Mikrokogenerační jednotka již tři roky šetří náklady na energie v základní škole
Základní školu v Kamenici na Lipou navštěvuje okolo 500 žáků.
Základní školu v Kamenici na Lipou navštěvuje okolo 500 žáků, přičemž maximální kapacita přesahuje 800. Škola disponuje tělocvičnou, jídelnou i školní družinou. Tak velký areál spotřebovává velké množství tepla i elektřiny a to přivedlo vedení školy k záměru modernizovat energetické hospodářství školy. Modernizace byla provedena v roce 2023, a to společností innogy Energo, s.r.o.
3 nové plynové kondenzační kotle a mikrokogenerace s elektrickým výkonem 11 kWe a tepelným 25 kWt
V kotelně byly instalovány tři nové plynové kondenzační kotle, a co bylo tehdy velmi unikátní, i mikrokogenerační jednotka s elektrickým výkonem 11 kWe a tepelným 25 kWt. Celou investici hradila společnost innogy Energo, s.r.o, která se smluvně na dobu 15 let zavázala k provádění servisu, údržbě, opravám ve shodě s podmínkami energetického zákona, tedy k dodávkám tepla a teplé vody.
Škola platí za vyrobené teplo a elektřinu
Přitom se zohledňují ceny plynu i elektrické energie od dodavatelů a do nákladů se promítají i náklady na servis. Náklady pro školu snižuje podpora státu ve formě zeleného bonusu na provoz kogenerační jednotky a skutečnost, že elektřina vyrobená a spotřebovaná v areálu školy není zatížena poplatky za distribuci a je tedy levnější.
O technicky zajímavých akcích se veřejnost dozvídá při slavnostním zahájení provozu. V redakci TZB-info jsme se proto rozhodli se podívat do kotelny Základní školy v Kamenici na Lipou po třech letech provozu a ověřit, zda je instalovaná technika funkční a zda se vyskytly nějaké problémy.
V reportáži o zkušenostech s provozem mikrokogenerační jednotky hovoří Ing. Petr Müller, projektový manažer, innogy Energo a Marek Jarůšek, manažer prodeje energeticky úsporných řešení.