Český systém, který umí vytopit i historický zámek
Systém Klimastěna dokáže topit, chladit i odvlhčovat. Kromě toho také plní funkci vnitřní izolace. Je vhodný pro novostavby i historické budovy, dokonce byl využit pro vysoušení zámku Ratměřice nebo Červená Lhota. O systému hovoří Ing. Roman Skočdopole, obchodní ředitel společnosti Klimastěna.
Stěnové a stropní vytápění i chlazení Klimastěna
Klimastěna je systém stěnového a stropního nízkoteplotního sálavého vytápění a chlazení. Teplo nebo chlad distribuuje rovnoměrně po celé ploše, nevíří prach ani nezpůsobuje průvan. Pracuje s minimálním teplotním spádem 25–28 °C, na rozdíl od podlahového vytápění, které vyžaduje 35–40 °C. Výborně funguje v kombinaci s tepelným čerpadlem, které díky tomuto rozdílu pracuje účinněji.
Systém má unikátní tvar harfy, mezi dvěma sběrači jsou umístěny voštiny dlouhé až 6 metrů, zapojeny do Tichelmannovy smyčky. To zaručí, že teplá voda urazí ke každé části stěny stejnou vzdálenost, systém je přirozeně vyvážený a není třeba se bát nerovnoměrného průtoku. Výsledkem je konstantní povrchová teplota v každém bodě stěny nebo stropu.
Instalace je jednoduchá a nevyžaduje žádné velké přípravy
Potrubí je vyrobeno z PP-R a lze ho spojovat polyfúzním svařováním. Systém je možné umístit do omítky nebo pod sádrokarton. Zároveň může být kombinován s vnitřním zateplením difuzní izolací, například dřevovláknitými deskami nebo minerální vatou. Řeší tak nejen problém vytápění, ale i tepelné mosty a vysoušení zdiva v historických budovách.
Klimastěna se vyrábí v Kostelci nad Labem, kde se zároveň nachází i showroom. Zákazníci zde mohou vidět kompletní ukázku všech možností instalace systému, od klasických variant až po akustický nebo napínaný strop.