Plnění klimatických cílů EU musí být sociálně i ekonomicky přijatelné Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková v Bruselu

Problémem České republiky je relativně velký podíl uhlí jako zdroje energií. Bez zemního plynu se v nejbližších desetiletích neobejdeme.

První kroky v nové funkci zavedly ministryni Annu Hubáčkovou do Bruselu, kde se zúčastnila zasedání Rady pro životní prostředí. Ministryně a ministři 27 zemí EU na něm diskutovali o pokroku v projednávání klimatického balíčku Fit for 55 či nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Jednalo se i o nové strategii EU pro půdu.

Na zasedání Rady EU pro životní prostředí se ministryně zapojila do diskuze ministryň a ministrů ohledně pokroku v projednávání pěti legislativních návrhů, které jsou součástí balíčku Fit for 55 a mají přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Jedná se o návrhy týkající se systému obchodování s emisemi, národních cílů pro každoroční snižování emisí, příspěvku sektoru využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví, emisních norem CO 2 pro nová osobní vozidla a nového Sociálního klimatického fondu.

„Balíček Fit for 55 je velmi důležitý a Česká republika podporuje jeho základní cíl, tedy zajistit snížení emisí do roku 2030. Musíme ale sledovat také sociální dopady a zajistit, aby některé návrhy týkající se budov a dopravy nevedly k výrazně vyššímu riziku energetické chudoby,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Součástí řešení by mohl být navrhovaný sociální klimatický fond. Je ale třeba zajistit, aby byl dostatečně flexibilní a administrativně nenáročný a aby podpora mířila zejména na nejohroženější sociální skupiny. Ministryně Hubáčková také zdůraznila potřebu zachovat v rámci Modernizačního fondu podporu zemního plynu, který je klíčový pro odklon od uhlí jako topného zdroje.