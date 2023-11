Kotle potřebují pravidelný a dobrý servis. Pak budou dlouho a dobře sloužit

Pravidelná kontrola topného zařízení i spalinových cest je klíčová pro bezpečné a efektivní fungování kotle a může významně prodloužit dobu životnosti topného zařízení. Ale není kontrola jako prohlídka. Údržba a servis jdou ruku v ruce. Prohlídka už může být zavádějící pojem.

Zavítali jsme do topenářské firmy T-TOP v Kostelci nad Labem a zkušeného topenáře Vladimíra Těšínského jsme se ptali na provoz a údržbu plynových kotlů. Pravidelná kontrola topného zařízení i spalinových cest je totiž klíčová pro bezpečné a efektivní fungování kotle a může významně prodloužit dobu životnosti topného zařízení a samozřejmě u nového kotle pro záruku. Kontrola a údržba plynového kotle by měly být prováděny kvalifikovaným technikem nebo servisním technikem, který má odborné znalosti a dovednosti v oblasti plynových zařízení.

Kontrola a údržba je důležitá pro bezpečný a úsporný provoz plynového kotle

Důležité je ujasnit si pojmy. Co je prohlídka, kontrola, servis? Jak se liší? Protože důležité jsou jednotlivé úkony v rámci služby. Co to přesně je, jak dlouho trvá, kolik stojí, ale i dopad do záruky, protože tady není slovo jako slovo. Poplést si dojmy s pojmy může znamenat velké starosti. Pro jistotu si řekněme, že budeme hovořit o kategorii kotlů pro byty a rodinné domy.

„Údržba a servis jdou ruku v ruce. Prohlídka už může být zavádějící pojem. Plynový kotel je vyhrazené technické zařízení, servis musí dělat odborník,“ říká Vladimír Těšínský a připomíná důležité záruční a pozáruční podmínky, které stanovuje výrobce kotle a také se musí dodržovat. „Obvykle v době záruky dělá servis technik, který kotel uváděl do provozu. Ten kotel vyčistí, změří, seřídí, zjistí závady a odstraní je. Je to komplexní služba včetně měření spalin. Ideální je, když tento technik také dělá pravidelnou odbornou kontrolu i v pozáruční době,“ upřesňuje Vladimír Těšínský.

Pokud je zákazníkovi nabízena prohlídka, zejm. pokud je taková služba nabízena zdarma, je na místě opatrnost. Je třeba vědět, co je přesně součástí nabídky a zda to je to, co očekáváme a co potřebujeme. Je to prohlídka nového kotle nebo kotle již v provozu? Prohlídka, která nahradí péči původního servisního technika? A co se stane, když v nejnevhodnější dobu pak kotel vypoví službu? Obrátíme se zpět na svého původního topenáře? I takové otázky z praxe pokládá ve videu Vladimír Těšínský.

Nutnou součástí předsezónní přípravy kotle není jen čištění