Konverze bioplynu na biometan a vtlačování do plynárenské distribuční soustavy
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Konverze bioplynu na biometan a vtlačování do plynárenské distribuční soustavy
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Přeměna bioplynu na biometan a jeho využití v ČR i celoevropském měřítku. Jak se projektu energetické skupiny innogy daří? Cílem je biometan vtlačovat do plynárenské distribuční soustavy.
Energetická skupina innogy rozvíjí v České republice rozsáhlou iniciativu zaměřenou na výrobu a distribuci biometanu, s cílem konvertovat bioplyn na biometan a vtlačovat jej do plynárenské distribuční soustavy.
„V sídle energetické skupiny innogy v Praze se konala tisková konference k velké iniciativní akci na výrobu a distribuci biometanu. Společnost innogy tuto akci představila v loňském roce a nyní s odstupem času máme příležitost se dozvědět, jak tato iniciativa pokračuje,“ říká úvodem Ing. Josef Hodboď, vedoucí oboru vytápění TZB-info, který si pozval k rozhovoru hosty.
Klíčové body iniciativy
Cíl a potenciál:
- Přeměna bioplynu na biometan a jeho využití v ČR i celoevropském měřítku.
- Z více než 400 stávajících bioplynových stanic v ČR je zhruba 160 nejsnáze konvertovatelných pro připojení do vysokotlakých plynovodů.
- Zvažují se i možnosti připojení do středotlakých plynovodů a vytvoření centrálních vtláčecích bodů pro vzdálenější lokality.
Aktuální projekty a jejich status:
- Písek: První projekt, zahájený v prosinci 2024 (pravděpodobně odkaz na 2023 vzhledem k úvodnímu datu), je ve fázi projektové dokumentace a stavebního řízení pro plynovod a modernizaci.
- Ústecký kraj: Dva projekty – jeden „Greenfield“ (výstavba nové biometanové stanice na zelené louce) a jeden akviziční.
- Vysočina: Jeden projekt blízko dokončení akvizice v řádu týdnů.
- Pardubický a Plzeňský kraj: Dva akviziční projekty zaměřené na konverzi stávajících bioplynových stanic na biometanové.
„Obecně z různých analýz Českého plynárenského svazu, plynárenských distribučních společností, CZBiom a tak dále, se můžeme bavit o tom, že z toho celkového počtu dnes víc než 400 bioplynových stanic, převážně těch zemědělských, které fungují v ČR, tak jednodušeji konvertovatelných by mělo být zhruba 160,“ řekl na tiskové konferenci Blahoslav Němeček, člen představenstva innogy Česká republika. „Samozřejmě se hledají i další cesty, jak i ty další stanice případně v budoucnu napojit do středotlaků. Protože těch 160 zmiňovaných, to je to nejjednodušší připojení do vysokotlakých plynovodů. Zároveň se rozvíjí myšlenka o vytvoření jakýchsi centrálních vtláčecích bodů, kam by se z těch vzdálenějších lokalit biometan svážel a tlačilo se to v určitých centrálních místech,“ pokračoval Němeček.
Modely spolupráce s provozovateli bioplynových stanic:
- Odkup stávajícího výrobního zařízení a dobudování upgradingové části pro přeměnu bioplynu na biometan.
- Vytvoření společného podniku se stávajícím provozovatelem.
- Odkup bioplynu od provozovatele a jeho zpracování v innogy vybudované upgradingové části s následným prodejem biometanu do sítě.
Vztah k zákazníkům a trhu:
- Zákazníci se zájmem o biometan se budou účastnit aukcí na záruky původu. innogy v současnosti nepočítá s plošně stanoveným procentem biometanu pro všechny zákazníky, ale do budoucna to nevylučuje, s ohledem na tržní realitu a dostupnost surovin.
- Očekává se velký zájem o biometan v oblasti dopravy a vytápění, avšak motivace tepláren k nákupu biometanu se může lišit.
„Zákazníci, kteří mají zájem, se budou účastnit v aukcích a budou si kontrahovat podle svých potřeb a případně i podle instrukcí svých akcionářů, často zahraničních,“ říká v rozhovoru Tomáš Varcop, předseda představenstva a CEO innogy ČR. A co zmiňuje Tomáš Varcop k otázce, zda biometanová iniciativa znamená i více biometanu pro výrobu tepla, pro vytápění? „Samozřejmě tam je otázka, do jaké míry teplárny budou motivovány účastnit se v aukcích na výkup tohoto čistého biometanu.“
Cíle a výhled
- innogy Energo před rokem a půl zakoupila první bioplynovou stanici, která je v současnosti konvertována na biometan.
- Cílem je dosáhnout do roku 2030 produkce 4 000–6 000 m2 biometanu za hodinu.
- Úspěch iniciativy závisí na uzavírání ekonomicky výhodných dohod s vlastníky a provozovateli bioplynových stanic.
Vládní podpora a role skupiny innogy
- innogy vítá výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu výroby biometanu jako silný impuls pro jeho rozvoj.
- innogy Energie zvítězila v aukci na pozici povinného výkupce biometanu, což je vnímáno jako stabilizační prvek pro výrobce a potenciální příležitost pro individuální produkty pro zákazníky.
Od konce května 2026 je platná výzva MPO na podání nabídek na podporu výroby biometanu. Jak se na tuto výzvu dívá Jiří Šimek, CEO innogy Energo?
„My jsme rádi, že česká vláda a Ministerstvo průmyslu a obchodu notifikovalo podporu biometanu a tuto výzvu vyhlásilo. My jsme na ni dlouho čekali, stejně jako spousta dalších účastníků trhu. Doufáme, že tato výzva dojde naplnění a bude silným impulzem pro rozvoj biometanu v České republice,“ říká Jiří Šimek.
innogy Energie vyhrála aukci na takzvaného povinného výkupce vyrobeného biometanu. Projeví se to nějak ve vztahu k zákazníkům?
„To si nejsem úplně jist, může to být určitě příležitost pro nějaké individuální produkty pro zákazníky innogy Energo, ale musím říct, že to vnímám také jako další podporu stabilního prostředí pro výrobce biometanu,“ doplňuje Šimek.
Další aktivity a inovace innogy Energo
- Instalace velkých kogeneračních jednotek (např. 9 MW v teplárně Žilina na Slovensku).
- Výstavba bioplynových a biometanových stanic, CNG stanic a nabíjecích hubů pro elektromobily.
- Inovace zahrnuje i zachytávání CO2 při výrobě biometanu, což zlepšuje jeho vlastnosti a poskytuje řešení pro průmyslové odběratele CO2.
„Jedna z těch posledních zajímavých realizací, které jsme dokončili v letošním roce, je instalace dvou velkých 9 MW kogeneračních jednotek v teplárně Žilina pro MHTH na Slovensku. Nicméně stavíme bioplynové a biometanové stanice, stavíme CNG stanice dále a stavíme nové nabíjecí huby pro osobní auta na elektřinu. Těch projektů je samozřejmě víc, ale ještě bych možná zmínil, že při výrobě biometanu se snažíme aplikovat zachytávání CO2, což dále zlepšuje celý projekt biometanu a zároveň to je řešení pro některé butlery v České republice, kteří to CO2 jinak vyrábějí ze vzduchu,“ jmenuje jen vybrané zajímavé projekty Jiří Šimek.
Dlouhodobá perspektiva: Plyn, zejména s podílem biometanu, zůstane pro vytápění a další aplikace klíčovým zdrojem energie po několik desítek let.