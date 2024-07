TZB-info / Vytápění / Novela vyhlášky 264/2020 Sb. č. 222/2024 s platností od 1. 9. 2024

Novela vyhlášky 264/2020 Sb. č. 222/2024 s platností od 1. 9. 2024

PENB evidované v systému ENEX bude nutné zpracovat v podmínkách požadavků novely 222/2024 Sb. vyhlášky o energetické náročnosti 264/2020 Sb. s platností od 1. 9. 2024.

Novela 222/2024 Sb. přináší poměrně zásadní změnu u některých faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů, změny doznala i referenční budova. Zavedené úpravy budou mít vliv na konečnou klasifikaci některých typů budov i další praxi.

PENB evidované v systému ENEX od 1. 9. 2024 bude nutné zpracovat v podmínkách požadavků novely 222/2024 Sb. vyhlášky 264/2020 Sb.

Změn v novele, na které musela nová verze programu Energie 2025 reagovat, je více. Jmenovat můžeme především zrušení omezení pro započítání vlivu elektřiny z FVE exportované do sítě při výpočtu primární energie, změnu způsobu určování energetické třídy pro chlazení u multifunkčních budov s obytnými zónami, možnost zvýšení průtoku větracího vzduchu u obytných zón, změnu řady referenčních parametrů (např. pro nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu či osvětlení) a významné změny v hodnotách některých faktorů neobnovitelné primární energie (např. pro elektřinu ze sítě, exportovanou elektřinu, účinné soustavy zásobování tepelnou energií, odpadní teplo z technologie se zdrojem mimo budovu). [1]

Měsíční krok v programu ENERGIE po 1. 9. 2024 použít již nepůjde

S aktualizací výpočtového nástroje ENERGIE v měsíčním kroku se dle sdělení tvůrců zatím k tomuto datu neuvažuje. Udržovat paralelně oba typy výpočtů dle sdělení doc. Dr. Ing. Zbyňka Svobody v současnosti není udržitelné. O dalším výpočtovém nástroji DEKSOFT nemám zatím informace. Není to pro ES nic tragického, ale MUSÍME TO VĚDĚT VČAS.

O jaké změny se tedy jedná?

Tabulka 1: Porovnání hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovu – stávající vyhláška / novela Typ spotřeby Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie [–] Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie [–] 01.09.2024 Vytápění 1 1 Chlazení 2,6 2,1 Příprava teplé vody 1 1 Úprava vlhkosti vzduchu 2,6 2,1 Nucené větrání 2,6 2,1 Osvětlení vnitřního prostoru budovy 2,6 2,1 Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) 2,6 2,1

Přehled změn v Příloze č. 3 – Porovnání faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie hodnocené budovy – stávající stav / novela Energonositel Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie [–] Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie [–] 01.09.2024 Zemní plyn 1 1 Tuhá fosilní paliva 1 1 Propan-butan/LPG 1,2 1,2 Topný olej 1,2 1,2 Elektřina 2,6 2,1 Dřevěné peletky 0,2 0,1 Kusové dřevo, dřevní štěpka 0,1 0,1 Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) 0 0 Elektřina – dodávka mimo budovu −2,6 −2,1 Teplo – dodávka mimo budovu −1,3 −1,3 Účinná soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů energie 0,2 0,1 Účinná soustava zásobování tepelnou energií s 80% a nižším podílem obnovitelných zdrojů energie 0,9 0,7 Ostatní soustavy zásobování tepelnou energií 1,3 1,3 Ostatní neuvedené energonositele 1,2 1,2 Odpadní teplo z technologie 0 0 Odpadní teplo z technologie – zdroj mimo budovu 0,1

U novostaveb, kde je hlavním energonositelem EE (el. energie), lze očekávat, že budou vycházet lépe

To, co nám v současné praxi u novostaveb neprošlo a muselo být kompenzováno dalším opatřením, za určitých okrajových podmínek vyjde (velmi kvalitní obálka budovy v kombinaci s např. el. stropním, či podlahovým vytápěním v kombinaci s vlastní výrobou EE – FVE). Vliv bude mít nejen faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů, ale i zrušení omezení započítání vlastní vyrobené EE ve výši dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy.

Budovy napojené na SZTE (dříve CZT) budou v klasifikační třídě vycházet lépe než doposud

Praxe – Průběžně se aktualizují PENB s uplynutí platnosti 10 let. ES může očekávat dotazy např. u správcovských firem, které mají porovnání, kdy identický panelový dům zpracovaný jedním specialistou může mít rozdílné výsledky klasifikační třídy před a po 1 .9. 2024. Aktualizace PENB má také svá pravidla a vystavení nové verze PENB je nutné zdůvodnit, změna vyhlášky není důvod k aktualizaci dokumentu.

Praxe – Oblast stavebního povolení na odpojení od SZTE. Dalším dopadem úpravy faktoru primární energie z neobnovitelných zdrojů u účinné soustavy zásobování tepelnou energií s 80% a nižším podílem obnovitelných zdrojů energie – zákon 406/2000 Sb. je: § 7, odstavec 9: Změna způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií může být provedena pouze na základě povolení podle stavebního zákona a za podmínky, že nedojde ke zvýšení hodnot ukazatele energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie.

Ti, kdo zpracovávají ENERGETICKÉ POSUDKY (EP pro odpojení od SZTE), tuší, že se nám podmínky pro odpojení změnou faktorů zpřísnily. Než se pustíme do zpracování samotného posudku, bude vyhodnocení PENB návrhového stavu a porovnaní se stávajícím stavem nezbytností. EP pro odpojení je poměrně složitý proces, řeší posouzení ekonomické přijatelnosti a technické realizovatelnosti v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. Ekonomická výhodnost a technická realizovatelnost tedy není jedinou podmínkou kladného vydání stavebního povolení.

Praxe – Princip hodnotícího algoritmu je pro konečného uživatele stéle velmi složitý a mnohdy nepochopitelný. Nejde nezmínit např. hodnocení energetické náročnosti při vytápění biomasou, kdy nezateplená budova s velmi špatnou obálkou může dosáhnout klasifikační třídy C, v porovnání se zateplenou budovou vytápěnou elektrokotlem, která má klasifikační třídu F. Na absolutní hodnoty laik nekouká. I to je jeden z úkolů ES, umět vysvětlit rozdíly a případně, co praktického může dokument poskytnout za další informace o budově. V kombinaci s novelou se nám pravděpodobně vysvětlování asi rozšíří.

Po prvním rychlém přečtení novely jsem se snažila upozornit na změny, které nám zasáhnou do současné praxe ES. Považuji za velmi důležité o novele informovat co nejvíce včas, prázdninový čas nám právě nenahrává k neustálému sledování, co je nového, tak ať jsme na 1. 9. 2024 připraveni.



Tématu se budeme věnovat i v dalších článcích a komentářích, ale hlavně na tradiční konferenci Energetická náročnost budov, která se bude konat v Praze ve čtvrtek 28. listopadu 2024. Přihlašte se již nyní a zajistěte si své místo. Přednášky a diskuse budou obsahovat téma energetické náročnosti v procesu povolování staveb ve vazbě na nový stavební zákon, roční praxi v hodinovém kroku, novele vyhlášky 264/2020 Sb., informaci o tématu renovačních pasů a spoustu dalších témat týkající se každodenní praxe ES. Těšíme se na Vás a Vaše dotazy na konferenci ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2024.

