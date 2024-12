Nový ekologičtější zdroj plánuje jen nějakých 9 % obyvatelstva

O přechodu na ekologické vytápění se už řeklo hodně. Zajímavá data vzešla z výzkumu Knowlimits. Češi by chtěli vytápět zeleně, ale bez státu se jim do kotlů investovat nechce. Podle výsledku výzkumu plánuje ekologičtější zdroj jen nějakých 9 % obyvatelstva.



Podíly zdrojů vytápění podle výzkumu, který letos v dubnu provedla společnost Knowlimits Podíly zdrojů vytápění podle výzkumu, který letos v dubnu provedla společnost Knowlimits

„Před 30 lety byly zdroje tepla velmi jednoduché a velmi levné. Paliva nikdo neřešil a lidé spalovali, co se dalo. Dnes už platí nové normy, kotle jsou ekologičtější a složitější a kvalita paliva důležitá. Komunální odpad či plasty v novém kotli nespálíte anebo ho do tří let zničíte.“ popisuje v podcastu BrandVoice Zdeněk Lyčka, prezident Asociace podniků topenářské techniky a člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů ČR.

„Kdo mohl a byl ochoten investovat, ten změnu provedl nebo ji plánuje, ale většina obyvatel s tím má problém, pokud to pro ně nebude zvýhodněno,“ říká v podcastu Forbes BrandVoice Zdeněk Kubena, ředitel společnosti Knowlimits, která výzkum prováděla.

Další výsledky z výzkumu společnosti Knowlimits a další detaily o tom, jak dnes Češi topí najdete v podcastu podcast BrandVoice.

Investice do změny vytápění může být poměrně finančně náročná. Například přechod na nový kotel na biomasu může podle Lyčky vyjít na 80–100 000 Kč, přechod na tepelné čerpadlo ještě více, říká mimo jiné Lyčka v podcastu.

Informace ke zdrojům tepla, cenám i dotacím na Infothermě v Ostravě již v lednu 2025

S výměnou pomohou dotace, jejich podmínky se změnily v prosinci 2024.

Informace k jednotlivým zdrojům, jejich cenám, cenám energií i aktuální výši dotací můžete snadno získat na výstavě Infotherma v Ostravě již v lednu 2025.

Můžete využít stánky vystavovatelů, poradenská střediska a ptát se v doprovodném programu. Mezi přednášejícími bude i Ing. Zdeněk Lyčka.