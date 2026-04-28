Časosběr: rekonstrukce kotelny pro vyhřívání fotbalového trávníku
Nejvýše položené hřiště pro profesionální fotbal v České republice se dočkalo rekonstrukce systému vyhřívání venkovního trávníku. Společnost Brilon zde nainstalovala dva kondenzační kotle AIC o celkovém výkonu 1,5 MW, které nahradily původní technologii. Celý proces modernizace kotelny od začátku do konce můžete sledovat v časosběrném videu.
Vyhřívání hrací plochy je v profesionálním fotbale povinné. Umožňuje udržovat požadovanou kvalitu trávníku i v zimních měsících, kdy hrozí promrzání podloží. Kvalitní povrch má pozitivní vliv nejen na výkon hráčů, ale i na jejich bezpečnost. V roce 2023 proběhla na Stadionu Střelnice FK Jablonec kompletní výměna hrací plochy včetně systému vytápění. Poté byla v roce 2025 rekonstruována i kotelna.
Nově je kotlový okruh oddělen od okruhu vytápěné plochy deskovými výměníky. Rovněž byl instalován nový systém regulace. Dva nové plynové kotle značky AIC o celkovém výkonu 1,5 MW dodala společnost Brilon, která už má s vyhříváním trávníků zkušenosti. Voda v kotlovém okruhu má teplotní spád 8 °C, zatímco okruh hrací plochy pracuje se spádem 3 °C a využívá nemrznoucí směs. Pro správný růst trávy je nutné udržovat teplotu u kořenů mezi 8 a 30 °C, v zimních měsících se zpravidla cílí na 8–10 °C.
Díky nové kotelně má celý systém vyšší energetickou účinnost a lze ho přesně řídit. Již nyní je pozorováno snížení nákladů na vytápění, a to o 30–40 %.
Investorem projektu byla Jablonecká energetická (JE), a.s.
Zhotovitelem byla společnost TEP Jablonec, spol. s r.o.