Nebyli jste na veletrhu ISH 2023? Prohlédněte si výrobky oceněné Design Plus. Část 2/3 Voda, příslušenství. Větrání.

Stručný pohled na výrobky, které odborná porota veletrhu ISH 2023 ocenila cenou Design Plus.

Voda, příslušenství

Freilauf – Vypouštěcí ventil pro umyvadlo



Hersteller: Freilauf GmbH & Co. KG

Vypouštěcí ventil Freilauf je konečně řešením pro ucpané odtoky v koupelně. Inovací je, že zástrčka se aktivuje magnetickým mechanismem. Základna zástrčky se posouvá po nakloněné rovině. Výsledkem je velmi elegantní a přesný pohyb zástrčky. Všechny povrchy, které přicházejí do styku s vodou, mají hladký a kulatý design, takže se snadno čistí a vlasy na nich neulpívají.

Geberit CleanLine50 – Odtokový žlab



Výrobce: Geberit International AG

CleanLine50 se vyznačuje moderním a minimalistickým designem. Díky šířce pouhých tří centimetrů a asymetrickému odvodňovacímu kanálu poskytuje vizuální rozmanitost. Je k dispozici ve dvou barvách: broušená nerezová ocel a černý chrom. Odtokový žlab Geberit CleanLine50 má integrovaný sklon, který optimálně odvádí vodu ze sprchy. Praktickou hřebenovou vložku lze snadno a pohodlně vyjmout a rychle opláchnout.

Alcadrain – Odvodňovací žlab



Výrobce: Alcadrain s.r.o.

Fasádní a terasové odvodňovací žlaby jsou vhodné zejména pro odvod povrchové vody, která se hromadí kolem budov při dešti, ale i ze sněhu, který kolem budov rychleji taje.

RP 50 Digital – Tlaková pumpa pro testování těsnosti vodovodních potrubí



Výrobce: Rothenberger Werkzeuge GmbH

RP 50 Digital nabízí snadné použití spojené s robustnost běžné testovací pumpy plus a výhodami digitální techniky. Je vybavena digitálně pracujícím senzorem tlaku pro přesná měření až do 30 bar. Tlakovou křivku lze sledovat na mobilních zařízeních přes Bluetooth. Po měření aplikace vygeneruje zprávu o tlakové zkoušce zabezpečenou proti neoprávněné manipulaci pro spolehlivý důkaz, že test byl proveden správně.

Větrání

Bezrámová vyústka Ergovent Rondo – Ventilační systém



Výrobce: ERGOVENT, UAB

Zažijte krásu bezespárových stropů s bezrámovými vyústkami ERGOVENT pro větrání. Jsou vyrobeny z pevné sádry, mají spolehlivé magnetické držáky, jsou odolné a mají snadnou instalaci. Jedinečný aerodynamický konvexní tvar vyvinutý vědci snižuje víry vzduchu a snižuje hluk při větrání. Univerzální design umožňuje použití pro přívod i odvod vzduchu a lze je barevně upravit shodně s barvou stropu.

Reneo-Fit – Větrací systém



Výrobce: Blauberg Ventilatoren GmbH

Jednotka Reneo-Fit je ideálním řešením pro větrání rodinných domů a bytů s požadovaným průtokem vzduchu až 136 m3/h. Vysoká účinnost a kompaktní rozměry v kombinaci s polotuhým vzduchotechnickým systémem BlauFast umožňují vytvořit flexibilní řešení pro každého klienta jak ve fázi rekonstrukce, tak ve fázi výstavby. Konstrukce pláště z EPP poskytuje nízký SFP. Modely jsou vybaveny entalpickým protiproudým výměníkem tepla pro rekuperaci tepla a vlhkosti.

Fento – Větrací systém



Výrobce: Tense Bvba

Najděte perfektní kombinaci kvality, funkce a designu v řadě Fento. Integrujte ventilační jednotky Xillo hladce do jakéhokoli interiéru a dosáhněte elegantního vzhledu. Nejminimalističtější větrací vyústky na trhu. Tyto minimalistické větrací otvory dostupné ve čtvercové a kulaté verzi lze integrovat do betonu i sádrokartonu, aby dokonale zapadly do každého interiéru. Proud vzduchu je široce nastavitelný.

AxiTone – Ventilátor



Výrobce: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

AxiTone je nový třílistý ventilátor ebm-papst a byl speciálně vyvinut pro aplikace v prostředích citlivých na hluk. Díky extrémně nízké hlučnosti s nízkou tonální složkou lze AxiTone ideálně použít jako doplněk k tepelným čerpadlům, kde je nízká hlučnost nejvyšší prioritou, například i pro chladicí/klimatizační jednotky v obytných prostorách.

TROX CONFIGURATOR – Software



Výrobce: TROX GmbH

S TROX CONFIGURATOR je projektování kompletní ventilační techniky velmi snadné. Ke komplexnímu online nástroji pro navrhování nových systémových řešení TROX Ox a ke všem dalším produktům TROX pro projekt lze přistupovat prostřednictvím osobního přístupu přes zákaznický portál myTROX. Umožňuje zjednodušené plánování a navrhování složitých stavebních projektů. Design rozhraní TROX CONFIGURATOR je srozumitelný a intuitivní. Systémoví průvodci TROX Ox umožňují prvotní návrh systému s návrhy produktů, cenami a texty nabídek, ve kterých lze pokračovat a vylepšovat je v pozdější fázi projektu, dokonce i v raných fázích projektu.