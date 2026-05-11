Tuhá zima vrátila do provozu odstavené kotle, nové se neprodávají
Tuhá zima vrátila do provozu odstavené kotle, nové se neprodávají
Podle odhadů se letos počet kotlů 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od září 2024 legislativně zakázán, přibližně zdvojnásobil. Může za to nezvykle dlouhá a mrazivá zima. Zároveň je patrný pokles poptávky po nových zdrojích tepla od září 2025. Důvodů je ihned několik – poslechněte si rozhovor s Ing. Zdeňkem Lyčkou, prezidentem Asociace podniků topenářské techniky.
Na konci topné sezóny 2025/2026 se odhaduje, že v provozu zůstává až 200 tisíc kotlů 1. a 2. emisní třídy, zatímco o rok dříve se jejich počet pohyboval mezi 80 a 100 tisíci. Výrazný nárůst je způsoben především tuhou zimou, kdy byly znovu použity již odstavené kotle, které jsou ale stále napojeny na otopnou soustavu. Většinou se jednalo o záložní zdroje.
Zároveň je zájem o koupi nového zdroje tepla nízký, výrobci mají plné sklady a ceny se zatím výrazně nemění. Podle Ing. Lyčky jde ale spíše o dočasný stav. „Teď cena nerostla, pokud chce někdo koupit nový zdroj tepla, tak bych neváhal, ceny určitě porostou,“ upozorňuje. Zároveň dodává, že éra dotací na výměnu kotle podle jeho názoru končí. Podrobnější pohled na věc si přečtěte v článku Konec dotací na nové zdroje tepla? Začíná dotační detox.