Vykurovanie 2022 – 4. část: Měření a rozpočítávání tepla, regulace a řízení soustav vytápění

Snižování spotřeby energií potvrdí měření a rozúčtování nákladů, včetně měření na teplé vodě. Digitální dvojče umožňuje ověřovat regulační zásahy bez ovlivnění provozu. A i ve stávajících otopných soustavách lze zvyšovat podíl OZE, jak potvrdila konference Slovenské společnosti pro techniku prostředí.





IX. Měření a rozpočítávání tepla

Správce bytového domu jako odběratel tepla

„Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Správca bytového domu je podľa ust. § 2 Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 odberateľ tepla/koncový odberateľ:

e) odberateľom koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na rozvod tepla,

s) koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom alebo dodávateľ, ktorý dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom

Vlastník bytu/nebytového priestoru je podľa ust. § 2 Zákona o tepelnej energetike:

f) konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá teplo rozpočítané koncovým odberateľom alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) využíva výlučne na vlastnú spotrebu.“



Obr. Z konference Vykurovanie 2022 Obr. Z konference Vykurovanie 2022

Plusy a mínusy měření teplé vody (TV) na patě domu – objektu

„Výhody z merania spotreby TV na objekte – päte objektu:

spotreba a koeficienty sú len pre meraný celok,

po prvom rozúčtovaní sa konečný spotrebiteľ začína správať ekonomicky,

priamy odberateľ nedopláca na meraný celok,

priamy odberateľ kontroluje a hľadá objektívne a neobjektívne rozdiely spotreby TV (pravidelné odpočty),

vyváženosť systému TV zabezpečuje kvalitu dodávky v zmysle zákona,

je menej dôvodov na reklamácie kvality dodávky TV.“

Existuje několik způsobů měření a každý z nich má výhody i nevýhody.

X. Regulace a řízení soustav vytápění

Digitální dvojče technologického systému výroby tepla

„Digitálne dvojča je jednou z kľúčových technológií konceptu Priemysel 4.0, kterého základným stavebným prvkom sú tzv. kyberneticko-fyzikálne systémy predstavujúce prepojenie fyzického a virtuálneho světa. Vyznačuje sa synchronizáciou medzi virtuálnym a reálnym systémom vďaka snímaným údajom a pripojeným zariadeniam, matematickým modelom a spracovaniu údajov v reálnom čase. V reálnom procese sa potom snímajú všetky dôležité veličiny a parametre, ktoré sa vracajú späť do digitálneho dvojčaťa, kde sa na ich základe optimalizuje proces tak, aby sa dosiahla jeho požadovaná kvalita.“



Obr. Digitálne dvojča Obr. Digitálne dvojča

Obr. Digitálne dvojča kaskády plynových tepelných čerpadiel Obr. Digitálne dvojča kaskády plynových tepelných čerpadiel



Řídicí proces vytápění a větrání s rekuperací a zpětnou vazbou

„Vďaka výmene starých otvorových konštrukcií za nové a vďaka kvalitným zatepľovacím systémom, ktoré sú navrhované za účelom dosiahnuť maximálne zníženie tepelných strát cestou dokonalého utesnenia celého stavebného objektu, dochádza v bytovom dome k výraznej redukcii a v mnohých prípadoch až k úplnej absencii prirodzeného vetrania infiltráciou.

Jedným z možných technických riešení sú vzduchotechnické sústavy núteného vetrania s aplikáciou rekuperačných jednotiek.

Otázka, či je vhodné rekuperáciou aj vykurovať, býva veľmi častá. Avšak v tomto prípade platí, že menej je viac. Ak by sme chceli rekuperáciou vykurovať, na to, aby sme dosiahli pocit tepelnej pohody, potrebovali by sme zohriať a hlavne priviesť do vnútorného prostredia veľké množstvo vzduchu. K tomu by bolo treba použiť potrubia väčších priemerov, ktoré by zaberali väčšiu časť doterajšej svetlej výšky miestností. Zaužívané menšie prierezy potrubí by nedokázali preniesť dostatečné množstvo teplého vzduchu tak, aby sa výrazne neznížil komfort bývania. Pri malých priemeroch by vznikal nežiadúci hluk a prievan.

V zime, aby sme vnútorný priestor vykúrili, potrebujeme priviesť veľké množstvo vzduchu, ktorý je ale v tomto ročnom období veľmi suchý. To spôsobuje vysušovanie vnútorného priestoru, ktorého sa v zime v podstate nevieme zbaviť, jedine za cenu dovlhčovania vzduchu ďalším zariadením, alebo, ako už bolo uvedené, použitím entalpického výmenníka tepla vo vetracej rekuperačnej jednotke.“

Řízení výroby a předávání tepla s využitím obnovitelných zdrojů energie

„V rámci vykurovacieho systému jako celku nie vždy je možné uskutočniť modernizáciu jedného celku komplexne. Častokrát je možné pristúpiť len k čiastkovej modernizácii určitej časti vykurovacieho systému.

Parametre ovplyvňujúce modernizáciu výroby, distribúcie a odovzdávanie tepla:

typ technológie odovzdávania tepla,

požadované tepelné parametre systému,

požadované teplotné parametre systému.



Obr. Možnosti kombinácie systému výroby tepla so systémom odovzdávania tepla Obr. Možnosti kombinácie systému výroby tepla so systémom odovzdávania tepla

Obnoviteľné zdroje energie sa v súčasnosti stávajú hlavnými zdrojmi tepla v systémech odovzdávania tepla. Je to krok, ktorý vyžaduje nielen európska legislatíva, ale hlavne environmentálny stav životného prostredia. Pri výbere konkrétneho typu obnovitelného zdroja energie rozhoduje jednak dostupnosť primárnej energie, ale aj technické a prevádzkové požiadavky systému odovzdávania a distribúcie tepla. Na základe týchto požiadaviek sa systém výroby tepla založený na báze obnoviteľných zdrojov energie najčastejšie navrhuje jako bivalentný, dokonca ako trivalentný zdroj tepla.“