Plynař roku 2026
Přehrát audio verzi
Plynař roku 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty plynařiny i příbuzných oborů, a zároveň představuje možnosti studia plynárenství v době, kdy roste zájem o plyn.
PLYNAŘ ROKU je mezinárodní středoškolská soutěž. Dvoučlenné týmy středoškoláků se poměřují v teoretických znalostech a praktických dovednostech. Finále proběhlo od 25. do 26. března na Stavebním veletrhu v Brně jako součást multioborového mistrovství ČR studentů řemesel Mistři všedních dnů. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol.
Do letošního finále postoupily z regionálních kol nejtalentovanější dvojice žáků z těchto škol:
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
- Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
- Střední škola řemesel Frýdek-Místek
- Střední škola polytechnická Kyjov
- Střední škola technická Znojmo – Uhlárka
- Střední škola řemesel, Šumperk
- SOŠ ESOZ Chomutov
- Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
- Střední odborná škola Jarov, Praha
- Stredná odborná škola stavebná, Nitra
Plynaři roku jsou z Kyjova
Zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov. Druhé místo získali studenti Matyáš Bittner a Serhii Zharikov z Akademie řemesel Praha a bronz si odnesli Sebastien Novák s Dominikem Pušem ze Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice.
Česká energetika se bez nových plynařů neobejde
„Zájem o plyn roste a česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek, takže studium plynařiny je chytrá, perspektivní volba. Díky soutěži oceňujeme největší talenty,“ upozorňuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací skupiny GasNet, která je největším distributorem plynu v České republice a generálním partnerem soutěže.
„Očekáváme, že jen díky přechodu velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn poroste do roku 2030 spotřeba plynu o 11 až 17 TWh. A do toho už dnes pracujeme s obnovitelnými plyny – biometanem, do budoucna s vodíkem. Nové generace plynařů tak budou nadále hrát zásadní roli v české energetice,“ dodává Petr Zajíček.
Další informace o studiu plynařiny najdete na webu gasnet.jobs.cz/studuj-plynarinu.
Partneři soutěže
Soutěž by se nemohla konat bez podpory partnerů, kteří pomáhají zajišťovat její odborný standard a oceňovat talenty.
- Generální partner: GasNet
- Zlatí partneři: Gas Storage CZ, GLUMBÍK, Metrostav, Moravský Plynostav, MONTGAS, NET4GAS, PROCKERT & HYNEK, Pražská plynárenská Servis distribuce, Výstavba sítí Kolín, Lama Energy Group, SEPSafe, TOP CENTRUM, MND
- Stříbrní partneři: GAS, FASTRA, HUTIRA, ENBRA, innogy
- Bronzoví partneři: Český plynárenský svaz, Aliaxis ČR, AVK VOD-KA, G.A.S., IPMEG, Plynosklad, TECHKO, FITINGSERVIS, Pipelife Czech, Thermona, BERNER, TITAN Metalplast, Ariston Group
- Partneři: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Jihomoravský kraj, Hospodářská komora JMK, České ručičky, Veletrhy Brno