Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Vytápění / Plynař roku 2026

Plynař roku 2026

5.5.2026
redakce

Přehrát audio verzi

Plynař roku 2026

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty plynařiny i příbuzných oborů, a zároveň představuje možnosti studia plynárenství v době, kdy roste zájem o plyn.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

PLYNAŘ ROKU je mezinárodní středoškolská soutěž. Dvoučlenné týmy středoškoláků se poměřují v teoretických znalostech a praktických dovednostech. Finále proběhlo od 25. do 26. března na Stavebním veletrhu v Brně jako součást multioborového mistrovství ČR studentů řemesel Mistři všedních dnů. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol.

Do letošního finále postoupily z regionálních kol nejtalentovanější dvojice žáků z těchto škol:

  • Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
  • Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
  • Střední škola řemesel Frýdek-Místek
  • Střední škola polytechnická Kyjov
  • Střední škola technická Znojmo – Uhlárka
  • Střední škola řemesel, Šumperk
  • SOŠ ESOZ Chomutov
  • Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
  • Střední odborná škola Jarov, Praha
  • Stredná odborná škola stavebná, Nitra

Plynaři roku jsou z Kyjova

Zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov. Druhé místo získali studenti Matyáš Bittner a Serhii Zharikov z Akademie řemesel Praha a bronz si odnesli Sebastien Novák s Dominikem Pušem ze Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice.

Česká energetika se bez nových plynařů neobejde

Zájem o plyn roste a česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek, takže studium plynařiny je chytrá, perspektivní volba. Díky soutěži oceňujeme největší talenty,“ upozorňuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací skupiny GasNet, která je největším distributorem plynu v České republice a generálním partnerem soutěže.

Očekáváme, že jen díky přechodu velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn poroste do roku 2030 spotřeba plynu o 11 až 17 TWh. A do toho už dnes pracujeme s obnovitelnými plyny – biometanem, do budoucna s vodíkem. Nové generace plynařů tak budou nadále hrát zásadní roli v české energetice,“ dodává Petr Zajíček.

Další informace o studiu plynařiny najdete na webu gasnet.jobs.cz/studuj-plynarinu.

Partneři soutěže

Soutěž by se nemohla konat bez podpory partnerů, kteří pomáhají zajišťovat její odborný standard a oceňovat talenty.

  • Generální partner: GasNet
  • Zlatí partneři: Gas Storage CZ, GLUMBÍK, Metrostav, Moravský Plynostav, MONTGAS, NET4GAS, PROCKERT & HYNEK, Pražská plynárenská Servis distribuce, Výstavba sítí Kolín, Lama Energy Group, SEPSafe, TOP CENTRUM, MND
  • Stříbrní partneři: GAS, FASTRA, HUTIRA, ENBRA, innogy
  • Bronzoví partneři: Český plynárenský svaz, Aliaxis ČR, AVK VOD-KA, G.A.S., IPMEG, Plynosklad, TECHKO, FITINGSERVIS, Pipelife Czech, Thermona, BERNER, TITAN Metalplast, Ariston Group
  • Partneři: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Jihomoravský kraj, Hospodářská komora JMK, České ručičky, Veletrhy Brno
 
 
Reklama