Vítězné produkty ceny Design Plus podporované veletrhem ISH Frankfurt n/M za rok 2025

Vítězné produkty soutěže Design Plus naznačují trendy, a proto stojí za to si je prohlédnout.

13 vizionářských produktů, které kombinují funkčnost a estetiku, bylo vybráno nezávislou odbornou porotou z více než 160 přihlášených k ocenění cenou Design Plus. Tuto cenu tradičně podporuje veletržní správa organizující prestižní veletrh branže TZB, a to ISH Frankfurt n/M, který se koná tradičně jednou za dva roky.

Hodnocení přihlášených produktů v různých kategoriích proběhlo dvoufázově. Nejprve bylo na nominaci vybráno 34 produktů a následně z nich bylo určeno 13 vítězných.

Mezinárodní ohlas soutěže se odráží ve velkém počtu přihlášených produktů pocházejících z různých zemí. To potvrzuje i globální význam veletrhu ISH jako předního světového veletrhu pro oblast vody, tepla a vzduchu.

Žadatelé měli příležitost představit své výhledové koncepty v šesti kategoriích:

Voda a účinnost – inovativní řešení pro efektivnější využití vody a snížení spotřeby

– inovativní řešení pro efektivnější využití vody a snížení spotřeby HVAC a udržitelnost – udržitelné technologie v oblasti vytápění, větrání a klimatizace, které se zaměřují na šetrnost k životnímu prostředí

– udržitelné technologie v oblasti vytápění, větrání a klimatizace, které se zaměřují na šetrnost k životnímu prostředí Smart & Control – inteligentní systémy pro ovládání zařízení až po celé systémy technického vybavení budov

– inteligentní systémy pro ovládání zařízení až po celé systémy technického vybavení budov Design a inovace – kombinace pokročilého designu a inovativní technologie

– kombinace pokročilého designu a inovativní technologie Mladí inovátoři – kategorie je určena výhradně pro startupy a mladé inovátory podporované Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Uznává nové obchodní modely od nejnovějších hráčů v oboru.

– kategorie je určena výhradně pro startupy a mladé inovátory podporované Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Uznává nové obchodní modely od nejnovějších hráčů v oboru. Udržitelný výstavní stánek – vystavovatelé, jejichž výstavní stánek zaujme udržitelným designem a použitím materiálů šetrných k životnímu prostředí

Vítězné produkty

BetteUltra Space

Firma: Bette GmbH & Co. KG

Kategorie: DESIGN & INNOVATION

Výrobková skupina: Sprchové vany

Vana je vyrobena z titanové oceli s keramickou glazurou. Vyznačuje se ultra-plochou konstrukční výškou pouhých 15 mm a instalační výškou 93 mm, což umožňuje integraci do téměř jakéhokoli koupelnového konceptu a zvýšeným útlumem hluku podle DIN 4109 a VDI 4100 na 17 dB(A).

Komplexní popis produktu

cleanFlow

Firma: burgbad GmbH

Kategorie: DESIGN & INNOVATION

Výrobková skupina: sifon

Designer: Thomas Gerig

Tento sifon se snadno se instaluje, šetří místo. Odtok je přístupný shora, a proto se snadno čistí a je zvláště odolný proti ucpání. Pachová bariéra je umístěna mnohem výše než u konvenčních systémů, konkrétně téměř přímo pod odtokovým prstencem dřezu.

Komplexní popis produktu

Cartesian Thermal Box

Firma: Cartesian AS

Kategorie: HVAC & SUSTAINABILITY

Výrobková skupina: Úložiště tepelné energie pro udržitelné vytápění a chlazení

Designer: Cartesian AS

Cartesian's Box k ukládání tepla nebo chladu využívá materiály s fázovou změnou (PCM). Je navržen pro snadnou integraci do stávajících systémů vytápění a chlazení v komerčních budovách s různými zdroji tepla, jako jsou tepelná čerpadla, elektrické ohřívače, plynové kotle a dálkové vytápění, systémy centrálního chlazení aj.

Komplexní popis produktu

Geberit Silent-Pro-SuperTube

Firma: Geberit Group

Kategorie: WATER & EFFICIENCY

Výrobková skupina: systémy odpadní vody

Nový, hydraulicky optimalizovaný odpadní potrubní systém zejména pro vícepodlažní budovy umožňuje instalovat až 6 metrů DN100 (až 4 metry DN90) bez spádu potrubí a kapacita se zvyšuje o 15 % oproti běžným systémům.

Komplexní popis produktu

GeoCollect Erdwärme Absorber Modul

Firma: GeoCollect GmbH

Kategorie: WATER & EFFICIENCY

Výrobková skupina: Výstroj zemních kolektorů pro tepelná čerpadla země-voda

Designer: GeoCollect GmbH

Tenkovrstvý, velkoplošný a výměník s turbulentním prouděním výrazně zvyšuje výkon při jímání tepla ze země oproti kolektorům z potrubí. V kombinaci s vertikální polohou umožňuje výkon až 142,61 W/m2 při 2 000 hodinách plného zatížení za rok. Při instalační hloubce 1,50 m a boční vzdálenosti minimálně 70 cm od sebe.

Komplexní popis produktu

EHS ClimateHub & EHS Hydro Unit

Firma: Samsung Climate Solutions

Kategorie: WATER & EFFICIENCY

Výrobková skupina: Zásobníky na otopnou a přípravu teplé vody

Teplovodní zásobníky s instalační hloubkou jen 600 mm s propojitelností se zásobníky jiných výrobců. Odnímatelný 7" displej, integrace přes AI Home možná.

Komplexní popis produktu

Vea

Firma: Villeroy & Boch AG

Kategorie: DESIGN & INNOVATION

Výrobková skupina: Výtokové armatury

Designer: Christian Haas

Prémiová umyvadlová baterie s technologií ViPush, výtok vody lze zapnout a vypnout dotykem prstu. Teplota se nastavuje otáčením knoflíku.

Širší popis produktu

FK90 & FR90

Firma: Wildeboer Bauteile GmbH

Kategorie: DESIGN & INNOVATION

Výrobková skupina: Požární klapky

Designer: Wildeboer Bauteile GmbH

Požární klapky integrované do desky na bázi přírodní hlíny. Ekologické, plně recyklovatelné, bez vývinu škodlivých emisí při požáru.

Širší popis produktu

Blue Heart Unit

Firma: Blue Heart Energy B.V.

Standnummer: 11.1 D50G

Kategorie: YOUNG INNOVATORS

Výrobková skupina: Tepelná čerpadla

BlueHeart vytváří pomocí termoakustického motoru, zvukových vln působících na pracovní látku helium, teplotní rozdíl, který v současných konstrukcích tepelných čerpadel a klimatizací vytváří pracovní okruh s kompresorem.

Provozní výhodou je snížení vibrací a hluku a zejména významně větší rozsah využitelných teplot zdroje tepla od −20 do +40 °C a rozsah teplot od 0 do 80 °C na straně spotřeby tepla bez omezení. První prototyp byl zhotoven v roce 2015. Do technologie BlueHeart aktuálně investoval i vedoucí výrobce kompresorů Copeland.

Širší popis produktu

ScrapBees

Firma: Schrottbienen/ScrapBees GmbH

Kategorie: YOUNG INNOVATORS +

Produktová skupina: Zajištění demontáže a likvidace starých zařízení a podpora instalace moderních jako služba pro řemeslné podniky

Širší popis produktu

Swiss Eco Tap

Firma: Swiss Eco Line AG

Kategorie: YOUNG INNOVATORS

Produktová skupina: Výtokové armatury

Extrémně nízká spotřeba 0,65 litru za minutu. Jemné trysky rozprašují vodu a účinně odstraňují částečky nečistot. Tři turbulátory zvyšují rychlost vodního paprsku a mají vysoký čisticí účinek s malým objemem vody. Oproti běžným 6 až 12 litrům za minutu se spotřeba vody sníží o více než 90 %. Jemně rozprášená voda rychle přejímá teplotu pokožky a snižuje se spotřeba teplé vody.

Širší popis produktu

NextBT

Firma: TerraNEXT GmbH

Kategorie: YOUNG INNOVATORS

Produktová skupina: Digitalní platformy, software

Vývojář: Zahra Mehdipour

Širší popis produktu

burgbad Messestand

Firma: burgbad GmbH

Kategorie: SUSTAINABLE EXHIBITION STAND

Entwickler: Atelier Markgraph

Upravená rekonstrukce konceptu veletržního stánku z ISH 23. Použitím ekologických materiálů, například překližky z břízy a modulárního a znovupoužitelného systému místností ztělesňuje udržitelný koncept.

Širší popis produktu