Rekonstrukce vyhřívání trávníku na stadionu Střelnice přináší výrazné úspory energie
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Rekonstrukce vyhřívání trávníku na stadionu Střelnice přináší výrazné úspory energie
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Jak zůstává trávník stadionu Střelnice krásně zelený i v zimě? Díky systému vyhřívání hrací plochy, který se po téměř třiceti letech dočkal rekonstrukce. Součástí modernizace byly kromě celkového obnovení podloží hřiště i dva výkonné kondenzační kotle značky AIC, které instalovala společnost Brilon. Nová technologie už nyní přináší značné úspory energie.
Dobře udržovaný trávník na fotbalovém hřišti má zásadní vliv nejen na výkon sportovců, ale i na jejich bezpečnost. V profesionálním fotbale je navíc vyhřívání hrací plochy povinné, aby byla zajištěna požadovaná kvalita povrchu i v nepříznivých klimatických podmínkách. Stadion Střelnice FK Jablonec přitom neslouží jen pro profesionální fotbal, využívají jej mládežnické týmy a pořádají se zde akce pro děti. Areál kromě fotbalového hřiště obsahuje také atletický stadion a krytou halu.
Rekonstrukce probíhala ve dvou krocích, nejprve bylo rekonstruováno souvrství trávníku a poté přišla na řadu i kotelna. Původní litinové kotle byly nahrazeny moderními kondenzačními plynovými kotli AIC. Byly doplněny o novou regulaci a hydraulické oddělení kotlového okruhu od okruhu vytápěné plochy pomocí deskových výměníků.
Pro správný růst trávníku je nutné udržovat teplotu v oblasti kořenů mezi 8 a 30 °C, v zimním období se zpravidla cílí na teplotu 8–10 °C, aby byly zachovány vhodné růstové podmínky a zároveň minimalizována energetická náročnost. Díky novému systému je již po prvním zimním období pozorována úspora energie 30–40 %.
Pokud vás zajímá, jak probíhala rekonstrukce kotelny, podívejte se na časosběrné video.
Investorem projektu byla Jablonecká energetická (JE), a.s.
Zhotovitelem byla společnost TEP Jablonec, spol. s r.o.