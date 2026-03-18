Měření energií v bytových domech: proč může být kombinace více dodavatelů problém
Systémy měření energií vznikaly mnohdy postupně a bez jednotné koncepce. Vodoměry, měřiče tepla, rozdělovače topných nákladů (indikátory), odečty i vyúčtování tak často zajišťují různé firmy. Komplikuje to správu domu, ztěžuje digitalizaci dat a přináší problémy při plnění nových legislativních požadavků.
V mnoha bytových domech dnes funguje systém měření spotřeby energií, který vznikal postupně během několika rekonstrukcí nebo modernizací. Při jedné výměně se instalovaly nové vodoměry, později přibyly rozdělovače topných nákladů nebo měřiče tepla a následně se začaly řešit dálkové odečty nebo portál pro správu dat. Jednotlivé části systému přitom často dodávali různí dodavatelé.
Takové řešení nemusí být na první pohled problematické. V praxi se ale stále častěji ukazuje, že kombinace několika technologií a poskytovatelů služeb může přinášet komplikace – zejména ve chvíli, kdy správce domu potřebuje zajistit pravidelné odečty, sjednotit data nebo připravit roční vyúčtování služeb.
Když každý odpovídá jen za část systému
Typická situace v bytových domech vypadá následovně: vodoměry dodal jeden výrobce, měřiče tepla jiný, odečty provádí externí firma a vyúčtování zpracovává další společnost. Každý z dodavatelů přitom odpovídá pouze za svůj produkt nebo službu.
Ve chvíli, kdy se objeví problém – například chybějící odečty, neúplná data nebo nesoulad ve vyúčtování – není vždy jasné, kdo za situaci nese odpovědnost. Správce domu nebo výbor SVJ se tak často ocitá v roli prostředníka mezi několika dodavateli a musí celý problém koordinovat.
Technologická nekompatibilita v praxi
Dalším rizikem může být technologická nekompatibilita jednotlivých zařízení. Různí výrobci používají odlišné komunikační standardy, přenosové technologie nebo datové formáty. V některých domech se tak vedle sebe objevují různé systémy dálkových odečtů, které spolu přímo nekomunikují.To může vést například k:
- složitější organizaci odečtů
- nutnosti využívat více softwarových nástrojů nebo portálů
- komplikovanější práci s daty při vyúčtování
Kombinace několika systémů navíc ztěžuje digitalizaci správy budovy a automatizaci procesů, které jsou dnes pro efektivní správu domu stále důležitější.
Nové legislativní požadavky
Důležitým faktorem posledních let je také implementace evropské směrnice o energetické účinnosti (EED) do české legislativy. Novela zákona č. 406/2000 Sb. ukládá poskytovatelům služeb – tedy často samotným SVJ – povinnost zajistit dálkově odečitatelná zařízení a pravidelné informování uživatelů o jejich spotřebě.
Pro objekty vybavené dálkovým odečtem tato povinnost platí již od roku 2024, pro ostatní domy nejpozději od 1.1.2027. V domech, kde je instalováno více nesourodých technologií, může být splnění těchto požadavků organizačně i technicky náročnější. Data o spotřebě totiž musí být pravidelně dostupná a zároveň prokazatelně zpřístupněná uživatelům bytů.
Integrované systémy jako možné řešení
Zkušenosti správců bytových domů proto ukazují, že při modernizaci měření spotřeby energií je vhodné uvažovat o řešení jako o jednom funkčním systému. Ten by měl zajistit nejen samotné měření a odečty, ale také jednotnou správu dat, jejich bezpečný přenos a jednoduché zpracování pro vyúčtování i informování uživatelů.
Jednou z možností je využití integrovaných systémů dálkového odečtu, které propojují měření různých médií – například tepla, teplé i studené vody nebo elektřiny – do jedné infrastruktury.
Příkladem podobného řešení je systém společnosti ista Česká republika, který poskytuje technologii dálkového odečtu pro komunikaci měřidel a umožňuje průběžný sběr dat o spotřebě v domě. Správci objektů mají k dispozici online přístup k datům prostřednictvím zákaznického portálu.
Takové řešení může správcům domů usnadnit plnění legislativních povinností a zároveň snížit administrativní zátěž spojenou se správou dat o spotřebě energií.
Při modernizaci měření energií v bytovém domě doporučují odborníci zvážit několik základních kritérií:
- Kompatibilita zařízení – systém by měl umožňovat připojení různých typů měřidel a být připravený na budoucí rozšíření.
- Způsob odečtů – dálkové odečty mohou výrazně zjednodušit správu domu a snížit náklady na organizaci odečtů.
- Přístup k datům – důležitý je jednoduchý a bezpečný přístup správce i uživatelů k informacím o spotřebě.
- Podpora legislativních požadavků – systém by měl umožňovat plnění povinností vyplývajících z evropské směrnice EED a souvisejících zákonů.
- Jednotná odpovědnost dodavatele – výhodou může být řešení, kdy jeden dodavatel zajišťuje technologii, odečty i zpracování dat.
Právě systémový přístup může správcům bytových domů pomoci snížit administrativní zátěž a zároveň připravit budovy na budoucí požadavky v oblasti energetického managementu.
