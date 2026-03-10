Fasádu Allrisk MERIDIEM ocenila veřejnost. Majitelé bytů ocení bytové stanice DucoTech
Tři zdaleka viditelné věže polyfunkčního komplexu Allrisk MERIDIEM v Brně spojuje spodní parter. Spodní část obsahuje komerční prostory, ve vyšších podlažích jsou byty. Samostatně stojí nízká polyfunkční budova. Všechny budovy jsou dole propojeny velkoprostorovou garáží s cca 230 parkovacími místy a sklepními kójemi.
V celkem 235 samostatných bytech a nebytech jsou základem vytápění a ohřevu vody stanice DucoTech. Teplo do objektů se odebírá z brněnské soustavy zásobování tepelnou energií. Stoupačkami je rozváděno do podlaží a tam jsou na stoupačky napojeny stanice pro každý prostor již samostatně. Toto technické řešení je stále běžnější, neboť jednoduchým způsobem umožňuje majitelům nebo uživatelům prostorů si zcela individuálně řídit požadovaný komfort jak vytápění, tak v dostatku teplé vody. Ze slov Zdeňka Kratochvíla, jednatele dodavatelské společnosti Duco Tech CZ s.r.o. jednoznačně vyplývá, že jistotu investorovi, že vše bude optimálně fungovat, garantuje úroveň technické podpory. A ta by měla začínat u projektu, pokračovat přes logistickou součinnost při dodávkách stanic na stavbu podle pokroku stavebních prací, součinnost při instalaci stanic, se kterou souvisí i rychlé řešení případných dodatečných změn, zprovoznění stanic a neměla by končit hydraulickým vyvážením celé soustavy. Protože je běžné, že jakmile uživatelé bytů, ateliérů, retailu atp. získají první reálné poznatky s jejich vytápěním, bude nutné upravit například nastavení ekvitermních regulátorů. A i to má být součástí technické podpory.
Polyfunkční komplex Allrisk MERIDIEM v Brně patří mezi ty, které významně vyčnívají svým architektonickým řešením, vizuálním dojmem.
„Areál byl koupen v roce 2016,“ popisuje cestu zakončenou na konci léta roku 2025 Jan Vágner za DIVERSE Develop s.r.o. Vlastnímu zahájení výstavby předcházela řada činností. „Bylo nutné se dohodnout se všemi nájemci v areálu, dát výpovědi, narovnat případné dluhy, které se objevily. Potom přišel na řadu demoliční výměr.“ Šlo o brownfield, takže se musela řešit kontaminace zeminy a její odstranění. Areál je v záplavové oblasti řeky Svratky a s tím byl spojen i velký výskyt vody při hloubení základů a prostoru pro podzemní garáže. Stavební práce tak začaly až v roce 2022. Výstavba měla trvat 30 měsíců, ale protáhla se o něco déle. Koordinovali jsme naši činnost s městem Brno, které v souběhu stavělo v blízkosti komunikaci včetně vodovodu a také nové kanalizace, když stávající pocházela z roku 1905. „Část našeho pozemku jsme dávali městu, aby mohla vzniknout příčná parkovací stání.“
„Za nás, za skupinu Diverse si stojíme za tím, aby se dodržela architektura,“ zdůrazňuje Jan Vágner. „Chceme, aby po nás něco zůstalo, aby to bylo atraktivní pro lidi, aby v tom rádi bydleli a do budoucna, aby se to neokoukalo.“ Tento projekt je příkladem, že skupina Diverse je jedním z mála developerů, který je ochoten investovat i do vizuálu, byť to stojí ohromné peníze. A nebylo to bezúčelné, jak potvrdila veřejnost v soutěži o ceny Projekt roku a Fasáda roku.