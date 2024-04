TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Jak jednoduše se montuje sběrnice dálkového odečtu tepla a vody v bytovém domě

Jak jednoduše se montuje sběrnice dálkového odečtu tepla a vody v bytovém domě

Technologie dálkového odečtu energií umožňuje uživatelům bytů sledování a porovnávání své spotřeby tepla a teplé i studené vody. Usnadňuje a zrychluje každoroční rozúčtování a průběžný přehled o spotřebě uvítají i všichni ti, kteří byt pronajímají.

Technologie dálkového odečtu energií a portálové služby jsou pomocí pro správce, předsedy SVJ i jednotlivé uživatele bytů. Smart systém ista spravuje a řídí inteligentní sběrnice dat, která komunikuje se zařízeními v systému, sbírá a přenáší data z měřičů tepla, poměrových rozdělovačů tepla, vodoměrů, případně i elektroměrů a plynoměrů na server prostřednictvím rádiové sítě mobilního operátora.

Sběrnice dat je umístěna ve společných prostorách objektu a vyniká velkým rozsahem přijímání signálu, takže není potřeba instalace dalšího přenosového zařízení. Je napájená baterií s životností 10 let. Instalace sběrnice je jednoduchá záležitost. Podívejte se na příklad montáže v bytovém domě v Praze.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Data ze sběrnice se elektronicky importují do systému rozpočítávání nákladů energetických monitorování nebo správcovských programů.

Jaké základní dotazy mají nájemníci a předsedové BD a SVJ na společnost ista?

Nevadí. Systém je možné libovolně rozšiřovat o další přístroje ista.

Ano. Řešení ista splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED), tudíž je to pro nás výhoda a zároveň již splněná povinnost.

Jednoduché odečty bez naší součinnosti, bez přístupu do bytů a domu, ucelené řešení pro zajištění měření všech energií v našem bytovém domě. Nad všemi přístroji a jejich funkčností je automatický dohled a díky spolehlivým odečtům je možné provést přesné a přehledné rozúčtování nákladů za teplo a vodu.

Co když se rozhodne některý byt až později nebo budeme chtít pronajmout další nebytové prostory?Musíme si to pořídit?Co tedy to pro nás znamená?