Montáž bytových stanic ducotech pro vytápění a ohřev vody je jednoduchá, oceňuje instalační firma

Příklad instalace bytové stanice na stavbě zachycuje hlavní etapy prací. Standardní základová deska, standardizovaná připojovací lišta potrubí pro vytápění, teplou vodu, cirkulaci a dodávky komponentů na stavbu po etapách zásadně ulehčují práci a omezují riziko chyby bez ohledu na složitost stanice.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Bytová stanice tvořící předěl mezi dodávkou tepla z ústředního zdroje, což může být například soustava zásobování tepelnou energií (SZTE nebo CZT) a nebo i objektová kotelna, a mezi spotřebou tepla v bytě je zařízení, které se stále častěji využívá. Důvod je jednoznačný. Zdroj tepla a otopná soustava v bytě mají zpravidla odlišné parametry, tedy teplotu, tlaky, průtoky otopné vody, a proto je nutné je vzájemně přizpůsobit. Součástí bytových stanic je běžně i příprava teplé vody, což zjednodušuje technické vybavení zdroje tepla a rozvodů teplé vody včetně případné cirkulace. Ale nemusí jít jen o byt, může jít například o komerční prostor. Přizpůsobivost konkrétním požadavkům uživatele bytu či jiného prostoru je jedna z velkých předností bytových stanic od společnosti Duco Tech CZ.

Aktuálně koncem roku 2024 probíhala výstavba a dokončování polyfunkčního komplexu Allrisk MERIDIEM v Brně, který byl oceněn jako Realitní projekt roku 2023. Z pohledu našeho zájmu o bytové stanice je zásadní, že polyfunkční komplex Allrisk MERIDIEM je složen ze tří výškových budov A1, A2, A3 a jedné nízkopodlažní budovy B. V nich je 121 bytových jednotek, 49 ateliérů, 46 kancelářských jednotek a 14 komerčních prostorů. Se svolením společnosti Allrisk reality & finance, a.s. jsme mohli v ještě nedokončeném komplexu budov zachytit příklady instalací bytových stanic. Ty stručně popsal Antonín Benedík za realizátora vytápění, společnost THERMOTEMP spol. s r.o. A díky přítomnosti Zdeňka Kratochvíla, zástupce dodavatele bytových stanic, společnost Duco Tech CZ, jsme získali i základní informace o instalovaných stanicích.

Instalace bytové stanice ducotech začíná přivedením všech potrubí k instalační liště, kde jsou upevněna a dočasně zavíčkována, aby se do nich nedostaly nečistoty. Upevněním je zaručeno správné umístění potrubí a rozteče. V MERIDIEM jsou potrubí vedena v instalační šachtě a otvor do ní byl po dokončení potrubí zazděn. „V této fázi se příprava na instalaci stanice přeruší a čeká se na dokončení stavebních prací,“ řekl Antonín Benedík. „Většina prvků stanice je upevněna na základové desce stanice a ta se do skříně vloží až následně. Stanice obsahuje na znečištění nebo neopatrnou manipulaci velmi citlivé součásti, a proto je instalace po etapách velmi důležitá. Pro nás, instalační firmu, je výhodné, že nemusíme shánět jednotlivé prvky, ze kterých se stanice skládají. Přitom nemusíme mít na skladě kompletní stanice, ale dostáváme jednotlivé instalační komponenty postupně.“

„Pro MERIDIEM jsme dodali 220 stanic,“ upřesnil Zdeněk Kratochvíl. „Nejsou všechny stejné. Stanice eVT-KR jsou v bytech s radiátory, kde může být použita otopná voda ze zdroje tepla bez úpravy teploty. Jiné stanice ePVT-KR jsou v bytech s podlahovým vytápěním a ty jsou vybaveny směšovacím okruhem pro snížení teploty otopné vody pro podlahu. Všechny stanice pro byty jsou vybaveny výměníkem pro hygienickou průtokovou přípravu teplé vody bez stagnace vody v zásobníku a rizika množení nežádoucích mikroorganizmů. Protože MERIDIEM nabízí nejen standard, ale i vyšší až nejvyšší standard a vybavení bytů je individualizováno, některé stanice nejsou vybaveny standardním výměníkem zajišťujícím 17 litrů teplé vody za minutu, ale výkonnějším s kapacitou až 25 litrů za minutu, což je nutné pro velkoobjemové vany, velkoplošné sprchy atp. Pokud jsou výtoky teplé vody více vzdáleny od stanice, jsou stanice připraveny i na napojení okruhu pro cirkulaci. V komplexu nejsou jen byty. Do jiných prostorů jsme dodali stanice jen pro přípravu teplé vody anebo jen pro vytápění. Všechny stanice jsou vybaveny měřiči tepla a spotřeby vody, takže rozdělování nákladů za teplo a vodu probíhá na základě velmi přesných údajů. V reportáži ze stavby měřidla ještě nejsou instalována, z pochopitelných důvodů, ale příprava na jejich montáž vidět je.“

Cílem reportáže bylo ukázat především jednoduchost instalace a výhodu průběhu instalace po etapách. Toto lze zachytit jen během stavby. Tím naše reportáž z komplexu MERIDIEM neskončí. Vrátíme se do Brna pravděpodobně na jaře, po dokončení většiny stavebních a instalačních prací. A pak si o přednostech bytových stanic ducotech budeme povídat i z jiných úhlů pohledu.