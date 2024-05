TZB-info / Vytápění / Novinky ENBRA pro rok 2024 – od vytápění po měření tepla a odečty vody

Novinky ENBRA pro rok 2024 – od vytápění po měření tepla a odečty vody

Ing. Karel Vlach, generální ředitel společnosti ENBRA, hovoří o tepelných čerpadlech, klimatizaci, měření a rozúčtování vody a tepla i novinkách v sortimentu. Natáčeli jsme na veletrhu Aquatherm Praha 2024. Stánek ENBRA byl velký a ukázal jednotlivé výrobky i celá řešení.

Na mezinárodním odborném veletrhu Aquatherm Praha 2024 nešlo přehlédnout prezentaci společnosti ENBRA, která reflektovala široký záběr této firmy. My jsme se s kamerou estav.tv ptali na trendy ve vytápění, klimatizaci před blížícím se létem a samozřejmě na měření tepla a vody včetně vodoměrů, které jsou tradiční doménou společnosti ENBRA.

Řada nových tepelných čerpadel Clivet

„Tato TČ jsou vhodná jak pro novou výstavbu, tak ale i pro rekonstrukce, což je v poslední době stále více žádáno. Soustředili jsme se na TČ, která doplní další zdroje. Aby mohla být instalována například s FV. TČ je v optimálním provozu při teplotě topné vody v rozmezí 40–60 °C. Pokud potřebujeme pro otopnou soustavu vyšší teploty, je třeba to zajistit dalším zdrojem například plynovým kotlem nebo elektrokotlem. Pokud je to možné, doporučujeme přestavbu otopného systému na nízkoteplotní provoz. Někde to ovšem možné není, pak je to právě o kombinaci zdrojů,“ řekl k novince pro vytápění na veletrhu Aquatherm Praha 2024 Ing. Karel Vlach, generální ředitel.

Tepelná čerpadla Clivet

Tepelná čerpadla ve variantě monoblok ve výkonech 8,7–20 kW

Split se zásobníkem i bez zásobníku ve výkonech 6,3–15,9 kW

Monoblok SHEEN 43 kW

Fancoil do soustavy s TČ

Turbulentní vývoj spojený s cenami energií i nástup moderních technologií výrazně ovlivňují kritéria, podle kterých se lidé rozhodují při pořizování klimatizace. Oproti předchozím rokům se mnohem více zaměřují na efektivnější využití zařízení, zajímá je tedy nejen možnost ochlazování objektu v průběhu letních měsíců, ale také jeho vytápění v zimě.

Na stánku na veletrhu Aquatherm byl pro ukázku v provozu fancoil, který uživatelům umožňuje v zimě topit, v létě chladit.

Monosplit CRISTALLO 2

Multisplit CRISTALLO 2 – vnitřní nástěnné jednotky

Multisplit vnitřní kazetové jednotky

Multisplit venkovní jednotky

Enbra klimatizace

Vodoměry, poměrová měřidla a rozúčtování tepla a vody

„Jsme připraveni na rok 2027, kde všechny bytové domy musí být vybaveny dálkovým odečtem, dálkovým sběrem dat. Týká se jak vodoměrů, tak měřičů tepla a poměrových měřidel,“ upřesňuje situaci v sortimentu ENBRA vzhledem k aktuální legislativě Vlach a ukazuje sběrnici, která posbírá veškerá měřená data, poskytne je na server, kde se s nimi dále nakládá. „Poměrové měřiče tepla jsou osazeny na každém radiátoru a také zde data putují přes sběrnici dále na server,“ komentuje Vlach a hovoří dále i k vodoměrům:

„Vodoměry jsou také osazeny dálkovým sběrem dat se systémem LORA, o kterém se hodně mluví, i když zas až tak rozšířený není. Ale pro určité typy aplikací je skutečně výborný. Instalaci zařízení může provádět běžný instalatér a topenář, který má proškolení a certifikaci od Českého metrologického institutu. Proškolení lze absolvovat přímo u nás, provedeme je celým školicím cyklem a připravíme je na zkoušky,“ vysvětluje Vlach.

Ověření totiž koncovým zákazníkům umožní použít své zařízení opakovaně

V Česku se každý rok vymění stovky tisíc vodoměrů, ale většina z nich nemusí skončit jako odpad. Jejich funkčnost a přesnost se dá jednoduše znovu ověřit v Autorizovaných metrologických střediscích.

Jen asi 15 % instalovaných vodoměrů znovu projde ověřením. Společnost ENBRA ale každý rok vrátí do oběhu desetitisíce měřidel, což je vůbec nejvíc na trhu. Aktivně také upozorňuje své zákazníky, že nemusí vždy měřidla vyměňovat za nová, ale mohou využít možnost jejich repasování.

Ověřováním a testováním měřidel se zabývají Autorizovaná metrologická střediska (AMS), tedy takzvané zkušebny. Odborníci zde měřidla zkontrolují a na základě měření rozhodnou, jestli stále vyhovují aktuálním požadavkům na funkci. Pokud je potřeba, vymění nebo vyčistí jednotlivé části. Znovu je ověřena jejich funkčnost podle metrologických požadavků v souladu s legislativou a technickými předpisy. Takto ověřená měřidla jsou označena ověřovací značkou a znovu se vrací do oběhu. U některých starších modelů je dokonce možné přidat modul pro dálkový odečet energií.

Enbra vodoměry