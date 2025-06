TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Měření tepla a průtoku Siemens

Měření tepla a průtoku Siemens

Nedílnou součástí našeho života je měření spotřeby tepla, které využíváme pro vytápění. S ohledem na skokový nárůst cen energií zejména v posledních letech se jedná o velmi sledované téma. Obdobná situace je také u měření chladu, které se nově uplatňuje i v rezidenční sféře. Abychom měli své náklady pod kontrolou je třeba přesné měření včetně průběžného informování o aktuální spotřebě, tím pak můžeme lépe předejít zbytečným problémům.

Firma Siemens má širokou nabídku měřičů tepla, ale i chladu, a to od nejmenších průtoků pro rezidenční sféru až po velké, které najdou uplatnění zejména v průmyslu nebo teplárenství. S ohledem na specifické použití jsou v nabídce také různé měřicí principy pro měření průtoku, kdy je možné vhodně využít těchto technických vlastností pro konkrétní případ a tím zajistit správné a přesné měření. Důležitá je i dálková komunikace a možnost vhodného výběru z nabídky. Právě téma dálkové komunikace je ovlivněno závaznými směrnicemi Evropské unie EED a RED, upřesnění je následující:

Směrnice o energetické účinnosti, zkráceně EED, (EU) 2018/2002 je již v platnosti několik let. Konkrétně její nařízení má dopad na měřiče tepla, měřiče chladu a vodoměry na teplou vodu. Je dobré připomenout, čeho se nařízení týká a od jakého data je platné. Od 1. ledna 2022 platí povinnost instalovat nové přístroje již jen s dálkovým odečtem, to samé platí také při jejich výměně. Od stejného data, tedy od 1. ledna 2022, musí být uživatelům bytů každý měsíc poskytovány informace o jejich spotřebě. Jedinou výjimkou jsou přístroje s vysílačem, které nemají možnost odečtu na vzdálenost větší než 250 m. Tato výjimka platí pouze do 31. prosince 2026. Přístroje s radiovým vysílačem z nabídky Siemens systém Siemeca WalkBy i AMR s ohledem na radiový dosah nejsou v režimu, kdy je povinnost poskytovat měsíční údaje o spotřebě. Poslední krok směrnice nabývá platnost od 1. ledna 2027, kdy již všechny měřiče musí mít dálkový odečet.

Směrnice RED 2014/53 je zaměřena na elektronická zařízení s radiovým vysílačem. Její platnost nastane od 1. srpna 2025. Jedná se o přísnější požadavky na kybernetickou bezpečnost, definovanou články 3d a 3e, zabezpečení vlastní sítě a ochranu soukromí uživatelů. Což znamená pro všechny výrobní závody v EU zahájit výrobu přístrojů pouze se zašifrovaným radiovým telegramem v režimu OMS 7 a vyšší od 1. srpna 2025. Dobrá zpráva pro dodavatele i provozovatele je, že je možné i po 1. srpnu 2025 stále doprodávat radiové přístroje vyrobené před 1. srpnem 2025 a tím nekomplikovat provozování radiových systémů. Pro omezení problémů a plynulejší přechod Siemens plánuje navýšit skladové zásoby přístrojů s radiovým vysílačem v původním provedení ještě bez zašifrování.

Měření tepla a chladu

Siemens nabídka měřičů tepla začíná již od nejmenších průtoků, určených především pro residenční sféru, kde jsou hlavním zástupcem elektronické měřiče řady WFM5.. Megatron 5. Tyto měřiče mají příznivou cenu a nabízejí i variantní provedení s integrovanou dálkovou komunikací M-Bus nebo radio. Velkou výhodou je, že základní provedení umožňuje i následnou instalaci komunikačního modulu M-Bus nebo radio.

V případě, že zákazník preferuje přesnější měření, jsou v nabídce ultrazvukové měřiče tepla řady HMR500AG.. s integrovanou radiovou komunikací, které mají výrazně menší měřený minimální průtok a tím i větší měřicí rozsah. Další výhodou jsou malé vnější rozměry průtokoměrné části, z tohoto důvodu je výrazně jednodušší instalace do bytových rozdělovačů – sběračů. Obecnou výhodou ultrazvukových měřičů je libovolná montážní poloha bez vlivu na přesnost měření. Díky kratší době při vzorkování teploty jsou ultrazvukové měřiče vhodné pro systémy s měřením teplé užitkové vody. Pro větší průtoky 3,5 m3/h až 10 m3/h pokračuje výrobní řada pouze s odlišným označením HBR500AG.., jinak ovládání a radiový výstup je shodný. Stejný rozsah nabídky, jaký je pro měření tepla, je i v provedení jako kombinované měřiče tepla a chladu pod označením HMR500BG.. resp. HBR500BG..

Další výrobní řada T230-C.. Ultraheat jsou ultrazvukové měřiče tepla a chladu opět určené pro rezidenční sféru, ale s ohledem na průtokoměrnou část, která je vyrobená z kompozitu, jsou za výhodnější cenu. Tato řada nabízí i variantu s impulsním výstupem. Stejná koncepce, ale s mosaznou průtokoměrnou částí, je nabízena pod označením UH30-C.. Ultraheat. Zajímavé technické odlišení je ve vyšší teplotě média pro průtokoměrnou část a to do 105 °C. Tato řada je rozšířena i o vyšší průtoky 3,5 m2/h a 6 m2/h a navíc o komunikaci LoRa.

Z nabídky nejucelenější výrobní řady ultrazvukových měřičů tepla je UH50-A.. Ultraheat pro průtoky 0,6 m3/h až 60 m3/h a to ve dvou tlakových třídách, závitové PN16 a přírubové PN25. Typické použití je pro patní měření, kotelny a výměníkové stanice. Jedná se univerzální měřič s možností zákaznických nastavení a velkou nabídkou komunikačních modulů.

I pro velké průtoky, jako jsou teplárny a průmysl, máme v nabídce technické řešení, kdy pro měření průtoku jsou použity ultrazvukové průtokoměry Sitrans FUE380 spolu s kalorimetrickým počítadlem UC50-L, pro měření tepla nebo chladu. Nabídka komunikačních modulů je stejná jako u řady UH50-A.., to umožňuje snadné provozování.

Měření průtoku

V oblasti měření průtoku jsme zaměřeni pouze na rezidenční sféru a tomu také odpovídá i naše nabídka, jedná se o bytové vodoměry, elektronické bytové vodoměry a domovní vodoměry s M-Bus nebo radiovou komunikací.

Nabídka firmy Siemens v oblasti měření tepla, chladu a průtoku je rozsáhlá, proto pro své zákazníky zajišťujeme technickou podporu, abychom jim usnadnili návrh a vybrali vhodné řešení za dobrou cenu.