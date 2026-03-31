Směrnice EED je především o výhodách, zaznělo od ARTAV na Infothermě 2026
Měření a rozúčtování tepla a teplé vody v novém. Technická připravenost domů, legislativní nejasnosti, komunikace s konečnými uživateli. Dálkově odečitatelná zařízení, přístup pro zákazníka nebo správce.
Hlavní cíl směrnice EED 2018/2002 – zvýšení transparentnosti a informovanosti
Směrnice EED není jen o povinnostech, ale především o výhodách:
- Pro spotřebitele: Jasný a pravidelný (měsíční) přehled o vlastní spotřebě. To motivuje k úsporám.
- Pro peněženku: Úspora nákladů, data pomohou okamžitě odhalit plýtvání.
- Pro správce (SVJ, družstva): Konec chybovosti z pochozích odečtů a eliminace nutnosti vstupovat do bytů kvůli odečtům.
- Pro životní prostředí: Cílené snižování celkové spotřeby energií v EU a tím i snížení emisí skleníkových plynů.
Krátké shrnutí
Novela zákona o službách č. 67/2013 Sb.
- Objekty, které splňují definici dálkového odečtu = platnost předávat informace a měsíční spotřebě tepla a TV od 1. 1. 2024
Dálkově odečitatelným zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění se pro účely tohoto zákona rozumí takové zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů, s výjimkou takového zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které bylo instalováno před 1. lednem 2022 a není nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu.
- Ostatní objekty od 1. 1. 2027
Způsob doručení:
- Splnění povinnosti způsobem dálkového přístupu a prokazatelné vyrozumění příjemci služeb o zpřístupnění
- Příjemce služeb však může písemně požádat o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě po dobu aktuálního zúčtovacího období (uživatel hradí náklady s tím spojené)
Termín doručení:
- Nejpozději do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje
Co nelze ujednat ani rozhodnout:
- Informace o měsíční spotřebě tepla a TV se nebudou předávat
- Informace o měsíční spotřebě tepla a TV se budou předávat za období delší než 1 měsíc
- Informace o měsíční spotřebě tepla a TV bude předána v termínu delším než do 25 dnů
Kdy není povinné informace o spotřebě tepla předávat:
- Za období, v kterém nebyla služba dodávána
Spotřeba tepla a definice dle zákona o službách:
- Zjištěnou spotřebou tepla hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot na instalovaných měřidlech podle zákona o metrologii nebo na instalovaných zařízeních pro rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování
Pokuta za nesplnění povinnosti:
- Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení
Náklady za vyhotovení vyúčtování/informace o spotřebě:
- Náklady na vyhotovení a doručení vyúčtování nelze zahrnout do nákladů
- Náklady na poskytování informací o spotřebě tepla a TV nelze zahrnout do nákladů na služby
- Nelze zahrnout do nákladů na teplo pro vytápění do nákladů na dodávku TV, lze rozúčtovat samostatně jako vedlejší domovní náklad
Zákaznický portál
Přístup pro zákazníka nebo správce (v případě více objektů jeden přístup)
- historie denních odečtů (export do excelu)
- grafické porovnání spotřeb jednotlivých UJ, objektu (porovnání s předchozí spotřebou)
- hromadné exporty dat (pro správce)
- hlášení o úniku vody, zpětných průtocích VDM a nulových spotřebách
- dokument vyúčtování
- dokument informace o měsíční spotřebě