Německo: O revoluční změně zákona o vytápění
Německo: O revoluční změně zákona o vytápění
Povinný limit minimálně 65 % obnovitelných zdrojů v nových systémech vytápění zavedený od roku 2024 v Německu zřejmě padne.
Komentář Viessmann Climate Solutions
Politická dohoda o nových klíčových bodech německého zákona o energiích v budovách představuje důležitý milník pro německý trh s vytápěním. Zrušením rigidního požadavku 65 procent obnovitelných zdrojů energie v novém systému vytápění se spolková vláda důsledně zavázala k technologické neutralitě. S jasným závazkem k dlouhodobému zajištění financování klimaticky šetrného vytápění ukončuje spolková vláda období nejistoty. Pro Viessmann Climate Solutions je to nezbytný signál k vyřešení stávajícího investičního zpoždění.
Skutečnost, že energetická transformace v odvětví vytápění již nabrala na obrátkách, dokazují tržní data BDH (Německé asociace vytápěcího průmyslu). V roce 2025 poprvé v historii překročil prodej tepelných čerpadel v Německu prodej spotřebičů na olej a plyn, a to s 299 000 prodanými kusy.
„Tento trend vysílá jasný signál: Regulační omezení jsou zbytečná, pokud jsou ekonomické argumenty a vládní podpora rozumné,“ zdůraznil Thomas Heim, prezident společnosti Climate Solutions Europe. „Závazek německé vlády zajistit dostatečné financování dotací nejméně do roku 2029 je základem, na kterém mohou majitelé domů nyní dlouhodobě plánovat. Nyní existuje záruka: Každý, kdo plánuje dnes, se může spolehnout na známé, velmi atraktivní podmínky, jak potvrdil předseda parlamentní skupiny CDU/CSU Jens Spahn pro zpravodajství ARD Morgenmagazin ohledně pokračování současných dotací.“
Aby se využily pozitivní účinky jistoty plánování pro danou lokalitu, společnost Viessmann Climate Solutions znovu opakuje svou výzvu k přístupu „Made in Europe“. Veřejné prostředky generované v Evropě prostřednictvím daní a cen CO2 by měly být cíleně investovány do evropských technologií. To nejen zajišťuje klimatické cíle, ale také posiluje domácí pracovní místa a průmyslovou suverenitu kontinentu. „Energetická transformace bude úspěšná pouze tehdy, pokud vygeneruje růst a zajistí pracovní místa,“ uvedl Thomas Heim.
Co se změní?
Od roku 2024 je v nově instalovaných systémech vytápění v Německu povinný minimální podíl 65 % obnovitelných zdrojů energie. V praxi to primárně upřednostňuje vytápění tepelnými čerpadly a dálkové vytápění, zatímco při nahrazování stávajících topných systémů vytlačovalo topné systémy na olej a plyn. Zřejmě příliš ambiciózní cíl se z velké části propsal do výrazného propadu prodeje nových, úspornějších zdrojů tepla, tedy do zpomalení modernizací. Současná spolková vláda nyní hodlá tento postup zvrátit.
Nadále bude možné instalovat nový systém založený na lehkém topném oleji nebo plynu. Od roku 2029 má být do německé legislativy přidána nová kategorie „palivo šetrné ke klimatu“. Spolková vláda do této kategorie zařazuje biometan, syntetický metan, bioolej a vodík.
Podle aktuální politické dohody má být zavedeno povinné míchání „klimaticky šetrných paliv“ do fosilních, zpočátku 10 %, od roku 2029. Následně se předpokládá zvyšování podílu do roku 2040 ve třech krocích.
Klimaticky neutrální zdroje tepla, jako jsou tepelná čerpadla, mají být nadále dotovány nejméně do roku 2029.
Vytápění: Zůstává mnoho nejistot
Například není jasné, jak porostou ceny CO2. Protože ti, kteří vytápějí olejem nebo plynem, budou muset za emise CO2 platit.
Od roku 2028 bude nový celoevropský systém obchodování s emisemi ETS2 ovlivňovat i stavebnictví a dále zvýší náklady na vytápění olejem a plynem. Zda bude systém zaveden podle plánu, není jisté. Několik členských států EU, stejně jako německý kancléř Merz, se nedávno vyslovili za odklad nebo revizi.
Zdroj klimaticky šetrných plynů je stále nejasný. Vodíku, syntetického metanu a biometanu nebude v blízké době dostatek a jejich cena může být vysoká.
Jak se bude situace dále vyvíjet?
Zatím byl zveřejněn jen politický dokument, který nastiňuje klíčové body. Jde o dohodu mezi vládními stranami CDU/CSU a SPD o nejdůležitějších aspektech plánované legislativy. Aby se dostaly do praxe, musí následovat vypracování nového znění zákona.
Zveřejněn byl záměr vlády schválit návrh zákona ještě před Velikonocemi. Zákon by měl vstoupit v platnost do července. Souběžně se však projednává fakt, zda navržené změny nejsou v Německu protiústavní, zda neruší mandát na ochranu klimatu zakotvený v německé ústavě.
A jak to bude v Česku?
V tom aby se „čert vyznal“. Domácnosti a i podniky závislé na dodávkách tepla ze soustav zásobování tepelnou energií mají jen omezené možnosti volby. Většina z nich bez případné a dost omezené možnosti odpojení je závislá na tom, co provede majitel teplárny nebo kombinovaného zdroje elektřiny a tepla. Pro většinu napojených bude zásadním opatřením případná úprava režimu systému emisních povolenek ETS1, případně ETS2 a tak mohou jen pasivně sledovat situaci. Respektive mohou aktivně zateplovat, optimalizovat provoz objektových předávacích stanic tepla, přecházet na rozvod tepla přes bytové stanice, zpřesňovat smlouvy o dodávce tepla z hlediska platby za výkonové špičky atp.
Domácnosti a malé podniky s vlastním zdrojem tepla (do 20 MW!) jsou v mnohem větší nejistotě. Bude systém emisních povolenek ETS2 odložen nebo dokonce zrušen? Protože dopad ETS2 do nákladů za teplo pro vytápění a ohřev vody na bázi fosilních paliv by za současných podmínek byl velmi citelný.
Ti, co se rozhodnou pro tepelné čerpadlo, mají jistější výhled, ale nebudou se již moci spolehnout na pokrytí nákladů na investici relativně vysokým podílem dotace z NZÚ. Soudím tak podle aktuálního vývoje alokovaných finančních zdrojů na MŽP, respektive SFŽP. Stejný proces zasáhne i zdroje na biomasu.
Mluví se o emisních povolenkách a v pozadí jsou návrhy na nové limity vytvářené prostřednictvím návrhu novely Nařízení o ekodesignu. Byť by mělo podle mého názoru jít jen o čistě technický dokument respektující fyzikální možnosti techniky, i v návrhu lze nalézt odraz politického cíle se plně a co nejrychleji zbavit závislosti na fosilních zdrojích. Uvidíme, zda se do návrhu podaří prosadit změny navrhované i mezinárodními organizacemi.
Z výše uvedeného pro mne vyplývá, že v Česku se vzhledem k nejistotám během budoucích cca 2 let prodeje nových zdrojů tepla radikálně nezvýší a modernizace budou probíhat pomaleji.
Zdroje
Zpracováno s využitím tiskové zprávy Viessmann Climate Solutions a více německých informačních zdrojů.