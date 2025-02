Jaký kotel si nejčastěji vybírají zákazníci z nabídky ATMOS?

Stálice jsou samozřejmě kotle na dřevo a kombinované kotle na dřevo a pelety. Hlavní novinkou jsou kotle na dřevo, ale s automatickým zapalováním, ale kombinace dřevo a uhlí a zplynovací kotel na uhlí bych určitě nezatracoval, říká Ing. Petr Cankař z Atmos.

Kotle byly vždycky velké téma výstavy Infotherma v Ostravě. Bylo tomu tak i letos a zájem se soustředil na kotle na biomasu. Proto jsme s kamerou zavítali na stánek české firmy ATMOS, která je v kotlích lídrem a tradiční značkou. Rodinná firma ATMOS byla v Čechách založena v roce 1935. V počátcích byla výroba zaměřena na zplynovací pohonné jednotky pro auta a lodě pod značkou DOKOGEN, tzn. stejný princip, jaký je používán u moderních zplynovacích kotlů na dřevo a uhlí. Takže pojďte se s námi podívat na stánek ATMOS a zastavme se u jejich novinek pro rok 2025, které představuje Ing. Petr Cankař, majitel společnosti ATMOS Jaroslav Cankař a syn.

Hlavní stálice jsou samozřejmě kotle na dřevo a kombinované kotle na dřevo a pelety

„Pro zákazníky je hodně zajímavá kombinace dřevo a pelety. Pokud jsou pelety levné, topí peletami a pokud náhodou ta cena vyšplhá hodně vysoko, tak začnou topit zase dřevem. Takže to jim dneska nejvíce vyhovuje,“ říká Petr Cankař.

Hlavní novinkou jsou kotle na dřevo, ale s automatickým zapalováním

„Tuto vychytávku málokdo zná. Víme všichni, že dneska fungují automaticky kotle se zapalováním na pelety, ale nyní nabízíme i na dřevo. Je to jednoduché. Máme kotel, naložíme ho plný dřeva, nachystáme si to na zápal a zavřeme dvířka a odejdeme. No a když si chceme zatopit, pustíme si to mobilem na dálku. Varianta i pro ženy,“ usmívá se Petr Cankař, „manžel nachystá a večer stačí zapnout a samo se zatopí.“

Různé varianty pro různé zákazníky

Každý dům je trochu jiný, každý zákazník je trochu jiný. Ale je z čeho vybírat.

„Například hořák na pelety je zabudovaný ve zplynovacím kotli přímo samotný, tzv. dvoukomorový, nebo co mám tady za sebou, že kotel má 3 komory, 1. pro přikládání, potom spalovací komoru a 3. komora je zvlášť pro zabudovaný hořák na peletu. To pak funguje tak, že vy zatopíte a topíte dřevem. Rozhodnete se na víkend odjet na hory, tak přepnete vypínač a jakmile dřevo dohoří, popřípadě se vybijí akumulační nádrže, tak kotel sám automaticky nastartuje pelety. Zákazník přijede domů do tepla a je úplně v pohodě,“ ukazuje a vysvětluje princip kombinovaných kotlů Petr Cankař.

„Samozřejmě ještě určité množství lidí se ptá i na uhlí, v tomto regionu je to přeci jen tradice. Uhlí tady dlouho bylo a tak je zajímavá možnost kombinace dřevo a uhlí. Uhlí bylo a jak to řekl i pan ministr při návštěvě tady na stánku, a já s tím plně souhlasím, že dokud budeme používat uhlí v uhelných elektrárnách, tak to uhlí bude. Ale jakmile se stát nebo společnost rozhodne, že uhelné elektrárny zastaví, tak ta nabídka uhlí zmizí. Případně cena uhlí bude tak vysoká, že se nevyplatí nikomu s tím topit. To je tedy výhled, ale já si myslím, že bych je ještě neodsuzoval, protože nikdo nedokáže říct, jak dlouho to uhlí ještě budeme používat. A navíc, pokud se jedná třeba o zplynovací kotel na uhlí, tak v něm bez problémů a za stejných podmínek a se stejnou kvalitou spalování jsme v podstatě schopni topit i dřevem,“ komentuje dotazy zákazníků na uhlí Petr Cankař.