Propojení Carrier – Viessmann plně funkční
„Na veletrhu Aquatherm 2026 představujeme novou strategii Power Play as One Team,“ uvedl na začátku rozhovoru Petr Novotný, produktový manager pro tepelná čerpadla a ventilaci značky Viessmann. Jde o výsledek začlenění Viessmann Climate Solutions do koncernu Carrier Global Corporation, které významným způsobem rozšířilo sortimentní a výkonnostní nabídku na trhu s tepelnou, chladicí a větrací technikou. Pro obchodní a odborné partnery to znamená, že to, co jim chybělo v nabídce Viessmann a viděli v nabídce Carrier a nebo naopak, teď najdou u jednoho dodavatele.
Současný sortiment z hlediska výkonů pokrývá oblast od sektoru malých bytů až po velké průmyslové aplikace. Protože nejde o rozšíření působnosti na trhu na základě vývoje a expanze do nových oblastí, zákazníci se mohou opřít o dlouholeté zkušenosti společného týmu odborníků Viessmann a Carrier. „Nyní pod nás spadá bývalé zastoupení firmy Carrier. Je to takové logické spojení, kdy se krásně doplňují síly,“ hodnotí současný stav Petr Novotný. Značka Viessman je orientována především na vytápění a větrání v budovách, zatímco Carrier si získal velkou prestiž především s většími výkony, hlavně u chlazení.
Vývoj jde dál. „Naši obchodně techničtí zástupci budou postupně rozšiřovat svoje zaměření tak, abychom doplnili naši spolupráci ke spokojenosti zákazníků, aby měli jednoho partnera, společný výstup,“ tak charakterizuje nejbližší cíle Petr Novotný.
Výsledkem dvouletého propojení Viessmann a Carrier jsou také nově vyvinuté výrobky, které nebyly v sortimentu ani jedné ze značek. Velkým pozitivem spojení je podle slov Petra Novotného to, že: „Nejde jen o společnou obchodní strategii, ale i o využití patentů, které měla buď firma Carrier nebo Viessmann“.
„Většina kvalitních výrobců tepelných čerpadel přezbrojuje na přírodní chladiva,“ odpovídá Petr Novotný na otázku, jak řeší povinnost omezovat fluorovaná chladiva. Viessmann má již řadu let v nabídce monobloky vzduch-voda s chladivem R290 a v letošním roce uvede na trh monoblok země-voda. „Čekají nás však i změny ve splitových tepelných čerpadlech, která se na prodejích podílejí okolo 50 %. U splitových tepelných čerpadel už propan (R290) byl. V devadesátých letech ho využívaly německé firmy, ale pak se od něj většina firem odklonila. A nyní se k tomu zase vracíme. Jako méně hořlavá a použitelná varianta se jeví chladivo R454C.“