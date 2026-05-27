Měření a rozúčtování vody, tepla, chladu a fotovoltaiky v bytových domech
Měření a rozúčtování vody, tepla, chladu a fotovoltaiky v bytových domech
Rozhovor o legislativních požadavcích a technickém řešení. Podle čeho se rozúčtovává a kdo má zodpovědnost za pravidla? Hovoří David Samek a Jarmila Trčková z firmy ista a tématem jsou i budoucí trendy včetně novinek v sortimentu ista.
Hosty ve studiu estav.tv jsou zástupci společnosti ista Česká republika: David Samek, technický ředitel a Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení. Hovořili jsme o rozúčtování teplé vody, tepla, šedé vody, fotovoltaiky a chladu.
Měření a rozúčtování tepla a teplé vody v bytových domech je pro istu standard, který se řídí jasnou legislativou. V současné době přibývají požadavky zejména z developerské výstavby na měření šedé vody a chladu a napříč objekty požadavky na rozúčtování elektřiny z fotovoltaiky.
Probrali jsme legislativní požadavky, technická řešení a budoucí trendy včetně novinek v sortimentu ista.
Tradiční měření a rozúčtování (teplo a teplá voda)
Legislativní změny: Rozúčtování za poslední období proběhlo beze změn. Klíčová novinka přijde od 1. ledna 2027, kdy všichni uživatelé bytových domů musí dostávat pravidelnou měsíční informaci o spotřebě tepla a teplé vody. Tuto povinnost již dříve měly domy se sběrnicemi dat.
Význam měsíčního monitoringu:
Webový portál a aplikace ista umožňují uživatelům sledovat spotřebu, rychle detekovat nefunkční měřidla a řešit je se servisem. Také pomáhá detekovat úniky vody, což bylo dříve možné zjistit až při ročním odečtu.
Kalibrace a životnost měřidel
- Vodoměry (teplá/studená): Metrologická platnost je 5 let. První rok po instalaci se nepočítá, lhůta běží od 1. ledna následujícího roku po dobu pěti let.
- Měřiče tepla: Kalibrační lhůta je sjednocena na 5 let (dříve 4 roky).
- Indikátory: Životnost je dána životností baterie; nejsou to stanovená měřidla.
- Jak poznat stáří: Na štítku měřidla je písmeno „M“ následované dvouciferným rokem prvního ověření (např. M26 pro rok 2026).
Důsledky prošlé kalibrace
- Pokud jsou v domě měřidla po životnosti, nemělo by se podle nich rozúčtovávat. Teplo se pak rozúčtovává podle m², voda podle počtu osob a směrného čísla.
- Za dodržení lhůt kalibrace je zodpovědný poskytovatel služeb (SVJ, bytové družstvo, majitel domu).
- Oprávněná reklamace uživatele na měřidlo po lhůtě vede k nutnosti opravit celé vyúčtování objektu, což může generovat další náklady za rozúčtování.
- Apel: Správci a předsedové by měli aktivně sledovat stav kalibrace měřidel.
Rozdělovač topných nákladů
Chytré vodoměry a spolehlivé měření spotřeby vody
Nová měření a rozúčtování (šedá voda, fotovoltaika, chlazení)
Šedá voda
- Definice: Použitá voda z mytí osob (bez fekálií, moči a zbytků jídel), která je sbírána, čištěna a opět využívána v domácnostech například na splachování toalet.
- Měření: Provádí se klasickými vodoměry na studenou vodu, instalovanými pro bytové jednotky nebo odběrná místa.
- Rozúčtování: Neexistuje specifická legislativa. Pravidla pro rozúčtování a řešení situací (např. nefunkční měřidlo) musí být stanovena a odsouhlasena v rámci bytového domu a předána pro zpracování rozúčtování ista.
- Příprava: Je nutné připravit nezávislou stoupačku a prostor pro instalaci vodoměrů. Dálkový sběr dat je standardem.
Fotovoltaika (měření elektřiny)
- Technické řešení: ista nabízí připojení elektroměrů (v majetku SVJ) do svého systému pro měsíční monitoring a rozúčtování.
- Využití: Získaná energie může být použita na ohřev teplé vody nebo pro vytvoření jednotného odběrného místa (jeden fakturační elektroměr pro dům, podružné elektroměry v bytech).
- Rozúčtování: Podobné jako u vody – na základě odečtů z podružných elektroměrů a dodaných nákladů. Společnost ista plánuje integraci do portálového řešení. I zde platí, že neexistuje specifická legislativa. Odsouhlasená pravidla pro rozúčtování a řešení situací musí dodat správa bytového domu.
Chlazení
- Trend: Stává se standardem v nových objektech (často s tepelnými čerpadly pro celoroční využití), ale i u starších objektů s doplňovanými chladicími systémy (stropy, stěny).
- Měření:
- Nezávislé systémy (topení a chlazení): Dva samostatné měřiče.
- Dvoutrubkový systém (topení i chlazení): Kombinovaný měřič tepla a chladu, sbírající obě hodnoty do dvou nezávislých registrů.
- Rozúčtování: Také bez specifické legislativy. Nejčastěji se rozúčtovává 100 % nákladů podle náměrů měřičů chladu. Lze aplikovat i základní složku dle podlahové plochy, pokud si pravidla takto v domě stanoví.
- Kalibrace měřidel chladu: Legislativa zatím neřeší. Vzhledem k použití kombinovaných měřičů se doporučuje kalibrace v 5leté lhůtě jako u měřičů tepla. Je nutný přístup k měřidlům pro jejich výměnu.
Novinky v sortimentu ista
- Kompozitní vodoměr: ista představuje novinku – vodoměr z kompozitního materiálu v reakci na rostoucí ceny mosazi. Cílem je nabídnout efektivní, ale kvalitní řešení, s garancí přesnosti měření a životnosti shodnou s mosaznými vodoměry (tedy 5 let).
- Kapslové měřiče tepla pro developery: Řešení pro novou výstavbu. Skládají se ze dvou částí. Spodní díl je napevno zabudován do rozvodů s víčkem, což umožňuje proplachy a tlakování systému bez rizika poškození či krádeže drahého měřidla během výstavby. Druhá (měřicí) část se namontuje až těsně před předáním bytů.
Výhled, doporučení a apel
- Blížící se termín 1. 1. 2027: Očekává se velký nápor na výměnu nerádiových přístrojů a instalaci systémů pro měsíční reporting spotřeby.
- Apel na správce: ista doporučuje klientům, aby neotáleli a začali řešit implementaci systémů včas, jelikož kapacity na konci roku budou omezené. I pro stávající klienty ista, kteří mají jen část měření (např. pouze vodu), je možné rozšířit služby o další média (teplo, elektřinu) – systém ista je kompatibilní.
- Připravenost ista: Již 95 % z 1,5 milionu přístrojů ista je odečítáno dálkově, což zajišťuje připravenost na legislativní požadavky.
- Nová výstavba: Developeři stále častěji konzultují řešení měření předem, aby se předešlo budoucím problémům. Společnost ista nabízí své odborné konzultace.
Reklamace a komunikace s uživateli
- Charakter reklamací: Nejčastější reklamace se netýkají technických problémů s rozúčtováním, ale spíše obecného nepochopení uživatelů ohledně rostoucích nákladů na bydlení a energie (zdražování, vliv chladnější zimy).
- Doporučení: Je důležité, aby správci domů aktivně komunikovali s obyvateli o vývoji cen energií a souvislostech s konečným vyúčtováním.