teplot je cenná zejména v rekonstruovaných budovách s moderní otopnou soustavou. Interiéry rychle se rychle vyhřejí, ale zbytečně nepřetápí, když to není žádoucí.

M: Velkým tématem Zehnderu je stropní sálavého vytápění a chlazení. O jaké přesně řešení se jedná a pro jaké prostory je vhodné?

JŠ: V této oblasti produktů jsme oproti našim kolegům v Německu, Francii ale i Polsku a Rusku pozadu. V Nabídce máme stejné produkty, jako například stropní panely ZIP nebo ZFP, vhodné pro výrobní, skladovací, sportovní, výstavní nebo kulturní prostory, či stropní kazety Alumline pro estetické interiéry, ale dosud se nám nepodařilo projektanty a investory tak dobře informovat, oslovit. Nicméně i tak jsme potěšeni několika realizacemi během roku, jako například aktuální instalací v nově budované atletické hale v Táboře. Věříme, že nový projektový manažer přinese lepší servis projektantům.

TZB-info: Děkuji za rozhovor o vzduchu a teplu, obojím tak důležitém pro naši pohodu. Ať se vám daří

Děkuji.