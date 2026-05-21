Pro servis plynového kotle je nutná pravidelnost, odbornost technika a kvalitní měřicí technika
Servis plynového kotle má provádět proškolený technik optimálně jednou za 12 měsíců. Podívejte se na jednotlivé fáze servisu a jaké vybavení potřebuje.
Servis plynového kotle obsahuje řadu úkonů. Nejde jen o čištění spalovací komory, hořáku, zapalovací elektrody, sifonu kondenzačního kotle atp. Zásadní součástí servisu je ověření, že jsou velmi přesně nastaveny a v provozu dodržovány optimální provozní parametry. Toto nelze provést bez kvalitních diagnostických a měřicích přístrojů.
Ve videu jsou na příkladu kombinovaného plynového kondenzačního kotle Intergas HRE 24/18 s využitím přístrojů testo ukázány postupné kroky servisu a včetně ukázek možností využití přístrojů testo k odhalení provozních poruch.
Kvalitní výbava servisního technika diagnostickou a měřicí technikou je základním předpokladem kvalitního servisu. Technik musí být proškolen, aby s takovou technikou uměl spolehlivě pracovat a rovněž musí být proškolen na konkrétní typ kotle. Je ku prospěchu věci, když může zákazníkovi na začátku své práce podat jednoznačný důkaz o proškolení a na konci práce předat zákazníkovi protokol o servisu, jehož převzetí si nechá zákazníkem podepsat.
Nutnost osvěty o potřebě provádět odborný servis plynového kotle potvrdil například i průzkum organizovaný E.ON, jehož výsledky byly prezentovány v tiskové zprávě. Každoroční servis plynového zařízení provádí jen 60 % domácností. Alarmující je, že 14 % lidí se o servis nestará vůbec. Nepravidelnost kontrol je výrazně častější u mladších lidí oproti lidem v předdůchodovém věku. U plynových zařízení nelze spoléhat na rčení: „Pokud funguje uspokojivě, není třeba zasahovat“. Protože bez ověření skutečných parametrů, například přístroji testo, nelze tvrdit, že kotel pracuje uspokojivě a zda se neblíží havárie.