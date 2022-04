První slova pořadatele na konci veletrhu Aquatherm Praha 2022

K mikrofonu ESTAV.tv jsme pozvali Mgr. Michala Drážďanského, jednatele MDL EXPO, pořadatele veletrhu Aquatherm Praha. Rozhovor vznikl přímo na výstavišti, když ubíhaly poslední chvíle letošního veletrhu. Na ohlédnutí to ještě není, ale na první dojmy ano.

Aquatherm Praha 2022 se konal sice v posunutém termínu (původně se měl konat v březnu), ale na rozdíl od mnoha jiných akcí v plánovaném roce. Koná se totiž jednou za dva roky a v roce 2020 se konal těsně před vypuknutím pandemie. A letos, díky odložení do dubna, už i bez COVID restrikcí.

Pro pořadatele i firmy byla zima dobou zvažování pro účast a proti. A nutno říci, že v obou táborech najdeme řadu významných a tradičních vystavovatelů a značek. Na druhou stranu se na letošním veletrhu prezentovaly i značky nové nebo takové, které se vrátily po letech. Veletrh prostě v mnohém překvapil.

V listopadu se konal on-line Aquatherm preview, vysílání rozhovorů a komentářů ze studia TZB-info, kterého se zúčastnily firmy, které již byly rozhodnuty na veletrh jít. Byl to již v době dramatu cen energií a problémů s dodávkami materiálů a dílů. Přesto mnozí ještě doufali v alespoň částečné uklidnění v jarních měsících. Ale pak přišla válka na Ukrajině, odstřižení ruských trhů a situace zase o kus složitější. I proto mezi prvními dojmy pořadatele je poděkování. Návštěvníkům, vystavovatelům, kolegům i partnerům.

A my z druhé strany děkujeme MDL EXPO za to, že do toho šli s velkou vírou, plnu parou a celým srdcem. I proto se velmi hodí, že Cech topenářů a instalatérů ČR právě letos udělil na doprovodném programu Mgr. Michalu Drážďanskému Výroční instalatérské uznání jako poděkování za to, že svátek TZB a řemesla se podařilo nejen zachovat, ale udržet v dobré kondici.