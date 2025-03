TZB-info / Vytápění / 33. mezinárodní vědecko-odborná konference Vykurovanie byla zahájena

Energetika budov, progresivní výroba tepla, obnovitelné zdroje energie, automatizace ve vytápění, energetické služby, to jsou hlavní témata konference Vykurovanie 2025, která je pro Slovensko stěžejním setkáním odborníků.

Konferenci tradičně zahájil Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant konference. Konferenci organizují Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Z úvodního proslovu prof. Petráše

„Je nám potešením konštatovať, že tohtoročné vedecko-odborné akcie a stretávanie sa so širokou odbornou i laickou verejnosťou začíname práve najvýznamnejšou konferenciou v oblasti zásobovania teplom, a to už tradičnou konferenciou Vykurovanie, tentokrát to už bude 33. ročník, ktorý je zameraný na nosnú tému, a to ‚Umelá inteligencia a zásobovanie teplom‘.

Konferencia už tradične ponúka 13 samostatných seminárov v rámci 5 obsahovo ucelených monotematických dní, súčasne 4 aktuálne diskusné fóra, zároveň sa udelia ocenenia za celoživotný prínos v oblasti vykurovania, ako aj cena pre mladého odborníka.

Hlavným cieľom konferencie sú monotematické semináre na aktuálne témy, súčasne sme pripravili aj viaceré prezentácie, tak generálnych ako i hlavných partnerov konferencie, uskutoční sa výstavka popredných firiem v predmetnej oblasti, v neposlednom rade môžeme diskutovať za účasti mediálnych partnerov počas kávových prestávok. S prednáškami vystúpi okolo 100 odborníkov, pričom ich príspevky budú publikované v takmer 500 stránkovom zborníku, zároveň 35 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.“

Konference Vykurovanie nemá jen odborný význam. Její součástí je i ocenění osobnosti, která se o rozvoj oboru vytápění zasloužila. I proto prestižní cena, kterou předává předseda Slovenské společnosti pro techniku prostředí nese jméno prof. Ing. K. Pekaroviče, DrSc. Letos tuto cenu obdržel prof. Karel Kabele, CSc., a to jako první odborník mimo rámec Slovenska. Prof. Karel Kabele působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze a mimo jiné je i vedoucím katedry TZB. Mimo vědecko-odbornou činnost bylo jedním z důležitých momentů výběru budoucího nositele ceny i udržování úzké spolupráce mezi slovenskými a českými odborníky, a to nejen mezi jejich národními organizacemi, ale i na mezinárodní úrovni, například prostřednictvím REHVA atp.



Obr. Prestižní slovenskou cenu prof. K. Pekaroviče, DrSc. převzal z rukou prof. Dušana Petráše, PhD., předsedy SSTP, prof. Karel Kabele, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Konference byla zahájena v pondělí 10. 3. a trvá do pátku 14. 3. Účast není nutná po všechny dny, lze si vybrat den s tématem dle konkrétního zájmu. Proto se lze přihlásit i dodatečně. Ostatně, že je o konferenci velký zájem, potvrdili organizátoři redakci TZB-info rekordním počtem přihlášených přesahujícím pět set.

