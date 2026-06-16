1. 1. 2027 – nové povinnosti měření teplé vody a tepla. Neotálejte a konejte co nejdříve!
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1. 1. 2027 – nové povinnosti měření teplé vody a tepla. Neotálejte a konejte co nejdříve!
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Blíží se datum povinnosti splnění požadavků na měření teplé vody a tepla a informování odběratelů. Nečekejte na poslední chvíli, kapacity na konci roku budou omezené!
Neotálejte s přípravou na splnění povinností, ať to stihnete
Od 1. 1. 2027 musí všichni uživatelé bytových domů dostávat pravidelnou měsíční informaci o spotřebě tepla a teplé vody. Tuto povinnost již dříve měly domy se sběrnicemi dat.
„Očekává se velký nápor na výměnu nerádiových přístrojů a instalaci systémů pro měsíční reporting spotřeby. Společnost ista doporučuje klientům, aby neotáleli a začali řešit implementaci systémů včas, jelikož kapacity na konci roku budou omezené. I pro stávající klienty ista, kteří mají jen část měření (např. pouze vodu), je možné rozšířit služby o další média (teplo, elektřinu) – systém ista je kompatibilní,“ říká v rozhovoru David Samek, technický ředitel ista Česká republika a doplňuje, že již 95 % z 1,5 milionu přístrojů ista je odečítáno dálkově, což zajišťuje připravenost na legislativní požadavky.
Význam měsíčního monitoringu
Webový portál a aplikace ista umožňují uživatelům sledovat spotřebu, rychle detekovat nefunkční měřidla a řešit je se servisem. Také pomáhá detekovat úniky vody, což bylo dříve možné zjistit až při ročním odečtu.
Zodpovědnost za splnění zákonných požadavků má poskytovatel služeb, to znamená společenství vlastníků, bytové družstvo nebo případně majitel.
Výše uvedené video je součástí širšího rozhovoru Měření a rozúčtování vody, tepla, chladu a fotovoltaiky v bytových domech, kde také najdete část ke lhůtám pro kalibraci měřidel.