Aquatherm Nitra 2025

Chystá se Aquatherm Times 2025, 4denní doprovodný program, živé vysílání. Chcete být u toho, dejte nám vědět. Účast s podporou CzechTrade, podpora společných i individuálních expozic.

„Již dnes, necelý rok před začátkem třiadvacátého ročníku, jsme vedli řadu inspirativních a podnětných jednání jak s tradičními vystavovateli, tak s novými vystavovateli.

Po boomu v posledních letech se oboru TZB nejen na Slovensku nedaří tak dobře jako během covidové pandemie a těsně po ní, ale kdy jindy prezentovat své zboží firemním i koncovým klientům, když ne v podobných časech. To jsou především témata našich rozhovorů s klienty, ale nejen to. Ideální místo a forma výstavy, účast na doprovodném programu, společné PR a mnoho dalších témat rezonuje během našich setkání,“ říká Jitka Bakalíková, koordinátorka veletrhu, o setkáních s vystavovateli a zdůrazňuje, že jako pořadatelé o podněty stojí a naslouchají jim:

„Budeme rádi, když nám své podněty a představy sdělíte osobně, ale i telefonicky či e-mailem a jak je naším zvykem, o všem budete rozhodovat především vy. Těšíme se na setkání s vámi.“

Aquatherm Nitra®

4.–7. 2. 2025, národné výstavisko AGROKOMPLEX NITRA, Výstavná 4, Nitra

Společné i individuální expozice s podporou agentury CzechTrade



Aquatherm Nitra 2023, foto MDL EXPO Aquatherm Nitra 2023, foto MDL EXPO

Už tradičně jsme opět požádali o zařazení veletrhu Aquatherm Nitra 2025 mezi státem podporované oficiální účasti v zahraničí.

podpora až do výše 120 000 Kč na 1 účast

povinná participace účastníka (spoluúčast) 30 %

podpora společných i individuálních expozic

vytvoření Centrálního jednacího sektoru v rámci společné expozice, čímž vznikne reprezentativní prostor pro jednání

podpora účasti na dalších akcích organizovaných veletržní správou v zahraničí – konference, semináře, sympozia a další přidružené akce

Noviny Aquatherm Times 2025 již v přípravě

Vlastní noviny, které vydáváme při příležitosti veletrhu Aquatherm Nitra v nákladu 25 000 výtisků a rozesíláme podle aktualizované databáze adres adresátům na Slovensku. Oblast TZB vnímáme z méně odborného úhlu, ale o to osobněji a na co se můžete těšit? Rozhovory, články, komiksy, katalog veletrhu.

Máte zajímavý text? Pošlete nám ho do konce listopadu 2024, rádi jej vydáme.

Aquatherm Nitra Meeting 2025

Připravujeme opět 4 denní doprovodný program. Ve spolupráci s odbornými partnery, ale i s vystavovateli chceme vybrat nejaktuálnější témata a obsáhnout je v příspěvcích a přednáškách. Budeme rádi za všechny podněty.

Vybraná témata pro rok 2025:

Moderní trendy v TZB pro budovy s nulovými emisemi a principy cirkulární ekonomiky

Energetická efektivnost budov

Energetická legislativa

Alternativní zdroje energie

Automatizace ve vytápění

Podpora moderních plynových technologií zemního plynu – snižování emisí při náhradě uhlí

Nová legislativa v oblasti snižování emisí kogeneračních jednotek

Využívání odpadního tepla z kogeneračních jednotek

Zelená dohoda a budoucnost zásobování teplem

Energetická náročnost budov – uhlíková stopa

Kroky k udržitelnému stavitelství – ESG

Efektivní správa a obnova bytových domů

Kontakty:

Jitka Bakalíková, koordinátorka veletrhu

Tel.: +421 948 955 721, +420 720 315 315,

E-mail: bakalikova@abf.cz, www.aquatherm-nitra.com