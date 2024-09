ERÚ zahájil veřejné konzultace Metodiky cenové regulace pro regulační období 2026 až 2030

Metodika cenové regulace stanoví základní pravidla, kterými se ve střednědobém horizontu řídí hospodaření regulovaných společností v energetice. Pravidla ve výsledku významně ovlivňují cenu energie pro její spotřebitele.

Návrh metodiky cenové regulace stanoví základní pravidla, kterými se ve střednědobém horizontu řídí hospodaření regulovaných společností v energetice – provozovatelů přenosové a přepravní soustavy, distribučních soustav, dále operátora trhu, Elektroenergetického datového centra, povinně vykupujících a dodavatelů poslední instance. Aktuálně je předmětem konzultací návrh dokumentu „Metodika cenové regulace pro regulační období 2026–2030 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, pro elektroenergetické datové centrum, povinně vykupující a dodavatele poslední instance“. K dokumentu jsou připojeny Certifikovaná metodika hodnocení efektivity investic v elektroenergetice včetně 3 příloh a Certifikovaná metodika hodnocení efektivity investic v plynárenství.

Některé výňatky z návrhu metodiky

Energetický sektor prochází významnou transformací, kde nejvýznamnější změnou je akcelerace odklonu od fosilních paliv. Změna energetického mixu bude mít v českých podmínkách zásadní vliv na potřeby značných investic do síťových odvětví. V sektoru elektroenergetiky je to vyvoláno decentralizací výroby a související digitalizací. V plynárenství jsou investice nutné v důsledku náhrady uhlí plynnými palivy při výrobě elektřiny a tepla a procesem dekarbonizace plynárenství (využití biometanu, vodíku). Nastavení Metodiky cenové regulace na VI. RO vytvoří regulovaným subjektům prostor pro umožnění transformace energetiky při současném zvyšování jejich efektivity a zároveň zajistí odpovídající ceny pro zákazníky.

K tomu říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ: „Příklon k obnovitelným zdrojům energie a decentralizace energetiky vyvolávají nové požadavky na investice do energetických soustav. Ze zákona totiž provozovatelé soustav musí zabezpečit spolehlivost a bezpečnost dodávek energie a úřad jim pro to musí zajistit podmínky. Předpokládané investice se budou v nadcházejících letech pohybovat v řádu desítek miliard korun každý rok.“

Úřad si uvědomuje, že období globální světové hospodářské stability bylo zásadní měrou narušeno celosvětovou pandemií a válečnými konflikty. To s sebou přineslo prudký nárůst cen energetických komodit vedoucí v roce 2021 k pádu společnosti Bohemia Energy, největšího alternativního dodavatele energií v ČR. Dalším dopadem byly zvýšené finanční nároky spojené se zajišťováním provozu a rozvoje energetických soustav. Vliv světové a evropské politiky, ekonomického vývoje, včetně vývoje nabídky a poptávky po surovinách a energiích, se nutně projevuje i v energetických odvětvích v České republice a lze očekávat, že bude ovlivňovat energetiku, vč. její regulované části i v následujícím regulačním období. V důsledku nepříznivých geopolitických událostí a jejich následků bylo nutné upravit některé doposud používané postupy a metody regulace, které vycházely z očekávání, že řadu let utvářené prostředí pro podnikání v energetice je a bude trvale stabilní.

Pro činnost všech subjektů je zásadní předvídatelnost a kontinuita. V návrhu se uvádí, že Konkrétně stanovené principy definované Metodikou cenové regulace, kterými jsou zejména způsob stanovení povolené úrovně provozních nákladů, metodika zohlednění investičních nákladů a způsob stanovení výše přiměřeného zisku, zajistí významnou míru předvídatelnosti na celé VI. RO. Předvídatelnost a kontinuita jsou klíčové pro:

zákazníky z důvodu očekávatelného vývoje regulovaných cen odpovídajícího dlouhodobě efektivně provozované službě, kdy nově budou v metodice cenové regulace zohledněny i aktuální zkušenosti s dopady cenových výkyvů na trzích s elektřinou a plynem,

regulované subjekty s ohledem na požadavek dlouhodobého efektivního plánování výkonu licencované činnosti,

investory z titulu zajištění adekvátní návratnosti, investičního horizontu a rizika, které determinují jejich ochotu investovat v regulovaném prostředí elektroenergetiky a plynárenství.

Mezi hlavními obecnými faktory je uvedeno, že každý účastník trhu s elektřinou a plynem má svou nezastupitelnou roli, díky které celý sektor funguje. Naplňování nových legislativních požadavků a změn v elektroenergetickém a plynárenském sektoru bude vyžadovat aktivní průběžnou účast všech účastníků trhu, tedy i zákazníků.

Pozn. redaktora: Převedeno do běžné řeči to znamená, že každý zákazník bude motivován k tomu, ale se podílel na stabilitě. A to znamená mj. více akumulací tepla, chladu, elektřiny, motivace zákazníka k aktivnímu řízení odběru elektřiny podle potřeb sítě, dodavatele a také k samovýrobě elekřiny v době cenových špiček, například i s využitím plynu.

Zajímavé údaje o vývoji, jak ho předpokládá ERÚ, uvádí Tabulka 4: Předpoklad rozvoje OZE, elektromobility a tepelných čerpadel.

Do budoucna je třeba navýšit nejen kapacitu elektrických sítí pro připojování nových zdrojů, ale také posílit jejich flexibilitu, aby si sítě dokázaly poradit s čím dál většími výkyvy ve výrobě energie, což předpokládá zavádění nových technologií v oblasti jejich provozu i řízení. Společně s digitalizací energetiky pak nabývá na důležitosti zajištění kyberbezpečnosti.

Předpokládají se významné změny ve struktuře spotřeby plynu. Plánovaný odklon od uhelných zdrojů v ČR a jeho náhrada plynnými palivy zejména v oblasti výroby elektřiny a tepla bude vyžadovat zvýšené investice do rozvoje soustavy. Plyn bude hrát i nadále významnou roli v oblasti vytápění v segmentu maloodběr a domácnost. Na druhou stranu však vlivem přechodu na alternativní zdroje energie se bude zvyšovat riziko nedostatečného využívání některých částí plynárenské soustavy. To vyžaduje změny v současném regulačním přístupu a přehodnocení přístupu k investicím zajišťujícím udržení stávajícího rozsahu plynárenské soustavy.

Podstatný vliv má dekarbonizace, a to nejen v oblasti elektroenergetiky, ale i v plynárenství, kde je plánován postupný přechod na nízkoemisní plyny. V případě plynárenství se ERÚ musí zároveň vypořádat se zásadními změnami v tocích plynu, ke kterým dochází v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Konzultační proces k návrhu budoucí metodiky cenové regulace, který je včetně dokumentů veřejně přístupný na webových stránkách ERÚ, zahájil úřad 31. srpna 2024. Připomínky je možné zasílat do 20. listopadu 2024.

Následující měsíc, tedy do 20. prosince 2024, proběhne veřejné projednání zaslaných připomínek. Finální podoba metodiky bude zveřejněna do konce února 2025 a účinnosti nová pravidla nabydou k 1. lednu 2026.

Více viz:

eru.gov.cz/navrh-metodiky-cenove-regulace-pro-regulacni-obdobi-2026-2030