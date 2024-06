TZB-info / Vytápění / Technologická světová špička STIEBEL ELTRON slaví 100 let

Technologická světová špička STIEBEL ELTRON slaví 100 let

Společnost STIEBEL ELTRON, přední německý výrobce tepelných čerpadel a ohřívačů vody, slaví 100 let od svého založení. Za tu dobu dokázala společnost se svými výrobky a službami expandovat do celého světa. Na českém trhu úspěšně působí od roku 1991. V polovině 70. let minulého století se firma stala průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energií, konkrétně výroby tepelných čerpadel. Od roku 1924 má společnost STIEBEL ELTRON registrováno více než 1 700 patentů a průmyslových designů.

STIEBEL ELTRON je symbolem technologické vyspělosti již od založení

Z původně malé rodinné firmy založené v roce 1924 se stal STIEBEL ELTRON celosvětově uznávanou společností, která vyvíjí a vyrábí produkty nejvyšší technické kvality jako jsou tepelná čerpadla, ohřívače vody, větrací systémy a přístroje pro elektrické vytápění. Svou úspěšnou stoletou historii začala ryze tradiční německá firma psát ve chvíli, kdy její zakladatel Dr. Theodor Stiebel v Berlíně vyvinul a vyrobil první kruhový ponorný ohřívač a způsobil tak revoluci v ohřevu vody.

Milníky STIEBEL ELTRON 1924 – Vynález kruhového ponorného ohřívače

– První kompaktní průtokový ohřívač s technologií 4i 2021 – Řízené větrání s rekuperací tepla pro modernizaci učeben mateřských škol





„Od svého založení se STIEBEL ELTRON řídí vizí vyrábět zařízení vyznačující se vysokou energetickou účinností, komfortem a spolehlivostí. Zakladatel Dr. Theodor Stiebel chtěl vyvíjet a vyrábět výrobky s nízkou spotřebou energie, vyšší bezpečností a pohodlím. I přes to, že se během těchto 100 let mnohé změnilo, touto filozofií se řídíme dodnes. Značka STIEBEL ELTRON je symbolem technologické vyspělosti, kvality a inovací již od počátku a my se tohoto symbolu nehodláme vzdát,“ uvádí Peter Slavkovský, Sales Eastern Europe.

S devíti národními a mezinárodními výrobními závody, 26 dceřinými společnostmi po celém světě a prodejními organizacemi a zastoupeními ve více než 120 zemích, má STIEBEL ELTRON celosvětovou působnost. Roční obrat společnosti v roce 2023 činil přibližně 1,2 miliardy eur, z čehož více než 50 % bylo dosaženo právě v zahraničí. Díky svým výrobkům patří výrobce ke světové technologické špičce v oblasti technického zařízení budov a ekologických technologií. Od roku 1924 má registrováno více než 1 700 patentů a průmyslových designů.

STIEBEL ELTRON v číslech Celkem 9 výrobních závodů po celém světe

Více než 120 zemí, kde firma nabízí své výrobky

zemí, kde firma nabízí své výrobky Více než 6 000 zaměstnanců po celém světě

zaměstnanců po celém světě Celkový obrat za rok 2023 činil přibližně 1,2 miliardy eur

eur Celkem 26 dceřiných společností po celém světě

„Prosazujeme energetickou transformaci, obnovitelná elektřina je hnací silou našich výrobků. S přibližně 6 000 zaměstnanci se zaměřujeme na inovace a vždy usilujeme o lepší řešení. Naši zákazníci využívají 100 let zkušeností s ohřevem vody, téměř 50 let s technologií tepelných čerpadel a více než 30 let s technologií větracích jednotek. I přes náročné období na trhu s tepelnými čerpadly zůstávám optimistou a věřím, že si i nadále udržíme přední pozici,“ říká Peter Slavkovský.

STIEBEL ELTRON v České republice

V České republice působí technologický lídr od roku 1991. Za tu dobu dokázal na tuzemském trhu instalovat více než 20 000 tepelných čerpadel.

Průkopník v ochraně klimatu

Jádrem identity společnosti STIEBEL ELTRON je udržitelnost. V 70. letech 20. století začala firma vyrábět tepelná čerpadla a solární kolektory, díky čemuž se stala průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Technologický lídr se zavazuje stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností. Prvním krokem je kompletní přechod všech systémů vytápění budov a výrobních hal na obnovitelné zdroje energie do roku 2030. Do téhož roku plánuje také přestat používat vozidla s konvenčním pohonem a zvýšit podíl elektromobilů ve vozovém parku.