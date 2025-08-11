Novinka na trhu: prostorové regulátory Siemens RDG2..T v moderním černém provedení
Společnost Siemens před nedávnem uvedla do prodeje regulátory řady RDG200 bez komunikace v černém provedení.
Regulátory RDG200T/BK a RDG260T/BK v novém černém provedení disponují stejnými funkcemi jako jejich ekvivalenty v bílém. Doplnění nabídky o černé provedení regulátorů pomáhá splnit moderní požadavky architektů na interiérový design. Díky své všestrannosti pokrývají regulátory široké spektrum aplikací a požadavků zákazníků.
Řada regulátorů RDG200 obsahuje jak provedení s komunikací KNX, tak verze bez komunikace. Především u regulátorů bez komunikace vynikne výhoda možnosti uvedení do provozu pomocí mobilní aplikace „PCT Go“, která výrazně zkracuje dobu uvedení do provozu.
Kromě toho, funkce aplikace PCT Go „Čtení živých dat“ umožňuje servisním technikům rychle ověřit správnost elektrického zapojení a funkčnost nastavení regulátoru. Komunikace NFC poskytuje přístup ke všem relevantním provozním údajům regulátoru během několika sekund.
Další funkcí aplikace je možnost vygenerovat zprávu o uvedení do provozu s veškerým nastavením regulátoru, nebo například exportovat soubor s nastavením parametrů, jeho odeslání a import do aplikace s následným nahráním do regulátoru. Dá se tak jednoduše na dálku zajistit podpora instalační firmě v nesnázích.
Využití mobilní aplikace PCT Go při uvádění do provozu regulátorů RDG200 umožňuje instalačním firmám pracovat efektivněji a být na trhu konkurenceschopnější.
Regulátory bez komunikace jsou vybaveny funkcí zálohy chodu při výpadku napájení po dobu max. 20 hodin. Tato funkce zajišťuje, že se po výpadku napájení regulátor vrátí do stejných pracovních podmínek a systémového času jako před výpadkem napájení.
Základní vlastnosti
Regulátory RDG2..T.. jsou vhodné především pro 2-/4-trubkové fan-coilové aplikace nebo pro univerzální aplikace vytápění/chlazení (např. topný/chladicí strop, radiátory/podlahové vytápění), zvládnou ale ovládat také například tepelná čerpadla.
RDG200T..:
- Napájecí napětí: AC 230 V
- Řídicí výstupy: On/Off, PWM, 3-bodové
- Řízení ventilátoru: DC 0…10 V, 3-stupňové nebo 1-stupňové
RDG260T..:
- Napájecí napětí: AC/DC 24 V
- Řídicí výstupy: DC 0…10 V a On/Off
- Řízení ventilátoru: DC 0…10 V, 3-stupňové nebo 1-stupňové
Hlavní rysy:
- 3 multifunkční vstupy X1, X2 a X3 pro čtečku vstupních karet, oddělené čidlo atd.
- Druhy provozu: Auto, Komfort, Útlum a Ochranný režim
- Automatická nebo ruční volba otáček ventilátoru
- Automatické nebo ruční přepínání vytápění/chlazení
- Uvedení do provozu ovládacími prvky regulátoru nebo pomocí mobilní aplikace Siemens PCT Go
- Týdenní časový program
- Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty odtahového vzduchu
- Limitace teploty konstrukce podlahy pro podlahové vytápění
- Omezení min. a max. teploty přívodního vzduchu
- Automatické nebo ruční zamykání ovládacích prvků (všechny nebo samostatně)
- Přístup k nastavení parametrů chráněný heslem (v továrním nastavení deaktivováno)
- Funkce proplachu při použití 2-cestných ventilů
- Funkce proti zatuhnutí ventilu
- Regulace rozdílu teplot
Omezení teplotního rozdílu mezi přívodem a zpátečkou pro optimalizaci systému a snížení spotřeby energie v systémech dálkového vytápění
Lokální časový programNa regulátorech RDG2..T.. je časový program v továrním nastavení standardně aktivován, lze jej ale případně pomocí příslušného parametru deaktivovat.
Časový program je možné nastavit rozdílně pro každý den v týdnu také pomocí mobilní aplikace PCT Go. Nastavení časového programu se nahraje do regulátoru společně se sadou parametrů pomocí NFC komunikace.
Koncoví uživatelé mohou upravovat, přidávat nebo mazat spínací body časového programu pomocí ovládacích prvků regulátoru. Do nastavení se vstupuje po stisknutí prostředního tlačítka.
Lze nastavit až 3 časové komfortní bloky (6 spínacích časů) během dne.
Když je funkce časového programu aktivována, zobrazí se na displeji časová osa s nastaveným programem.
Pokud je aktuální čas regulátoru nesprávný, například po dlouhém výpadku napájení během výstavby budovy, je možné aktualizovat čas a datum pomocí NFC komunikace výběrem funkce „Synchronizace času“ v menu mobilní aplikace PCT Go.
Synchronizace času nemá vliv na nastavené parametry.
Aplikace pro hotely – nastavení zjednodušeného ovládáníPokud se regulátor používá v hotelových pokojích, doporučuje se deaktivovat časový program a nastavit „Funkci tlačítka druhu provozu“ (P02=3) na Auto (Komfort) – Ochrana (Hotelový režim).
Toto nastavení nabízí hotelovým hostům intuitivní ovládání jediným dotykem pro vypnutí regulace, změnu otáček ventilátoru a nastavení požadované teploty podle potřeby.
Aplikace PCT Go pro chytré telefony zdarma na Google Play a App StoreFunkce, které pomáhají instalačním firmám být efektivnější:
Uvedení do provozu
- Konfigurace nové sady parametrů
- Čtení a nahrávání dat prostřednictvím komunikace NFC
- Nahrání nastavení parametrů, i když je regulátor stále zabalen v krabici a není napájen
- Kopírování stejné sady parametrů do více regulátorů
- Nastavení časového programu (přidání, změna nebo kopírování spínacích časů)
- Vytvoření zprávy o uvedení do provozu pro archivaci dat
- Čtení živých dat pro snadné ověření správnosti zapojení, instalace, uvedení do provozu a pracovních podmínek regulátoru.
- Import/export (sdílení) sady parametrů pro archivaci dat nebo pro vzdálenou technickou podporu
Více informací o regulátorech RDG200 naleznete na webových stránkách siemens.
Oba regulátory naleznete k zakoupení na Siemens HIT portálu:
