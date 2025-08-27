Nejčastější otázky ohledně implementace směrnice EED do české legislativy
Zaměření na měřiče s dálkovým odečtem a měsíční informace o spotřebě
Jednou z nejdiskutovanějších oblastí je instalace měřičů s dálkovým odečtem a poskytování měsíčních informací o spotřebě. V tomto článku přinášíme rozhovor s předsedkyní sdružení ARTAV Mgr. Janou Machkovou, která zodpoví nejčastější dotazy z praxe.
Evropská směrnice o energetické účinnosti (EED – Energy Efficiency Directive) přináší celou řadu povinností, které členské státy musí implementovat do svého právního systému. Česká republika není výjimkou. Velká pozornost se přitom soustředí na měření a informování konečných uživatelů energie, zejména v oblasti tepla a teplé vody.
Jednou z nejdiskutovanějších oblastí je instalace měřičů s dálkovým odečtem a poskytování měsíčních informací o spotřebě. V tomto článku přinášíme rozhovor s předsedkyní sdružení ARTAV Mgr. Janou Machkovou, která zodpoví nejčastější dotazy z praxe.
1. Koho se tato povinnost týká?
V podstatě všech majitelů a správců budov s více bytovými jednotkami, kde je povinnost instalovat měření tepla a teplé vody. Zejména se jedná o domy s centrálním vytápěním nebo dálkovým zásobováním teplem.
2. Jaký je nejzazší termín instalace dálkově odečitatelných měřidel?
Od ledna 2022 musí být všechny nově instalované měřiče nebo indikátory vybaveny dálkovým odečtem. A do 31. 12. 2026 musí být všechny stávající zařízení – pokud nejsou dálkově odečitatelná – buď nahrazena, nebo upravena tak, aby dálkový odečet umožňovala.
3. Jaké informace musí být poskytovány konečným uživatelům a jakou formou?
Od 1. 1. 2024 je v platnosti legislativní povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě uživatelům bytů dle novely zákona č. 67/2013 Sb. Cílem této povinnosti je poskytnout uživatelům bytových jednotek pravidelné informace o jejich spotřebě. Když uživatelé vidí svou spotřebu pravidelně a mohou ji srovnat s předchozími měsíci nebo s průměrem ostatních, mají možnost mít svou spotřebu pod lepší kontrolou. Informace je možné uživatelům poskytovat preferovaně elektronickou formou, například pomocí portálových služeb nebo mobilní aplikace.
4. Jakých objektů se povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě týká?
Zde si dovolím citovat ze zákona č. 67/2013 Sb. Zákon udává, že dálkově odečitatelným zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění se pro účely tohoto zákona rozumí takové zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů, s výjimkou takového zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, které bylo instalováno před 1. lednem 2022 a není nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu.
5. Je možné si odsouhlasit například v rámce schůze SVJ, že povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě nebude naplněna nebo si odsouhlasit delší než měsíční interval?
Povinnost je daná zákonem, není tedy možné si odhlasovat neplnění této povinnosti. Není ani možné si stanovit delší interval než 1 měsíc. Také bych ráda upozornila, že informace o měsíční spotřebě je nutné poskytnout vždy do 25 pracovních dnů od konce období, za které informace poskytujeme.
6. Jak je to s ochranou osobních údajů?
Velmi důležitá otázka. Zde platí obecná pravidla GDPR. Data nesmí být zneužita, musí být bezpečně uchovávána a uživatelé musí být informováni o způsobu jejich zpracování.
Správci domů nebo poskytovatelé energií musí zajistit, že data jsou bezpečně uchovávána, přístup k nim mají pouze oprávněné osoby a uživatelé jsou informováni o zpracování údajů.
7. Kdo odpovídá za instalaci a údržbu měřičů?
Povinnost instalace a údržby leží obvykle na vlastníkovi nemovitosti (např. SVJ, BD), případně na správci nemovitosti, pokud je taková odpovědnost smluvně delegována.