Přesnost začíná v jádru – jak Testo vyvíjí senzory pro své měřicí přístroje
Přehrát audio verzi
Přesnost začíná v jádru – jak Testo vyvíjí senzory pro své měřicí přístroje
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Je to již přibližně 40 let, kdy společnost Testo začala vyrábět přenosné analyzátory spalin. Od té doby se mnohé změnilo. Naše přístroje již nejsou těžké ani velké – jsou kompaktní, propojené a používají se stejně snadno jako chytrý telefon. Změnilo se však i něco jiného. Něco, co je méně vidět, ale je to stejně důležité. Již několik let vyvíjíme vlastní plynové senzory. Tato interní odbornost nám poskytuje větší flexibilitu a přináší jasné výhody ve vývoji a použití.
Průmysl v proměně
Požadavky na sevisní techniky v oblastech HVAC/R rostou. Přesnost je zásadní, důležitá je ale i efektivita – zejména proto, že je stále obtížnější najít kvalifikované pracovníky. Současně jsou systémy stále složitější. Tepelná čerpadla, hybridní technologie a nová paliva kladou vyšší nároky na plánování, instalaci i údržbu.
Proto musí měřicí přístroje držet krok. Musí poskytovat přesné hodnoty i za náročných podmínek. Musí být snadno použitelné, dlouhodobě spolehlivé a dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily měnícím se aplikacím.
Splnění těchto požadavků vyžaduje celkové přepracování vnitřní struktury přístroje. Jednou z klíčových součástí je senzor – a právě v této oblasti jsme provedli zásadní změnu.
Proč vlastní vývoj?
Externí nákup senzorů má své jasné výhody. Není třeba budovat vlastní výrobní linku. Méně zaměstnanců, nižší náklady. Dodavatel je zodpovědný za dostupnost a dlouhodobé dodávky.
Má to však i nevýhody. Senzor se stává černou skříňkou. Informace o změnách uvnitř senzoru nejsou vždy sdělovány. Přizpůsobení konkrétním aplikacím je obtížné. A řešení případných problémů trvá dlouho – zatímco v očích zákazníka zůstává Testo zodpovědné.
Ve společnosti Testo jsme se rozhodli tuto část hodnotového řetězce převést do vlastní režie. Nyní vyvíjíme a vyrábíme vlastní senzory. Dává nám to větší kontrolu nad kvalitou a můžeme rychleji reagovat na potřeby zákazníků. Navrhujeme s ohledem na přesnost, přidáváme inteligentní funkce senzorů – a zajišťujeme, aby každý senzor vyhovoval přesně takové aplikaci, pro kterou je vyroben.
Navrženy s ohledem na potřeby techniků
Analýza spalin je jednou z klíčových oblastí Testo na trhu. Proto je pro nás velmi důležité zůstat inovativní a vyvíjet senzory, které odborníkům z oboru HVAC/R nabízejí skutečné praktické výhody, mezi které patří:
Spolehlivý výkon
Senzory Testo jsou konstruovány pro maximální přesnost a odolnost – i v náročných podmínkách.
Řešení na míru
Ať už se jedná o analýzu spalin, regulaci vnitřního klimatu nebo kontrolu energetické účinnosti – naše senzorová technika je přizpůsobena skutečným potřebám.
Přímý přístup k odborným znalostem
Naše týmy Vám poskytují technické poradenství, školení a praktické zdroje pro každodenní použití.
Udržitelnost již od návrhu
Dlouhodobě odolné a energeticky úsporné součásti pomáhají snižovat množství odpadu a podporují ekologičtější pracovní postupy.
Inovace díky výzkumu
Před více než pěti lety jsme dokončili vývoj našich prvních vlastních analyzátorů spalin, které jako hlavní zdroj informací využívají naše vlastní senzory. Pro společnost Testo se tento moment stal významným milníkem. Získali jsme tak větší flexibilitu, zlepšili kvalitu a postupem času snížili výrobní náklady. Zároveň jsme získali základ pro zkoumání nových přístupů ve vývoji senzorů – od kompaktních konstrukcí po vlastní diagnostiku stavu.
Malé senzory s velkým významem
S vlastními plynovými senzory v kompaktním provedení a s vyměnitelnými filtry má Testo jasnou konkurenční výhodu v oblasti mobilních přístrojů pro měření spalin a emisí. Pro měření NO a CO v průmyslovém prostředí je často nutné detekovat extrémně nízké koncentrace s velmi vysokou přesností. Dosud jsme potřebovali větší senzory zakoupené od externích dodavatelů.
Našemu výzkumnému a vývojovému oddělení se nyní podařilo upravit naše vlastní plynové senzory tak, aby dosahovaly desetkrát lepšího rozlišení v nízkém rozsahu. Díky tomu můžeme používat kompaktní senzory s vyměnitelnými filtry i pro tyto oblasti, což posiluje praktičnost budoucích měřicích přístrojů. Zároveň tím získáváme nákladové výhody a dále snižujeme závislost na dodavatelích.
Laboratorní analýza odhalila, že zvětšení kapilár pro přívod plynu je klíčem k úspěchu. Zvětšením otvorů prostupuje do senzoru více plynu, což generuje silnější signál. Je tak možné detekovat i nižší koncentrace. Rozsáhlé laboratorní testy potvrdily, že upravené senzory splňují všechny výkonnostní požadavky – dokonce i při změnách teploty, okolního tlaku nebo při vystavení účinkům interferenčních plynů.
Pro zajištění maximální flexibility jsou naše miniaturní senzory také zpětně kompatibilní s většími přístroji. Díky tomu, že je menší senzorová technika integrována do rozšířených krytů můžeme stejně pokročilou technologii používat i v široké škále přístrojů Testo.
Testování v Testo
Každý senzor, který vyrábíme, prochází přísným interním testováním. Simulujeme náročné reálné podmínky a zaměřujeme se konkrétně na výzvy, kterým oblast HVAC/R čelí. Umožňuje nám to jít daleko nad rámec minimálních standardů požadovaných externími zkušebními orgány.
Stejně důležité jsou i zpětné vazby, které dostáváme z terénu. Díky více než 11 letům přímých podnětů od uživatelů jsme schopni začlenit praktické zkušenosti do neustálého vývoje našich produktů.
Vývoj vlastních senzorů byl pro Testo logickým krokem – z technického, ekonomického i praktického hlediska. Nejenže zlepšil kvalitu našich měřicích přístrojů, ale také otevřel nové možnosti: kompaktnější provedení, chytřejší funkce a větší nezávislost.
Úzké propojení mezi výzkumem, výrobou a praktickými zkušenostmi je to, co vytváří skutečný rozdíl. Testo má nejen odborné znalosti v oblasti senzorové techniky – rozumíme také potřebám techniků HVAC/R v terénu. Zpětná vazba z reálného světa formuje naše řešení, od geometrie senzorů až po autodiagnostiku.
Mnoho inovací vyvinutých pro analýzu spalin se právě vyhodnocuje pro použití v dalších přístrojích Testo. Jedno je jasné: budeme i nadále zkoumat nové směry – ne proto, abychom drželi krok se změnami, ale abychom jej udávali.
Více informací získáte na www.testo.cz
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...