Začíná olympiáda řemesel, technologií a služeb – EuroSkills 2025 v dánském Herningu
Český národní tým odstartuje v jedenácti oborech – od CNC frézování, mechatroniky a průmyslu 4.0 až po instalatérství, podlahářství či webdesign. 14 mladých profesionálů z ČR, kteří prošli náročným výběrem na národní úrovni, vstoupí zítra do bojů na evropském šampionátu.
Českou účast zajišťuje Hospodářská komora ČR, která reprezentaci nejen organizuje, ale zaštiťuje i nominaci závodníků prostřednictvím národní soutěže CzechSkills. Národním partnerem reprezentace je Letiště Praha.
14 reprezentantů v 11 oborech
Český národní tým tvoří vítězové národní soutěže CzechSkills 2024, která se konala loni v Brně. Reprezentanti prošli náročným výběrem z více než 150 účastníků domácí kvalifikace. Vedle technických a řemeslných dovedností budou muset soutěžící prokázat také schopnost zvládat stres, komunikovat v angličtině a obstát před mezinárodní porotou i publikem. „Budoucnost české ekonomiky vždy stála, stojí a bude stát z velké části na šikovných českých rukách a hlavách s technickým myšlením. A právě soutěže jako CzechSkills a EuroSkills ukazují, že tato odbornost a pracovitost v naší společnosti stále existují. Mladí lidé si zaslouží naši důvěru i obdiv – a soutěž je má v tom nejlepším slova smyslu motivovat,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Olympiáda řemesel, technologií i služeb začíná
EuroSkills je největší evropská soutěž odborných dovedností mladých lidí do 25 let, která se koná každé dva roky pod hlavičkou WorldSkills Europe. Letošní devátý ročník přivede do dánského Herningu téměř 600 soutěžících z 33 evropských zemí, kteří se utkají v celkem 38 disciplínách – od průmyslových technologií přes kreativní odvětví až po služby. Pořadatelé očekávají více než 100 tisíc návštěvníků. Nejde však jen o medaile. EuroSkills je pro mnohé účastníky kariérním odrazovým můstkem – mezinárodní soutěž otevírá dveře k prestižním pracovním nabídkám, dalšímu odbornému růstu a často i ke spolupráci s předními evropskými firmami. Podle britské studie Frontier Economics mají účastníci odborných soutěží v průměru až o 60 procent vyšší výdělky než jejich vrstevníci.
„Chceme ukázat, že technické a řemeslné obory nejsou druhá volba. Naopak, jde o moderní, prestižní a perspektivní profese, které jsou páteří naší ekonomiky,“ doplňuje viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.
EuroSkills 2025 se zúčastní:
- Klimeš Ondřej je teprve devatenáctiletý soutěžící ze Sklené nad Oslavou, který bude v sektoru výroba a strojírenství reprezentovat obor Mechatronik. K oboru jej přivedla vášeň v budoucnu stavět nové stroje.
- Vejlupek Tomáš ze Žďáru nad Sázavou bude reprezentovat obor Mechatronik za sektor výroba a strojírenství. Obor si vybral na základě svých zájmů a toho, že měl touhu realizovat zajímavé projekty.
- Češka Martin z Lomnice u Tišnova bude ve svých dvaadvaceti letech v sektoru výroba a strojírenství reprezentovat obor CNC frézař. Co jej k němu přivedlo? Vidina stále se posouvající techniky, a tedy nutnost se stále rozvíjet, učit novým věcem a zlepšovat se.
- Balnar Dominik bude na soutěži EuroSkills reprezentovat Cech obkladačů, konkrétněji pak obkladače z Měšic. Řemeslo si zvolil poté, co během kompletní rekonstrukce jeho domu viděl, co to obnáší a jak taková práce vypadá v praxi. To jej přesvědčilo o tom, že chce pracovat v tomto oboru. Stavebnictví celkově vnímá jako široký a pestrý sektor, který má co nabídnout.
- Sláma Petr z Ivančic jede do Dánska za sektor stavebnictví, pod Cechem topenářů instalatérů ČR, za obor Instalatér topenář. K řemeslu ho přivedl jeho tatínek a nejvíce ho na něm baví to, že je každá zakázka jiná a pokaždé se setká s jiným problémem.
- Zbirovský Matyáš z Hradce Králové bude reprezentovat moderní obor WEB návrhář za sektor ICT. Tento obor jej chytil už na základní škole, kde si jako volitelný předmět vybral právě IT a naučil se tak základy tvorby webových stránek. Od té doby se už jen zlepšuje.
- Vykydalová Monika, jediná reprezentantka Malířka a dekoratérka ze Starovic, bude soutěžit v sektoru stavebnictví a stavebnických technologií. Už jako malou ji bavilo malovat, a tak byl obor jasnou volbou. Moniku baví, že je malířství kreativní a rozmanité, a naopak největší výzvou je pro ni práce ve výškách.
- Kudláček Jan z Dobrušky bude reprezentovat za sektor stavebnictví a stavební technologie reprezentovat obor Elektromechanik chladírenství. K němu jej přivedl jeho otec, který pracoval na vývoji tepelných čerpadel. Jana na „chlaďařině“ baví různorodost, poznávání nových zařízení a také hledání závad.
- Firla David pojede do Dánska z Havířova, za obor Podpora podnikání ze sektoru Služeb. David si na svém oboru cení možnosti seberozvoje a také toho, že svůj um může využít jak u neziskových organizací, v nichž momentálně figuruje, tak i třeba ve vlastní stavební firmě.
- Skokan Kryštof je teprve osmnáctiletý reprezentant Podpory podnikání za sektor služeb. Na EuroSkills vyjede z obce Dobré a obor, který bude zastupovat si vybral na základě školní aktivity.
- Dobiáš Zbyněk ze Žďáru nad Sázavou bude reprezentovat sektor výroba a strojírenství, konkrétně obor Průmysl 4.0. K němu jej přivedl zájem o moderní technologie.
- Pazour Matyáš bude na EuroSkills 2025 reprezentovat Průmysl 4.0 za sektor výrobu a strojírenství z Přibyslavy. Tento obor si vybral proto, že jej baví něco budovat, stavět a řídit nejrůznější projekty.
- Hulec Marián je slovenský podlahář, parketář, reprezentující Českou republiku za sektor stavebnictví a stavební technologie. K řemeslu jej přivedla otcova firma, ale také to, jak je práce různorodá a tím pádem i zábavná.
- Joska Michal pojede reprezentovat Česko na EuroSkills z Jílového u Prahy. Soutěžit bude v oboru Mechanik nákladních vozů v sektoru doprava a logistika. A proč právě tento obor? Michala k němu přivedla vášeň k nákladním vozům, těžkým věcem a také touha řešit problémy v nestandardních podmínkách.
Partnerem za obor Instalatér topenář je společnost Grohe ČR s.r.o.
Měsíce příprav a silní partneři
Příprava reprezentantů trvala měsíce a probíhala pod patronací řemeslných cechů a oborových asociací zastřešených Hospodářskou komorou, ale i partnerských firem. Odbornou přípravu poskytly českým soutěžícím FESTO, s.r.o, CNC Skills Czech Republic, Cech obkladačů ČR, Cech topenářů a instalatérů ČR, ICT Unie ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech parketářů ČR, Svaz chladicí a klimatizační techniky, Moravskoslezská Technologická Akademie a Scania Czech republic.
Národním partnerem CzechSkills a EuroSkills je Letiště Praha.
EuroSkills 2025 bylo zahájeno 9. září slavnostním ceremoniálem, hlavní soutěžní dny proběhnou od středy do pátku a vítězové budou vyhlášeni v sobotu 13. září.