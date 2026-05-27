Z Německa: Návrh Zákona o modernizaci budov ruší podmínku 65 % OZE
Platný limit 65 % OZE v novém systému vytápění v Německu je navrženo nahradit postupným zvyšováním od 10 % v roce 2029. Zásadní odpovědnost mají převzít i dodavatelé zdrojů energie. Zrušit se mají povinné konzultace před modernizací a energetické certifikáty budov před jejich prodejem.
Dne 24. února 2026 oznámilo německé Federální ministerstvo hospodářství a energetiky plány na zásadní reformu stávajícího zákona o energii v budovách (GEG) a zrušení požadavku na 65% podíl obnovitelných zdrojů energie, tzv. zákona o vytápění (§ 71 GEG)n, pro nové instalace topných systémů v roce 2026 ve velkých městech a od roku 2028 ve všech ostatních obcích. O těchto plánech jsme psali v článku Německo: O revoluční změně zákona o vytápění.
Nyní existuje konkrétní návrh, který zákon GEG mění na GModG. Návrh Zákona o modernizaci budov GModG (Gebäudemodernisierungsgesetz) [1] v § 43 nařizuje použití určitého procenta „zelených plynů a olejů“. Toto postupné „bioschodiště“ znamená, že od roku 2029 bude povinný podíl minimálně 10 %, 15 % od roku 2030, 30 % od roku 2035 a 60 % od roku 2040.
Do konce roku 2034 by podmínku šlo splnit pomocí hybridního tepelného čerpadla nebo využitím solární tepelné energie. Nutný podíl tepelného čerpadla zatím není definován.
Vlastník budovy se rozhodne především z ekonomických důvodů. Možnosti financování, jako je federální financování úsporných budov (BEG) nebo možnosti financování na úrovni státu, budou zohledněny v rozhodovacím procesu. Plány mnoha společností na rozšíření dálkového vytápění ještě nejsou finalizovány, takže v současné době není jisté, kdy a v jakém rozsahu budou nové služby dálkového vytápění k dispozici. Čím pokročilejší je proces plánování, tím více může vlastník zahrnout dálkové vytápění jako možnost do svých výpočtů.
Spolková vláda očekává v nadcházejících letech růst trhu s biogenními topnými systémy a palivy. Tento vývoj ve spojení s rostoucí poptávkou povede k nákladům, které by bylo nutné zohlednit v posouzení dopadů legislativy. V současné době je však nelze kvůli nejistotám kvantifikovat.
Aby vládní strany SPD a CDU ochránily nájemníky před nadměrnými náklady na vytápění v důsledku zavedení „bioschodiště“, dohodly se, že pronajímatelé musí při instalaci topného systému na fosilní paliva přispět polovinou daní z emisí CO2, poplatků za plynovou síť a nákladů na bioplynovou složku.
Zatím není definováno, jak a zda budou topné systémy využívající dřevní hmotu zohledněny oproti současnému znevýhodňujícímu návrhu.
Návrh obsahuje zrušení povinná konzultace před instalací topných systémů na fosilní paliva a požadavku na průkaz energetické náročnosti při prodeji bytových budov.
Výpočty energetické bilance se od října 2025 odkazují na normu DIN TS 18599. V příloze 4 GModG je navrženo snížení faktoru primární energie pro elektřinu z 1,8 na 1,5.
Klíčovým cílem budoucího zákona o modernizaci budov (GModG) má být zjednodušení stávajících předpisů, tedy především nahradit současnou podobu zákona GEG, který je považován za složitý, vyžadující vysvětlení a který je obtížné při implementaci pochopit, a to jak pro vlastníky, projektanty, řemeslníky, tak i obce. Zákon (GModG) 2026 si proto klade za cíl klást větší důraz na technologicky neutrální řešení. Místo podrobných technických specifikací by se v budoucnu mohly do centra pozornosti dostat cílové hodnoty a požadavky na výkon.
Kontrolní mechanismus návrhu GModG zavádí jasný právní požadavek na úrovni budovy (definované možnosti technologie/dodržování předpisů), povinnost dodavatelů plynu přimíchat biometan/vodík. Kontrola se přesouvá z budovy na trh s energií.
Některé ohlasy
Mezi kritickými ohlasy dominují názory, že jde o systémový posun, kdy místo jasných předpisů na úrovni budov se kontrola přesune na trh s energiemi a pochybují o jeho účinnosti v klimatické politice. Varují před pobídkami na nové plynové topné systémy, přestože jsou (údajně) plynové sítě plánovány k vyřazení z provozu.
Zastánci GModG naopak zdůrazňují větší technologickou otevřenost a svobodu volby pro majitele domů.
Případný ústup od prosazovaní některých konkrétních technologií se samozřejmě, možná i existenčně dotkne výrobců takových technologií. Položme si otázku, odkud berou politici právo rozhodovat o tom, jakou konkrétní technologii si mají spotřebitelé energie pro své vytápění (energii pro pohon auta aj.) zvolit?
Velmi kriticky se k návrhu postavilo německé sdružení energetických poradců. „S tímto zákonem nyní oficiálně opouštíme naše klimatické cíle bez jakékoli zjevné přidané hodnoty,“ kritizuje zákon Jutta Maria Betz, členka představenstva sítě poradců (DEN). Takzvané „bioschodiště“ podle ní vytváří a posiluje závislosti na fosilních zdrojích. Zákon je údajně vším, jen ne technologicky neutrálním. Sdružení se kriticky staví i k tomu, že mají být zrušeny povinné konzultace při výměně topných systémů a zrušen požadavek na energetický certifikát při prodeji bytových budov.
Očekávat pozitivní reakci k zákonu GModG od sdružení podnikatelů, kterým zákon může významně omezit příjmy, by však bylo asi naivní.
Jak to vše u našich západních sousedů dopadne, na to si musíme počkat, zatím jde o návrh. Hodnotit konkrétní dopady změn bude rozumné provést minimálně po půl roce od nabytí účinnosti zákona GModG. Nicméně návrh tohoto zákona je možné považovat za velmi revoluční změnu v německém přístupu k jejich Energiewende a související deklarované zjednodušení zákona GEG za unikátní krok.
