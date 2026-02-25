Ověřili jsme: Bytové stanice v komplexu Allrisk MERIDIEM v Brně jsou plně funkční
230 bytových stanic DucoTech zajišťuje individuální vytápění radiátory, ekvitermně řízené vytápění podlahou a rovněž individuálně řízený ohřev vody průtokem nebo v několika bytech nabíjení zásobníku. Návrh, instalaci a zprovoznění technicky i logisticky podporuje dodavatel.
Když se dílo podaří, radost z něj nemá jen investor, projektant, dodavatel, realizační firma, ale především ten komu je určeno. V případě komplexu Allrisk MERIDIEM v Brně jde o majitele bytů a komerčních retailových prostorů vybavených stanicemi DucoTech, které předávají teplo pro vytápění a většinou i pro přípravu teplé vody.
V listopadu 2024 jsme se studiem estav.tv natočili reportáž z rozestavěného komplexu Allrisk MERIDIEM s cílem se podívat, jak probíhá instalace bytových stanic DucoTech v praxi. O rok později je komplex hotov, většina bytů má své majitele a vše funguje tak, jak má. Podíl na tom má technická podpora, kterou ke stanicím DucoTech poskytuje jejich dodavatel. O rozsahu podpory v této navazující reportáži hovoří Zdeněk Kratochvíl.
V komplexu tří výškových budov a jedné nízké má každý byt nebo komerční prostor svou stanici. Specialitou stanic je variabilita, tedy určení pro vytápění otopnými tělesy, pro podlahové vytápění, průtokovou přípravu teplé vody nebo přípravu v zásobníku a to s plným vybavením ekvitermní regulací u podlahového vytápění a regulací přípravy teplé vody i s možností cirkulace.
Zdeněk Kratochvíl uvedl, že s technickou podporou začínali již u projektanta. Tam však neskončili. Některé technické aspekty stanic bylo třeba detailně řešit s instalační firmou. Vyskytlo se i několik případů, kdy na dodatečnou změnu dispozice bytů, prostorů, bylo nutné reagovat výměnou stanice. Vzhledem k tomu, že se stanice instalují na jednotnou montážní lištu v unifikované skříni, výměna proběhla během dne.
Základem optimálního provozu každé otopné soustavy je hydraulické vyregulování. V Allrisk MERIDIEM vyregulování soustavy se stanicemi DucoTech zajistil jejich dodavatel, jak je ale podle slov Zdeňka Kratochvíla běžné. Vzhledem k vybavení stanic není proces vyregulování složitý. A totéž platí i pro nastavení systému přípravy teplé vody.
Do bytů se začali majitelé stěhovat koncem léta 2025. Po zahájení otopné sezóny bylo jen v některých bytech nutné doladit nastavení ekvitermní regulace podle individuálních požadavků, což se v přechodném období provést nedá. Ale i to dodavatel stanic zajistil, což není v developerských projektech zcela běžné. Optimální nastavení ekvitermní křivky umožnuje pokojovému regulátoru přesněji dodržovat individuálně požadovanou teplotu a šetřit teplo.
Stanice jsou vybaveny měřidly tepla a vody s dálkovým odečtem, tedy umožňují rozdělení nákladů bez obtěžování majitelů bytů a oni mají přehled o své spotřebě a nákladech.