Plynové kogenerační jednotky do 50 kW mají mnohočetná uplatnění
Plynové kogenerační jednotky do 50 kW mohou přispět k úsporám energií, stabilitě sítě i náhradě uhlí. Jejich efektivní využití vyžaduje dlouhý provoz a odběr tepla, což splní hlavně hotely, školy či wellness areály. Vedle ekonomiky přinášejí i výhodu záložního zdroje a vyšší kybernetickou bezpečnost.
Petr Müller, který se ve společnosti innogy Energo, s.r.o. zabývá projektování energetických úspor a jejich realizací, v rozhovoru potvrzuje, že plynové kogenerační jednotky pomáhají řešit jak nutnost zbavit se uhlí, tak posílit odolnost elektrické soustavy vůči nerovnoměrné výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Z hlediska bezpečnosti má význam i schopnost kogeneračních jednotek být v provozu v ostrovním režimu, tedy působit i jako nouzový záložní zdroj.
Příkladů využití plynových kogeneračních jednotek s výkony stovek až tisíců kW je poměrně dost. Méně jich je v oblasti tzv. mikrokogenerací, tedy s výkony jednotek kW až 50 kW. Je to celkem přirozené, neboť čím menší výkon, tím zpravidla vyšší měrná cena připadající na výkon 1 kW. A proto je zapotřebí mnohem detailnější analýza budoucího využití jednotky. Jak uvádí Petr Müller, vzhledem k tomu, že finanční podpora na mikrokogenerace je provozní, tzv. váže se na vyrobené kWh elektřiny za rok, je zásadní zajistit provoz po maximálně možnou dobu. Pro mikrokogenerace byl zatím posledním cenovým rozhodnutím ERÚ stanoven roční limit 6 000 provozních hodin ročně a tzv. zelený bonus byl 1 200 Kč/kWh elektřiny. Po celou tuto dobu proto musí být zajištěna spotřeba tepla souběžně vyrobeného s elektřinou. U elektřiny není problém zajistit její spotřebu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že aplikace v běžném rodinném domě není typická. Požadovanou podmínku účelného využití tepla a provozní doby však splní řada hotelů, penzionů, ideální je celoroční provoz wellness areálu s bazény, může to být i škola atd. Mohou to být i různé průmyslové procesy. Jedním z důvodů pro instalaci mikrokogenerace může být i snaha zvýšit kybernetickou bezpečnost.