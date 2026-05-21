Vytápění nově v sortimentu Novaservis
Na stavebních veletrzích v Brně 2026 byl představen Termet System Comfort, nový segment v nabídce Novaservis. Hovoří o něm Karel Neuberger.
Termet System Comfort obsahuje celý soubor produktů. Můžeme začít se zdroji tepla, takže to jsou tepelná čerpadla voda voda a vzduch voda, plynové kondenzační kotle a k tomu další příslušenství jako regulace, zásobníky a tak dále. V nabídce jsou zdroje v širokém spektru výkonů, to znamená umíme malé byty a umíme i velké kaskádové kotelny až do 600 kW.
Díky vstupu na trh topenařiny jsme zřídili i velké, krásné, nové školicí centrum, kde už proběhla první školení. Topenáři se hlásí a funguje prodej i instalace našich zařízení. Všechna zařízení a prvky dle katalogu jsou v prodeji.
- Tepelná čerpadla pro ústřední vytápění a ohřev vody v domácnosti
- Hydraulické moduly T-BOX
- Sestavy tepelného čerpadla a hydraulického modulu
- Nástěnné plynové kondenzační kotle
- Plynové kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody
- Nástěnné plynové kondenzační kotle s vysokým výkonem
- Plynové kotle s otevřenou spalovací komorou – EcoDesign (ErP2018)
- TERMET SYSTEM COMFORT
- Plynové ohřívače vody – EcoDesign (ErP2018)