Praktické použití chytrých pohonů – TA-Slider T-2T s teplotními čidly

Digitálně konfigurovatelné pohony řady TA-Slider přinášejí moderní a efektivní řízení hydronických systémů v budovách. Jejich nastavení a diagnostika probíhá pohodlně prostřednictvím aplikace HyTune a rozhraní TA-Dongle.





Pohony nabízejí více než 200 možností konfigurace – od vstupních a výstupních signálů přes binární vstupy, spínací relé až po detailní nastavení charakteristik pohonu. Díky této flexibilitě jsou vhodné pro široké spektrum aplikací v systémech vytápění a chlazení.

Všechny pohony TA-Slider navíc zaznamenávají historii posledních 10 poruch včetně data a času. Tyto záznamy lze snadno exportovat do formátu PDF a odeslat e-mailem – například jako přílohu protokolu při uvedení do provozu.

Nová varianta s teplotními čidly PT1000

Digitálně konfigurovatelné pohony TA-Slider T-2T jsou dostupné s jedním nebo dvěma teplotními čidly a představují inteligentní řešení pro pokročilou regulaci tepla a chladu v budovách. Ve spojení s tlakově nezávislými ventily jako TA-COMPACT-P, TA-NANO nebo TA-MODULATOR umožňují nejen přesnou regulaci průtoku, ale také aktivní ovlivňování teplotního režimu:

Zvýšení teploty zpátečky u chladících okruhů

Udržení optimálního teplotního spádu

Automatické přepínání mezi režimy vytápění a chlazení podle teploty přívodu

Automatické přepínání režimů vytápění-chlazení

TA-Slider najde ideální uplatnění v tzv. change-over systémech, kde jeden výměník slouží jak pro vytápění, tak pro chlazení. Typickými příklady jsou stropní nebo podlahové systémy, VZT jednotky s jedním výměníkem ve dvoutrubkové soustavě v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Průtoky pro zimní i letní režim se nastaví v pohonu přes aplikaci HyTune. Uživatel definuje maximální průtok pro každý režim a hraniční teplotu (např. 20 °C), při jejímž překročení dojde k automatickému přepnutí mezi režimy. Barevná LED indikace pohonu zobrazuje aktivní režim (vytápění – červeně, chlazení – modře, porucha – fialově).

Pokročilá regulace podle teploty vratné vody

Praktický příklad: VZT jednotka

Pro zajištění efektivního provozu se teplotní čidlo umísťuje do vratného potrubí. V aplikaci HyTune lze nastavit v pohonu maximální průtok dle projektovaných parametrů, nebo provést nastavení přímo na ventilu (např. TA-Modulator).

Například u výměníku s teplotním spádem 7–13 °C nastavíme požadavek na teplotu vratné vody 13 °C. Jakmile teplota klesne pod tuto hodnotu, pohon automaticky snižuje průtok, aby se zvýšila efektivita využití chladu.

Pro zamezení cyklování je nastavena minimální hodnota průtoku (např. 20 % maximálního průtoku), aby ventil nikdy zcela neuzavřel a zamezilo se cyklování regulace. Tato chytrá regulace vede ke snížení provozních nákladů a optimalizaci celé soustavy.

Přínosy:

Snížení tepelných ztrát ve vratném potrubí

Zvýšení účinnosti zdrojů chladu

Snížení čerpací práce

Zamezení syndromu „low delta T“ na zdrojích chladu

Omezení ztrát kondenzací na výměníku

Regulace teplotního spádu

U verze TA-Slider 2T s dvěma čidly se jedno umístí do přívodního potrubí (např. do měřicí vsuvky ventilu) a druhé do zpátečky. Na výběr jsou všechny varianty čidel. Pohon tak může vyhodnocovat rozdíl teplot a regulovat průtok na základě definovaného minimálního teplotního spádu.

Tato funkce je užitečná napříč sezónními režimy. Pokud rozdíl klesne např. o 1 °C pod stanovenou hodnotu, dojde k automatickému snižování průtoku. Nastavuje se také minimální hodnota průtoku, při které má být tato funkce zastavena, aby nedošlo k cyklování regulace. Čidlo v přívodu lze rovněž využít k přepínání mezi režimy vytápění a chlazení.

U vytápění s ekvitermní regulací je však nutné počítat s proměnlivým teplotním spádem během topné sezóny. Příliš striktní řízení by mohlo za vyšších venkovních teplot vést k omezení výkonu.

Flexibilní výběr čidel podle typu instalace

Pohon TA-Slider T (s jednou sondou) je vybaven z výroby teplotním čidlem k přímé montáži do měřicích vsuvek TA armatur se zajištění proti vytlačování tlakem. Verze TA-Slider 2T s dvěma kabely umožňuje variabilní instalaci a výběr teplotních čidel podle podmínek na stavbě. Čidla lze zvolit dle požadovaného typu měření.

Aktuální nabídka pohonů TA-Slider s teplotními čidly:

TA-Slider 160 T-2T

TA-Slider 500 T-2T

TA-Slider 750 T-2T

TA-Slider 750 fail-safe T-2T

TA-Slider 1600 T-2T

TA-Slider 1600 fail-safe T-2T

Chytré pohony TA-Slider s teplotními čidly představují moderní řešení, které kombinuje vysokou energetickou efektivitu, jednoduchou instalaci a širokou konfigurovatelnost. Jsou ideální volbou pro projektanty a provozovatele, kteří hledají spolehlivou a flexibilní regulaci ve složitějších systémech techniky prostředí budov.