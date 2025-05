TZB-info / Vytápění / Záchrana mokřadů na Ostravsku společně s modernizací energoprovozů Veolia Energie ČR

V Moravskoslezském kraji Veolia Energie ČR odklonila od uhlí provozy v Krnově z 80 % a ve Frýdku-Místku dokonce ze 100 %. Plně dekarbonizované provozy budou rovněž v Karviné i Ostravě.

Snahou skupiny Veolia je pomocí dekarbonizace i podpory přírodních projektů zlepšit stav přírody

„Záchrana mokřadů a podobné projekty jdou ruku v ruce s modernizací našich energetických provozů a jejich dekarbonizací, díky které zásadně snižujeme objem škodlivých emisí v ovzduší. Konkrétně v Moravskoslezském kraji jsme se odklonili od uhlí v Krnově z 80 % a ve Frýdku-Místku dokonce ze 100 %. Plně dekarbonizované provozy budou rovněž v Karviné i Ostravě a obdobné kroky jsme již učinili nebo je plánujeme i v dalších krajích. Například ve Středočeském, Olomouckém nebo v západních Čechách. Prostřednictvím našeho programu GreenUp proinvestujeme v rámci dekarbonizace 20 miliard korun,“ říká Kamil Vrbka, ředitel pro region Morava Veolia Energie ČR, která patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, jelikož teplo, teplou vodu a elektřinu dodává napříč republikou 580 000 domácnostem.

„Příroda i ovzduší na Karvinsku dost utrpěly těžbou a spalováním černého uhlí. Naší snahou je pomocí dekarbonizace i podpory přírodních projektů změnit stav věcí. S odklonem od uhlí jsme v naší karvinské teplárně již začali instalací moderních plynových kotlů a nyní pracujeme na spuštění multipalivového kotle, který oproti spalování uhlí ročně sníží emise oxidu uhličitého o 200 tisíc tun,“ prozrazuje Kamil Vrbka.

Mokřady jsou klíčovou zásobárnou vody a důležitým prvkem ekosystému

Moravskoslezský kraj je významným příkladem celorepublikových aktivit skupiny Veolia a ČSOP. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) již více než 20 let vykupuje a chrání cenné přírodní lokality, díky čemuž bylo zachováno 207 hektarů mokřadů napříč ČR. Tak rozsáhlá plocha posiluje odolnost Česka vůči klimatickým výkyvům, zadrží v krajině přes 1,8 miliardy litrů vody a sníží přítomnost CO 2 o více než 1 000 tun ročně. Kvůli těmto unikátním schopnostem se do ochrany mokřadů zapojila i skupina Veolia prostřednictvím svého nadačního fondu. Ten na jejich záchranu již přispěl částkou přesahující 11 milionů korun.

Mokřady patří mezi nejcennější ekosystémy, srovnatelné s deštnými pralesy. I když pokrývají pouze 1,5 % území Česka, jsou klíčovou zásobárnou vody, domovem vzácných druhů rostlin i živočichů a prostorem významným pro snižování oxidu uhličitého v ovzduší. „Mokřady jsou místa, kde voda odpočívá. V suchu pomáhají rostlinám a živočichům, ochlazují krajinu, a během povodní zadržují vodu, čímž chrání obydlené oblasti,“ vysvětluje Jan Moravec, zástupce ředitele kanceláře pro odborné programy v ČSOP.

Mokřady pod drobnohledem. Kolik vody může být v mokřadu? Jaký význam má mokřad pro zachycení CO 2 ?

Každý čtvereční metr mokřadu zadrží až 900 litrů vody, takže 207 hektarů pojme více než 1,8 miliardy litrů H 2 O. Tento objem odpovídá: bezmála 750 olympijským bazénům,

nebo 3,726 miliardám půllitrových PET lahví. Ty by vyskládané vedle sebe vytvořily řadu dlouhou 745 200 km, což je téměř dvojnásobek vzdálenosti Země na Měsíc.

Tento počet litrů odpovídá také 113 % objemu Karvinského moře – populární rekreační oblasti v Moravskoslezském kraji (při rozloze 33 hektarů, průměrné hloubce 5 m a odhadovaném objemu 1,65 milionu m 3 ).

). Dvě stě sedm hektarů mokřadů navíc ročně zachytí přes 1 000 tun CO 2 , což odpovídá emisím více než 500 aut jezdících 20 000 km ročně. A právě snižování emisí je po retenci vody v krajině další klíčovou schopností mokřadů, které inspirovaly skupinu Veolia k jejich záchraně prostřednictvím Nadačního fondu Veolia.

„Jednou z mnoha superschopností mokřadů je podpora a ochrana biologické rozmanitosti naší krajiny. Mokřady jsou domovem dlouhé řady vzácných nebo ohrožených zvířat, a proto také podporujeme akce, při nichž se staví u silnic bariéry. Díky nim se například obojživelníci nedostanou na velké komunikace, kde poté ve stovkách i tisících hromadně hynou pod koly aut,“ řekla Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.







Mokřad Lutyňská pískovna u Dětmarovic na Karvinsku, foto Veolia Energie ČR Mokřad Lutyňská pískovna u Dětmarovic na Karvinsku, foto Veolia Energie ČR

Když zmiňujeme energetiku, ekologii a dekarbonizaci na Ostravsku, nelze nezmínit výstavu Infotherma v Ostravě

„Výstava Infotherma již dávno přesáhla region, účastní se jí firmy z celé ČR i ze zahraničí. Potvrdil to i letošní 30. ročník. Nicméně Moravskoslezský kraj je samozřejmě domácí půdou a dekarbonizace a ekologie jsou témata, kterými zde žijeme. Jsme regionem postiženým těžbou, pomohl např. Fond spravedlivé transformace, ikonicky zde začaly Kotlíkové dotace atd. Úspěšné aktivity mohou být inspirací pro ostatní města a obce a regiony,“ říká Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma.

„Energetické úspory, obnovitelné zdroje a výměna a modernizace zdrojů jsou tradiční témata v nabídce vystavovatelů i doprovodném programu. Letos se přidala komunitní energetika. Ale budeme pokračovat i v tématech, která s modernizací měst a budov souvisí, např. zelené střechy, modrozelená architektura pro města a obce atd.,“ dodává Kalenda.