Program TZB-info na výstavě Aquatherm Praha 2026. Aquatherm Business Forum
V úterý 3. března, první den veletrhu, nabídneme stream rozhovorů se dvěma panely VIP hostů, od středy do pátku odborné přednášky. Aquatherm Business Forum nesmíte zmeškat.
Aquatherm Praha® je největší odborný veletrh v České republice
- Aquatherm Praha: 3.–6. března 2026 PVA EXPO Praha
- úterý–čtvrtek pro návštěvníky: 10.00–18.00 hod.
- pátek pro návštěvníky: 10.00–15.00 hod.
- Stánek TZB-info: Hala 2, stánek 237. Hned vedle doprovodného programu Aquatherm Business Forum.
Aquatherm Business Forum – oficiální doprovodný program v hale 2
TZB-info je generálním dodavatelem doprovodného programu a témata jsou zvolena napříč nomenklaturou veletrhu. Přijďte diskutovat a sdílet zkušenosti.
Rámcový program
Úterý 3. 3.
- 10:30–12:00 Dopolední panel VIP hostů Expert Link, Výzvy stavebnictví pro 2026/2027
- 12:00–14:00 Rozhovory k novinkám v oboru
- 14:00–15:30 Odpolední blok VIP hostů Expert Link, Výzvy oboru HVAC pro 2026/2027
- 15:30–16:30 Rozhovory k novinkám v oboru
Středa 4. 3.
- 10:30–12:20 Tepelná čerpadla
- 12:30–14:15 Vytápění
- 14:30–16:30 Větrání, klimatizace
- Celodenní 9. ročník konference Rekonstrukce a provoz bytových domů.
Kongresový sál, Vstupní hala III, pořadatelem je TZB-info.
Odborný garant: Oldřich Rejl, šéfredaktor ESTAV.cz
Akce je určena nejen profesionálům — správcům, zástupcům SVJ a bytových družstev, projektantům, architektům, technikům či specialistům na energetiku — ale i všem, kteří chtějí získat aktuální informace, inspiraci a praktické zkušenosti.
Program a registrace v samostatném článku:
Čtvrtek 5. 3.
- 10:30–14:00 Energetický management a kybernetická bezpečnost
- 14:00–17:00 Cesta k budovám s nulovými emisemi
Pátek 6. 3.
Program podrobně
Odborný garant: Dagmar Kopačková, ředitelka TZB-info, pořadatel: TZB-info a estav.tv
|10:30–11:15
|Perspektivy pozemního stavitelství 2026/2027, OZE a energetiky
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu
Jak vláda podpoří kondici pozemního stavebnictví? Nový stavební zákon, povolení pro velké bytové domy, garance pro nové plynové zdroje, investiční jistota, plynové elektrárny a teplárny při odchodu od uhlí, diverzifikace skrze LNG terminály, podpora FV na střechách a průmyslových halách, akcelerační zóny, emisní povolenky.
|11:15–11:30
|Trend energetických úspor a dlouhodobá podpora SFŽP
Petr Valdman, ředitel SFŽP
Aktuální dotační příležitosti a finanční nástroje, o čem se jedná k tematice energetických úspor, vodních zdrojů, podpoře měst, obcí a občanů pro mimořádné situace, voda v krajině a zeleň pro města.
|11:30–11:45
|Budoucnost úspor i stavebnictví je v lepší koordinaci profesí, praxe s BIM
Tomáš Velehradský, Architektonický ateliér Velehradský
Efektivita ve stavebnictví vrací potřebu koordinace a spolupráce profesí, jaké zkušenosti přináší zakázky v BIM? Architekt, stavař a techničtí specialisté ideálně na jedné lodi.
|11:45–12:00
|Vývoj a výhled pozemního stavitelství
Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
Zahájená stavební povolení, srovnání dat o stavební produkci, kapacitách a zahájených stavbách, jaká data ze stavebnictví a z oboru TZB jsou k dispozici ve zdrojích ČSÚ?
|12:00–12:15
|Prostup hydroizolací spodní stavby
Jan Dvořák, jednatel, Dvako
Integrovaná manžeta. Vodotěsnost. Plynotěsnost. Rychlá montáž. Bezpečný prostup sítí do objektu.
|12:15–12:30
|Změny požadavků klientů a požadavků na stavby za posledních 5 let, dopad na sortiment VZT
Jiří Mervart, ELEKTRODESIGN ventilátory
Jaké nové produkty vznikly na základě poptávky trhu? Co se stane do budoucnosti na stavbách nutností, nikoliv výhodou?
|12:30–12:45
|Novinky 2026 v systémech větrání Zehnder
Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko
Jak navrhovat podstropní rekuperaci bez odvodu kondenzátu? Jak nastavit komfortní teplotu a režimy provozu větrací jednotky a jak ji dodatečně integrovat do stávajících systémů?
|12:45–13:00
|Změny sortimentu ebm papst 2026
Aleš Jakubec, ebm papst
Větrání má v energetickém hodnocení budovy největší potenciál úspor. Se správným ventilátorem. Náhrady ventilátorů končících kvůli ekodesignu, nová pravidla pro náhradní díly. Potenciál retrofitu a příklady.
|13:00–13:15
|Jak se rozhodovat o vytápění v době energetické nejistoty
Václav Švorčík, Technický specialista Buderus
Co tato situace znamená pro investory a projektanty? Podle jakých klíčových parametrů by se dnes měli při volbě zdroje tepla rozhodovat? Jaké konkrétní možnosti a řešení v tomto kontextu nabízí značka Buderus?
|13:15–13:30
|Jaké novinky přináší firma Testo v oblasti vytápění, chlazení a klimatizace – výhody pro uživatele
Martin Schlögl, ředitel společnosti Testo Česká republika
Co zajímavého je pro návštěvníky veletrhu připraveno, jaké novinky. Jaké výhody přinášejí měřicí přístroje Testo svým uživatelům (aplikace, propojení, digitální zpracování, apod.)?
|13:30–13:45
|Jak se projevilo spojení značek Viessmann a Carrier na českém trhu?
Petr Novotný, produktový manager pro tepelná čerpadla a ventilaci, VIESSMANN
Představení novinek na veletrhu. Vývoj v oblasti tepelných čerpadel s ohledem na legislativu chladiv.
|13:45–14:00
|Tepelná čerpadla Bosch Compress 5800i AW s ekologickým chladivem R290
Jaroslav Bican, specialista na tepelná čerpadla Bosch
Výhody tepelných čerpadel Bosch s ekologickým chladivem pro zákazníky.
Odborný garant: Dagmar Kopačková, ředitelka TZB-info, pořadatel: TZB-info a estav.tv
|14:00–14:15
|Preference a trendy zdrojů tepla
Zdeněk Lyčka, prezident APTT
Aktuální nabídka zdrojů tepla, vývoj cen zdrojů tepla, poptávka – nabídka v reakci na dotace a ceny paliv, emisní povolenky. Životnost zdrojů tepla v relaci s plánem rekonstrukce a vynucené změny otopné soustavy.
|14:15–14:30
|Fotovoltaika 2026
Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace
Solární sektor 2026/2027, legislativní a technické novinky, zkušenosti z doby solárního boomu z dotačního období a jejich dopad, souvislosti FV s energetickou transformací.
|14:30–14:45
|TČ 2026 – trh ve chvíli změny, nabídka-poptávka v době změny dotační politiky
Eva Neudertová, ředitelka AVTČ
Jak se promítá zásadní změna chladiv v nabídce TČ, montážní a servisní kapacity, dopad změn dotační politiky, plány pro podporu TČ v činnosti AVTČ.
|14:45–15:00
|Kondice stavebnictví, předpoklad vývoje a co ovlivní stavebnictví?
Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Aktuální stav stavebnictví před začátkem stavební sezóny, změny budov a jak ovlivňují požadavky na technologie? Komentář ke stavebnímu zákonu, podpoře stavebnictví a dotacím.
|15:00–15:15
|Vývoj požadavků na budovy a technická zařízení budov
Nathalie Marková, ředitelka odboru energetické účinnosti a úspor MPO
Strategie úspor a dat 2026, agregovaná data, nové standardy ZEB (Zero-Emission Building): Standard pro bezemisní budovy a ZEBra (Zero-Emission Building Renovation), standard pro renovace. Nová databáze, která nahradí ENEX. PENB a renovační pasy.
|15:15–15:30
|Využití AI v provozu zdrojů tepla
Václav Lom, Cool trade engineering
AI v servisu a montáži, dobré zkušenosti z topenářské praxe.
|15:30–15:45
|Red edge – dříve Lenox rebrending
Radka Čapková, CIUR
Red Edge je nová identita původní evropské divize Lennox, která se po osamostatnění zaměřuje na vysoce účinné rooftopy a chillery s důrazem na evropskou výrobu a udržitelná chladiva. Pro energetické poradce představuje tato změna záruku kontinuity servisu u stávajících instalací a přísnější orientaci na dekarbonizační cíle EU v rámci standardů ZEPRO.
|15:45–16:00
|Čistší spaliny z domácích kamen: role oxidačních katalyzátorů v praxi
Jiří Ryšavý, VŠB TU Ostrava
Proč se oxidační katalyzátory začínají prosazovat i u domácích spalovacích stacionárních zdrojů a co reálně dokážou udělat s emisemi CO a organickými látkami právě v nejkritičtějších fázích topení – při roztápění, přikládání a dohořívání. Probereme, jak katalyzátor funguje v praxi, co vyžaduje z hlediska údržby a bezpečnosti, jaká řešení jsou už dnes na trhu a kam se vývoj a výzkum katalyzátorů pro malé spalovací zdroje posouvá.
|16:00–16:15
|Elektrostatické odlučování tuhých částic ze spalin kotlů na tuhá paliva při vytápění domácnosti
Alexandr Molčanov, VŠB TU Ostrava
Elektrostatické odlučovače (ESP) pro domácí kotle jsou v roce 2026 klíčovým nástrojem pro radikální snížení emisí jemného prachu, čímž umožňují ekologické spalování biomasy i v husté zástavbě. Jejich úspěšné nasazení však závisí na precizním servisu elektrod a integraci do řídicího systému budovy, který hlídá optimální napětí v závislosti na aktuálním tahu komína.
Odborný garant: Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění TZB-info, pořadatel: TZB-info a estav.tv
|10:30–11:00
|Návrh expanzní nádoby pro TČ země-voda s nemrznoucí směsí
Josef Hodboď, TZB-info
Návrh expanzní nádoby pro okruh s „nemrznoucí“ kapalinou musí pracovat s objemovou roztažností konkrétní kapaliny. Použití výpočtu podle vlastností vody vede k chybě s rizikem vzniku podtlaku v okruhu, případně imploze.
|11:00–11:20
|Jak s tepelnými čerpadly na domy s velkou potřebou tepla
Petr Outrata, LG Electronics CZ
Energetický poradce musí hlídat efektivitu. Klíčovým parametrem je SCOP (Sezónní topný faktor). Jak najít tzv. bod bivalence. S jakou počítat efektivní výstupní teplotou? Etapizace úsporných opatření.
|11:20–11:40
|Tepelná čerpadla Clivet (vzduch-voda, voda-voda, hybridní a dělená splitová)
Jiří Klimeš ml., BM Klima
Hledání efektivních způsobů vytápění pomocí velkých tepelných čerpadel – od využití odpadního tepla přes vytápění administrativních budov až po výrobní procesy.
|11:40–12:00
|Komerční tepelná čerpadla ERAmaster a EMS
Lukáš Frčka, PHOTOMATE
Představení komerčních tepelných čerpadel řady ERAmaster určených pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v bytových, administrativních i průmyslových objektech. Energetická účinnost a role systému EMS při optimalizaci provozu, snižování spotřeby energie a zkracování návratnosti investice.
|12:00–12:20
|Tepelná čerpadla pro vytápění a chlazení halových objektů
Václav Dědič, Brilon
Konvenční a alternativní varianty vytápění a chlazení halových objektů. V čem se tepelná čerpadla vyplatí a jak zajistit komfort v objektu.
Odborný garant: Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění TZB-info, pořadatel: TZB-info a estav.tv
|12:30–13:00
|Výměna spotřebičů u společných komínů v bytových domech
Valtr Sodomka, APOKS
Výměna kotlů v bytových domech se společnými komíny (tzv. společné kouřovody nebo systémy LAS) je jedním z největších technických a sousedských oříšků. V jednom komínovém průduchu nesmí být zároveň připojen starý atmosférický a nový kondenzační kotel. Jaké jsou možnosti řešení v rámci bytových domů?
|13:00–13:20
|Zpětné získávání tepla z odvodu průmyslových procesů. Systémy odvodu spalin 2026
Pavel Mareček, Almeva
Jednotky HRS Exodraft (heating recovery system) snížují spotřebu primární energie, jsou zdrojem výrazných finanční úspor, úspor CO2 a přináší další možnosti, kdy diagnostika, popis a poznání reálného provozu vedou k dalším velkým úsporám.
|13:20–13:50
|Když potřebujete hodně teplé vody – jak zvolit kotel a jak tepelné čerpadlo?
Jan Fučík, Brilon
Kondenzační technologie pro ohřev teplé vody nebo TČ navržené přímo pro ohřev TV? Ukázka možností a jak vybrat tu nejvhodnější.
|13:50–14:15
|Stávající stav a vývoj trhu malých zdrojů do 50 kW
Zdeněk Lyčka, prezident APTT
Nástup hybridních systémů. Pozice a budoucnost kotlů na plyn, biomasu a pevná a kapalná paliva.
Odborný garant: Alžběta Svobodová, redaktorka TZB-info, pořadatel: TZB-info a estav.tv
|14:30–14:50
|Efektivní návrh řízení ventilátorů v moderních instalacích
Aleš Jakubec, ebm papst
Klíčem k efektivitě je integrace do nadřazeného systému (MaR), který optimalizuje otáčky podle aktuální obsazenosti prostor, čímž zásadně prodlužuje životnost techniky a snižuje provozní náklady až o 40 %.
|14:50–15:10
|Význam těsnosti VZT potrubí
Alžběta Svobodová, TZB-info a Libor Štorc, Štorc TZB
Netěsné vzduchotechnické rozvody zvyšují energetickou náročnost vzduchotechnické jednotky. Ale i v případě, že jsou použity vysoce kvalitní komponenty, není možné zajistit absolutní vzduchotěsnost. Jak je možné zjistit, kolik vzduchu ze systému uniká? Ukázky z měření.
|15:10–15:30
|Integrovaná TČ a chladiva v EU
Karel Soukup, Systemair
Evropský tlak na odklon od F-plynů učinil z přírodního chladiva R290 (propan) technologický standard, který umožňuje dosahovat výstupních teplot až 75 °C. Díky tomu jsou moderní integrovaná TČ efektivním řešením i pro starší zástavbu s radiátory, kde v jednom celku zajišťují topení, ohřev vody i letní chlazení.
|15:30–15:50
|Proč je zvhčování důležité? Příklady požadavků a realizace nemocnice a průmysl
Vladimír Harazím, DREKOMA
Zvlhčování je kritické pro eliminaci statické elektřiny, ochranu hygroskopických materiálů a zajištění zdravého mikroklimatu, což přímo ovlivňuje výtěžnost výroby i rychlost rekonvalescence pacientů. Jaké řešení je efektivní?
|15:50–16:10
|Veličiny určující intenzitu větrání v budovách pro trvalý či dočasný pobyt osob
Patrik Sytný, ELEKTRODESIGN ventilátory
V energetickém poradenství a standardech ZEPRO je správné určení intenzity větrání klíčem k rovnováze mezi úsporami tepla a zdravým vnitřním prostředím (prevence plísní a syndromu nemocných budov). Jak navrhovat správně?
|16:10–16:30
|Mikroventilace
Alžběta Svobodová, TZB-info
Mikroventilace představuje kompromisní řešení výměny vzduchu netěsností v kování, která je však v moderních energetických standardech (ZEPRO) považována za neefektivní kvůli nekontrolovaným tepelným ztrátám a riziku namrzání kování v zimě. Jaké je jiné řešení, srovnání.
Odborný garant: Dagmar Kopačková, ředitelka TZB-info, pořadatel: TZB-info a estav.tv
|10:30–11:30
|Bezpečnost dat a energetický management
Adam Kučínský, NÚKIB
Energetický management předpokládá sběr dat pro vyhodnocení provozu a potenciál úspor. Building Energy Management Systems (Energetický Management – EM) se v ČR řídí primárně Zákonem o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.). Energetický management (EM) a jeho digitalizované systémy jsou velmi silně provázány s novým Zákonem o kybernetické bezpečnosti (konkrétně s jeho novou verzí implementující Směrnici NIS2). Digitální systémy řídící spotřebu energie se totiž stávají kritickým prvkem infrastruktury a musí být proti kybernetickým hrozbám zabezpečeny. Řeší se požadavky na komunikační protokoly a sítě, na koncová zařízení, na data a monitoring. Zákon NIS2 tak nutí provozovatele HVAC, aby se na čidla a síťové prvky přestali dívat jen jako na samostatné součásti, ale jako na plnohodnotný, kritický digitální systém, který vyžaduje profesionální kybernetickou ochranu.
|11:30–12:00
|Snižte faktury za energie aneb jak proměnit energetická a provozní data v úspory
Jan Denemark, FLOWBOX
Efektivní snižování faktur v roce 2026 spočívá v přechodu od pouhého sledování spotřeby k aktivnímu energetickému managementu, který využívá analytické nástroje k odhalení provozních anomálií a skrytých ztrát v reálném čase. Propojením dat z inteligentních měřičů (smart metering) s optimalizací časových plánů technologií lze dosáhnout okamžitých úspor v řádu 10–20 % i bez nutnosti nákladných investic do stavebních úprav.
|12:00–12:20
|Energetický management a úspory s více TČ
Václav Lom, Cool trade engineering
Energetický management u kaskády tepelných čerpadel zajišťuje inteligentní připínání jednotlivých jednotek tak, aby celý systém pracoval v optimálním bodě účinnosti (COP) a nedocházelo k neefektivnímu cyklování kompresorů při nízké zátěži. Správné řízení navíc umožňuje rovnoměrné rozložení provozních hodin mezi všechna čerpadla, což zásadně prodlužuje jejich životnost a v kombinaci s akumulací tepla minimalizuje nárazové odběry elektřiny ze sítě.
|12:20–12:40
|Teplo a voda pro města a obce, sběr dat, rozúčtování a úspory
Peter Bartoš, Kamstrup
Hodnota dat inteligentního měření dalece překračuje samotnou přesnou fakturaci. Např. ve vodě může inteligentní měření pomoci identifikovat různé druhy ztráty vody a řešit je a jedná se o efektivní nástroj v boji proti únikům vody. Uplatnění smart meteringu ve vodě i teple.
|12:40–13:00
|IKB z pohledu provozovatele řídicího systému
Jan Vidim, Domat Control System
IKB je ucelený rámec pravidel a technických opatření, která chrání řídicí systém před vnějšími útoky i vnitřními chybami. V IKB pro řídicí systémy je na prvním místě dostupnost (Availability) a integrita. Pokud jako energetický poradce nebo dodavatel instalujete nové technologie (např. kaskádu TČ s cloudovým managementem), musíte splnit bezpečnostní požadavky IKB daného provozovatele.
|13:00–13:30
|Areál Skrytín, konkrétní usecas, řízení spotřeby
Šimon Falta, IQstat
Jak vypadá energetický management, když součástí areálu je glampingový areál, 3 FVE elektrárny, několik nabíječek pro elektromobily, obytná vila a spousta dalších zajímavých technologií. Celý areál odebírá elektřinu za spotové ceny.
Odborný garant: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, pořadatel: Katedra TZB, FSv ČVUT ve spolupráci s UC Praha STP
Katedra technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Územním centrem Praha Společnosti pro techniku prostředí připravila program, který pokrývá celé spektrum od návrhových fází (fotovoltaické systémy, využití PENB v projektování) přes instalované technologie a jejich dynamické chování až po provozní řízení s využitím dat ze systémů MaR. Zvláštní pozornost je věnována kvalitě vnitřního prostředí, moderním metodám diagnostiky vzduchu ve školách a aktuálním požadavkům na požární bezpečnost větracích systémů a použití rezidenčních sprinklerů.Cesta k budovám s nulovými emisemi: Technická zařízení, kvalita prostředí a bezpečnost budov
|14:00–14:20
|Technická zařízení pro budovy s nulovými emisemi
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry TZB, ČVUT v Praze, předseda STP
|14:20–14:40
|Fotovoltaické systémy v úsporných budovách
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
|14:40–15:00
|Využití PENB v procesu projektování
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
|15:00–15:20
|Dynamické změny v systémech TZB a budovy
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
|15:20–15:40
|Data ze systémů MaR a provozní energetická náročnost budov
Ing. Ondřej Horák, Ph.D.
|15:40–16:00
|Kvalita vnitřního prostředí v budovách s nulovými emisemi
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
|16:00–16:20
|Moderní metody pro diagnostiku kvality vzduchu ve školách
Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.
|16:20–16:40
|Využití moderních rezidenčních sprinklerů v administrativních
budovách
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
|16:40–17:00
|Novinky v požární bezpečnosti větracích systémů v bytových domech
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Odborný garant: Jiří Zilvar, redaktor oborů energetiky a OZE na TZB-info
|10:30–10:50
|Co jsou akcelerační zóny pro větrné elektrárny?
Martin Abel, Analytik AMO Klima
V akceleračních zónách je proces povolování větrných elektráren výrazně zrychlen a administrativně zjednodušen. Cílem těchto zón, které vycházejí z evropské směrnice RED III a české legislativy pro rok 2026, je zkrátit schvalovací proces z průměrných 10 let na maximálně 12 měsíců. Jak to funguje v praxi?
|10:50–11:20
|Akumulace a flexibilita jako nový základ provozu budov
Radek Mikulášek, Enbra
Díky inteligentnímu řízení tepelné i elektrické akumulace se budova mění z pasivního spotřebiče na aktivní prvek sítě, který dokáže v časech špiček snížit odběr a zásadně tak redukovat provozní náklady i emisní stopu.
|11:20–11:40
|Ceny fotovoltaických komponentů rostou
zástupce SolSol
Po letech strmého poklesu cen dochází k obratu a trh se připravuje na citelné zdražení komponentů, které se naplno projeví v jarních a letních měsících tohoto roku. Čína zcela ruší exportní slevy na DPH pro solární panely. U baterií dochází k poklesu vratky z 9 % na 6 % a od roku 2027 k úplnému zrušení. Odhaduje se, že jen toto opatření zvýší ceny panelů v Evropě o 10–15 %.
|11:40–12:00
|Život vedle větrných elektráren
Jiří Zilvar, redakce TZB-info
Život v blízkosti větrných elektráren je v roce 2026, zejména s přípravou akceleračních zón, velkým tématem. Argumenty se obvykle dělí na ty, které řeší obavy (hluk, krajina), a ty, které zdůrazňují přímé benefity pro obyvatele. Jaké jsou poznatky z praxe?
|12:00–12:20
|Zkušenosti se sdílením elektřiny na Slovensku, společné projekty SK a CZ
Richard Modrák, Kláster Energetických komunít
Tato přednáška je nejen závěrem doprovodného programu Aquatherm Praha, ale svým tématem také symbolickou pozvánkou na Aquatherm Nitra. Tak 9.–12. 2. 2027 Výstavisko Agrokomplex Nitra.
Změny v programu vyhrazeny.
Program je zároveň streamován na YouTube TZB-info, na HP TZB-info a na stránkách veletrhu.