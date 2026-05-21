Vytápění nově v sortimentu Novaservis

21.5.2026
redakce

Na stavebních veletrzích v Brně 2026 byl představen Termet System Comfort, nový segment v nabídce Novaservis. Hovoří o něm Karel Neuberger.

Termet System Comfort obsahuje celý soubor produktů. Můžeme začít se zdroji tepla, takže to jsou tepelná čerpadla voda voda a vzduch voda, plynové kondenzační kotle a k tomu další příslušenství jako regulace, zásobníky a tak dále. V nabídce jsou zdroje v širokém spektru výkonů, to znamená umíme malé byty a umíme i velké kaskádové kotelny až do 600 kW.

Díky vstupu na trh topenařiny jsme zřídili i velké, krásné, nové školicí centrum, kde už proběhla první školení. Topenáři se hlásí a funguje prodej i instalace našich zařízení. Všechna zařízení a prvky dle katalogu jsou v prodeji.

Katalog Termet System Comfort
  • Tepelná čerpadla pro ústřední vytápění a ohřev vody v domácnosti
  • Hydraulické moduly T-BOX
  • Sestavy tepelného čerpadla a hydraulického modulu
  • Nástěnné plynové kondenzační kotle
  • Plynové kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody
  • Nástěnné plynové kondenzační kotle s vysokým výkonem
  • Plynové kotle s otevřenou spalovací komorou – EcoDesign (ErP2018)
  • TERMET SYSTEM COMFORT
  • Plynové ohřívače vody – EcoDesign (ErP2018)







 
 
