TZB-info / Vytápění / Setkání zástupců ENERGETICKÉ PLATFORMY KRAJŮ ČR v Pragerových kostkách

Setkání zástupců ENERGETICKÉ PLATFORMY KRAJŮ ČR v Pragerových kostkách

Jaké zkušenosti z energetiky a využití OZE nabízí Praha krajům a naopak kde se chce inspirovat? Proč je osud Pragerových kostek jiný než Transgasu?

2. a 3. dubna 2025 přivítala Praha setkání zástupců ENERGETICKÉ PLATFORMY KRAJŮ ČR v areálu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, v Praze 2, resp. Centra architektury a městského plánování. Známé tzv. Pragerovy kostky, ikonické brutalistické budovy v centru Prahy nutně potřebují rekonstrukci. Právě takové budovy jsou často oříškem i v rámci energetické koncepce krajů.

Spolupráce krajů v oblasti energetiky je stále důležitější a může přinést významné posuny v zavádění OZE, energetického monitoringu, komunitní energetice a energetickém zhodnocení budov a provozů. Energetická platforma krajů ČR se chce stát odborným garantem pro Asociaci krajů ČR a poskytovat klíčové podklady pro strategická rozhodnutí.

Setkání pořádalo hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a internetovým portálem TZB-info. Setkání se zúčastnili zástupci krajů a mezi hosty byli Ing. Jan Chabr, předseda výboru pro energetiku hlavního města Prahy, Ing. Rudolf Červenka, ředitel úseku, PREenergo, a.s., Ing. Ludvík Baleka, předseda představenstva ve společnosti Prometheus energetické služby, a.s. z Pražská plynárenská a.s., Michal Fišer, MBA, člen představenstva společnosti THMP, a.s., organizátora zastupoval Ing. Zbyněk Petruška, vedoucí oddělení energetického manažera, Odbor ochrany prostředí MHMP. Ing. Jaroslav Šuvarský, jednatel S-Power Energies připravil příklady FV na objektech v majetku obcí a měst v krajích s výsledky úspor, např. na objektech ČOV. Miroslav Marada, předseda ENESA ze skupiny ČEZ ESCO se věnoval vývoji a aktuální podobě projektů EPC a zároveň tak byla přednáška úvodem k odpolední exkurzi do Kongresového centra na Vyšehradě, kde bylo dosaženo významných úspor, které byly realizovány právě metodou EPC.







Minulé setkání pořádalo Energetické centrum Ústeckého kraje (ECUK) v Litoměřicích. Praha připravila na dubnové setkání pro první den témata Komplexní energetická řešení pro municipality, služby v oblasti energetiky, zkušenosti s FVE na bytových domech v režimu sdílení a druhý den konferenci Povolování OZE podle nového stavebního zákona, kde hlavním tématem byla přednáška Proces povolování staveb OZE podle nového stavebního zákona a očekávané změny stavebního zákona související s povolováním staveb OZE od Miroslava Daňka, vedoucího oddělení řízení strategie regionálního rozvoje. K dispozici pro dotazy byla Ing. Žanet Hadžić, CSc., ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR. Právní pohled na téma přinesl Mgr. Pavel Doucha z Doucha Šikola advokáti s.r.o., pohled památkářů zazněl v přednášce arch. Veroniky Hájkové Rozhodovací praxe instalací FVE v památkově chráněných územích HMP, pohled praxe k FV připravili Ing. Jiří Bím a Ing. Tomáš Galeziok ze Solární asociace a dotační možnosti plánovaných projektů přednesl Ing. Jakub Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu SFŽP.

Praha je v mnoha ohledech energetiky specifická, ale co z energetické koncepce Prahy může být inspirací pro jiné kraje a naopak, jaké zkušenosti z krajů může využít Praha?

„Praha je specifická tím, že je městem i krajem zároveň. Také máme celou řadu městských společností, kterými si můžeme řadu investic urychlit a usnadnit. To je jedna ze zkušeností, které chceme krajům nabídnout. Naopak my bychom se rádi inspirovali zkušenostmi se zvoleným řešením ať již v oblasti FV, nákupu energií nebo nově vzniku energetických komunit,“ řekl Jan Chabr.

Pražská energetika není jen dodavatelem pro pražské odběratele. A není jen dodavatelem elektřiny a plynu.

„Nabízíme energetické služby v rámci celé ČR a pro kraje bychom rádi prezentovali EPC projekty s garancí úspor. Důležité je i téma elektromobility, se kterou jsme začínali v roce 2010 a nyní můžete potkat dobíjecí stanice po celé ČR,“ řekl Rudolf Červenka.

Praha má jisté specifikum velkého městského celku s historicky hustou plynofikací, a navíc s rozsáhlým územím památkové ochrany, složitým z pohledu OZE. Jak se daří generační výměna technologií a cesta úspor se zachováním odběrních míst?

„Příkladem může být Praha 1, kde nelze umístit FV ani klasické TČ. Ale i zde se nám daří OZE využít. Například při rekonstrukci plynové kotelny v Masarykově střední škole chemické v Praze 1 nové efektivní velkoobjemové kondenzační plynové kotle spolu s TČ, které odpadním teplem z kotelny předehřívá teplou vodu, dosahují významných úspor. U domů ve staré pražské zástavbě se dále počítá s moderními plynovými zdroji a zároveň se počítá s přimícháváním vodíku. Jsme dodavatelem plynu a elektřiny v celé ČR, s teplem se soustředíme na Prahu a Středočeský kraj, ale děláme i např. EPC projekty,“ řekl Ludvík Baleka.

„Praha je území 496 km2 s rozdílnými možnostmi a požadavky. I v rámci centra jsou velké projekty, které se chovají jako zcela nová zástavba. Například nový Smíchov, Masaryčka, Karlín. Přesto do energetické koncepce zasahuje významně památková ochrana a udává mantinely pro uplatnění OZE,“ řekl Zbyněk Petruška.

„Nová legislativa odemkla nové možnosti ve sdílení elektřiny a já jsem dnes přišel s čísly, co to vlastně znamená v úsporách a jak tuhle cestu využít,“ řekl ke své prezentaci Ing. Jaroslav Šuvarský a ukázal již realizované projekty municipalit v krajích a dosažené úspory.







Zástupci ENERGETICKÉ PLATFORMY KRAJŮ ČR první den jednali v prostorách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který sídlí v areálu tzv. Pragerových kostek. Zástupci ENERGETICKÉ PLATFORMY KRAJŮ ČR první den jednali v prostorách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který sídlí v areálu tzv. Pragerových kostek.

Setkání se konalo v prostorách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který sídlí v areálu tzv. Pragerových kostek v zahradách Emauzského opatství. Budovy byly dokončeny v r. 1973, dnes ikonické brutalistické budovy potřebují rekonstrukci. Ta byla schválena v r. 2022, nicméně problém jsou peníze. Jaká je současná situace?

„Transgas, také stavba brutalismu, přišel o své využití. Naopak Pragerovy kostky stále slouží svému účelu. Sídlí zde IPR, CAMP, koná se tu spousta akcí a projde zde mnoho návštěvníků. V současné době máme do konce dubna předložit radě města plán úspor a ty velmi intenzivně hledáme. Zároveň jsme získali dotací více než 300 milionů Kč, se získáním nám velmi pomohli kolegové z magistrátu z oddělení fondů. Věřím, že nalezené úspory spolu s dotací umožní rozběh rekonstrukce, která je plánována metodou Design & Build. 1,5–2 roky budeme projektovat, pak začne rekonstrukce, tj. zhruba do 4 let bychom se zde měli mít možnost potkat v nových prostorách,“ řekl Mgr. Adam Švejda, zástupce ředitele IPR pro ekonomickou a provozní činnost.

Příští setkání zástupců ENERGETICKÉ PLATFORMY KRAJŮ ČR se bude konat na začátku června 2025.