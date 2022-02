Jaké jsou nové povinnosti pro SVJ, BD a správce budov? Pozor na změny!

Podívejte se na webinář zdarma – koho se nová legislativa týká? Jsou nějaké výjimky? Hosté reagují na konkrétní dotazy ze strany správců a předsedů SVJ.

Aktuání informace a odpovědi v době odečtů a rozúčtování

V návaznosti na novou legislativu o instalaci dálkově odečitatelných měřidel dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro Vás odborníci ze společnosti ista Česká republika připravili další zajímavý webinář.

Ze záznamu webináře se dozvíte nejen, koho se nová legislativa týká, jestli jsou nějaké výjimky, ale velký prostor je také věnován odpovědím na konkrétní dotazy ze strany správců a předsedů SVJ. Dozví se například, že systém dálkového odečtu musí splňovat požadavek na měsíční frekvence odečtů naměřených hodnot z vodoměrů a měřičů tepla a registrujících přístrojů, což ne všechny systémy na trhu splňují.

Aktuální informace a odpovědi na dotazy připravili David Samek, technický manažer a Jaroslav Plšek, obchodní ředitel ista Česká republika s.r.o.

Už jen 13 % starých přístrojů s nutností fyzického odečtu

Aktuálně běží třetí roční vyúčtování v covidové době. Známe komplikace z předchozích dvou let, ale i letos fyzické odečty komplikují karantény.

„Fyzický odečet znamená zazvonit u bytu a odečíst každý vodoměr a to je pořád složité. Naštěstí výrazně stoupá počet dálkových odečtů, který tyto problémy řeší. Covidová doba velmi urychlila požadavky na dálkové odečty. Nejde jen o byty, není zájem, aby se ani po objektu pohybovali cizí lidé, nájemníci si to nepřejí. Máme už jen 13 % starých přístrojů s nutností fyzického odečtu. Tj. většina odečtů je buď dálkově nebo tzv. pochozím způsobem a v letošním roce tak byly odečty hotové extrémně brzy, bez problémů, již ve 3. týdnu v lednu. Teď je řada na rozúčtovacím oddělení, které dodává vyúčtování zákazníkům.“ říká David Samek a doplňuje, že aktuálních více než 1 200 instalací/rok je mnohem více než v předchozích letech.

„Formát dat z odečtů je stanoven, a to jako elektronický formát. Naše společnost má k tomu to účelu portál, kde data jsou a je možné na ně nahlížet, i když je přípustná i komunikace mailem. Je samozřejmě i možnost informací poštou, ale je to služba na vyžádání a za poplatek,“ říká Jaroslav Plšek.