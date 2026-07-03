Chyby v kotelnách: Terénní studie pozorování 111 domácích kotlů spalujících pevná paliva; část II.
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Chyby v kotelnách: Terénní studie pozorování 111 domácích kotlů spalujících pevná paliva; část II.
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Druhá část článku shrnuje výsledky terénního pozorování provozních chyb domácích kotlů na pevná paliva a jejich souvislost se skutečnými emisemi a účinností. Na základě 111 měření bylo hodnoceno chování kotlů při běžném provozu, kvalita obsluhy, údržby i používaného paliva. Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily opotřebené trysky, netěsnost dvířek, použití negarantovaného nebo vlhkého paliva, nedostatečné čištění, nesprávné přikládání a poruchy hořáků či podavačů. Výsledky potvrzují, že reálný provoz se může výrazně lišit od laboratorních certifikačních podmínek a že emise i účinnost jsou výrazně ovlivněny uživatelským chováním. Významného zlepšení lze dosáhnout lepší údržbou, správnou obsluhou a vyšší informovaností uživatelů.
1. Nejčastější provozní chyby způsobené nesprávnou obsluhou kotle
Kromě technických a instalačních nedostatků hrají významnou roli také chyby, které vznikají při samotné obsluze kotle. Nesprávné zacházení s kotlem může výrazně zvýšit emise, snížit účinnost spalování nebo vést k provozním problémům a poruchám. Následující přehled shrnuje nejčastější uživatelské chyby, seřazené od těch, které se při měřeních objevovaly nejčastěji, po méně časté (chyby č. 8 až 17).
Chyba č. 8 – opotřebené trysky
U zplyňovacích kotlů dochází na základě různých vlivů, například dlouhodobým působením vysokých teplot, k postupnému opotřebování spalovací trysky (viz obr. č. 1). Pokud je míra opotřebení významná, může dojít ke změně proudění plynů ve spalovací komoře, což vede ke zhoršení kvality spalování, zvýšenému množství nedopalů a nestabilnímu chodu kotle.
Tato závada byla zjištěna celkem na 24 instalacích. Z toho 5 instalací s minimálním opotřebením, 11 instalací s mírným opotřebením, 7 instalací se středním opotřebením a 1 instalace s velkým opotřebením.
Chyba č. 9 – netěsnost dvířek
Správná těsnost dvířek je zásadní pro stabilní a bezpečný provoz kotle, to zejména platí pro zplyňovací kotle, které vyžadují přesně řízený přívod spalovacího vzduchu. Netěsnost vzniká nejčastěji opotřebením těsnicí šňůry nebo nesprávným seřízením zavíracího mechanismu. Těsnění je nutné pravidelně kontrolovat a v případě opotřebení vyměnit (výrobci často doporučují měnit těsnění pro každou topnou sezónu).
Pokud dvířka netěsní, zpravidla to znamená, že do přikládací komory vstupuje nadměrné množství vzduchu, což vede k nadměrnému ředění spalin, a tím ke snížení účinnosti zdroje. Mezi další rizika patří horší vedení spalovacího procesu, nebo např. deformace dvířek.
Tato závada je jednoduše odstranitelná. Mnohdy jako první pomoc stačí pouze vyjmout těsnicí šňůru z drážky pro ni určené, otočit ji a vložit zpět.
Tato závada byla zjištěna celkem na 17 instalacích.
Chyba č. 10 – palivo (použití negarantovaného paliva)
Každý zdroj tepla je konstruován a certifikován pro spalování konkrétního typu paliva, které odpovídá konstrukci jeho spalovací komory, přívodu vzduchu i regulaci. Pokud uživatel použije palivo, pro které kotel nebyl testován a schválen, dochází k neoptimálnímu spalování a k narušení celého spalovacího procesu [1].
V důsledku toho se výrazně zvyšují koncentrace znečišťujících látek, může docházet k zanášení výměníku, dehtování a poklesu účinnosti. Dlouhodobé spalování nevhodného paliva (například briket z rostlinného odpadu, nebo dřevotřísky v kotli certifikovaném pro spalování kusového dřeva) může navíc vést k rychlejšímu opotřebení kotle a vyšším provozním rizikům. Náhrada referenčního paliva (parametry referenčního paliva jsou uvedeny v návodu k obsluze zdroje) se může často jevit jako rychlý a jednoduchý krok k snížení nákladů na vytápění, avšak rizika a dopady s tím spojené, mezi které dále patří např. zvýšená četnost vynášení popela, zvýšené riziko tvorby nápeků, snížení životnosti kotle nebo ztráta záruky, působí zcela opačně.
Tato závada byla zjištěna celkem na 7 instalacích.
Chyba č. 11 – ukládání a délka paliva
Při nesprávném ukládání paliva do kotle, například při používání příliš krátkých špalků nebo při jejich nesprávném uložení v palivové šachtě, může docházet k tzv. klenbování paliva. Jednotlivé kusy dřeva se o sebe zaklesnou a nepropadají směrem k trysce nebo roštu tak, jak by měly. Spalovací prostor se postupně vyprázdní, tryska či rošt se obnaží a v kotli vzniknou nestabilní podmínky.
V takové situaci dochází k prudkému zvýšení koncentrací emisí znečišťujících látek, protože spalování přestává být plynulé a rovnoměrné. Tento jev je typický zejména pro zplyňovací a odhořívací kotle, kde správné sesouvání paliva hraje zásadní roli. Náprava je možná pouze mechanickým uvolněním paliva tak, aby opět správně dosedalo do spalovací zóny.
Tato závada byla zjištěna celkem na 5 instalacích.
Chyba č. 12 – čištění kotle
Kotel je nutné pravidelně čistit v intervalech stanovených výrobcem, případně častěji. Stejný přístup patří i pro celou spalinovou cestu (komínovou rouru a komín). Neprovedená nebo nedostatečná údržba vede k postupnému usazování nánosů a zhoršování odvodu spalin. Nánosy na teplosměnné ploše pak fungují jako nežádoucí tepelná izolace zabraňující přenosu tepla mezi spalinami a teplonosným médiem. Zanesený kotel tak vykazuje vyšší teplotu spalin, zvýšenou spotřebu paliva, nižší účinnost a snížený výkon [2]. Zároveň hrozí nebezpečná situace, kdy po otevření dvířek vnikají spaliny přímo do místnosti. V krajním případě může při nedostatečném odtahu dojít až k hromadění oxidu uhelnatého a následné otravě.
Tato závada byla zjištěna celkem na 5 instalacích.
Chyba č. 13 – ventilátor (vyhnuté lopatky ventilátoru)
Zplyňovací kotle jsou vybaveny tzv. zatápěcí klapkou, která se používá při zátopu, nebo během přikládání paliva. Pokud však tato klapka zůstane po přiložení paliva otevřená delší dobu, proudí tak horké spaliny přímo z přikládací komory přes zkratovací klapku a ventilátor přímo do komína. Kromě toho, že je tento provoz z pohledu účinnosti kotlů nevhodný, protože není využíván plný potenciál tepelného zdroje, může vysoká teplota spalin také způsobit vyhnutí lopatek oběžného kola, nebo deformaci celého ventilátoru.
Tím, že spaliny obcházejí výměník tepla, spaliny neodevzdávají dostatek své energie (tepla), což vede k nižší účinnosti a sníženému výkonu. Dalším parametrem je nevyužití potenciálu kotle z pohledu koncentrace znečišťujících látek, kdy při provozu se zatápěcí klapkou je kotel zplyňovací konstrukce typicky provozován jako kotel prohořívací. Dlouhodobý provoz s otevřenou zatápěcí klapkou navíc může způsobit trvalé poškození ventilátoru a výrazně zhoršit stabilitu chodu kotle.
Tato závada byla zjištěna celkem na 2 instalacích.
Chyba č. 14 – přikládání paliva
Nové palivo zejména u zplyňovacích a odhořívacích kotlů by mělo být přiloženo ve chvíli, kdy na základní vrstvě stále zůstává alespoň jedna řada neshořelého dřeva. Tím je zajištěno, že proces spalování probíhá plynule a ve spalovací komoře jsou stabilní podmínky pro další hoření. Pokud je palivo přiloženo přímo do žhavé vrstvy, dojde k náhlému ochlazení spalovacího prostoru a ke snížení kvality spalování. Výsledkem jsou vyšší koncentrace emisí, zvýšená tvorba znečišťujících látek a nárůst teploty spalin, což zhoršuje účinnost kotle a může vést k jeho rychlejšímu zanášení.
Tato závada byla zjištěna celkem na 1 instalaci.
Chyba č. 15 – netěsný nebo zanesený hořák
Tato chyba se týká automatických kotlů spalujících především uhlí (případně jiných alternativních – vysoko-popelnatých paliv). Pokud je hořák utěsněn tmelem, je nutné jej v intervalech (stanovených výrobcem) pravidelně přetěsňovat. Při netěsnosti hořáku proudí část spalovacího vzduchu z ventilátoru přes jeho netěsnosti přímo do kotle a následně do komína, bez účasti na hoření. To vede ke snížení teploty spalin (v extrémních případech až ke kondenzaci), poklesu výkonu kotle a zhoršení spalování, zejména kvůli zvýšenému obsahu kyslíku ve spalinách.
Zanesený hořák má podobný dopad: dochází k omezení přívodu paliva a vzduchu, což vede ke snížení výkonu, vyšší míře nedopalů a poklesu účinnosti. Pokud jsou trysky zanesené nerovnoměrně, může docházet k nesprávné distribuci vzduchu, která pak významně zhoršuje kvalitu spalovacího procesu.
Tato závada byla zjištěna celkem na 1 instalaci.
Chyba č. 16 – použití vlhkého paliva
Pro správné spalování dřeva je zásadní jeho vhodná vlhkost. Za optimální se zpravidla považuje vlhkost od 10 do 20 %, které lze běžně dosáhnout po zhruba dvou letech přirozeného sušení v dobře větraném prostoru. Suché palivo umožňuje stabilní hoření, vyšší účinnost a čistší provoz kotle.
Při spalování vlhkého dřeva dochází k výraznému snížení výkonu kotle, protože velká část energie se spotřebuje na odpaření vody obsažené v palivu. Kotel navíc dehtuje, zanáší se a zhoršuje jeho spalování, což může vést i ke zkrácení jeho životnosti a vyšší tvorbě emisí. O tom, jak si doma stanovit vlhkost dřeva, se můžete dozvědět více zde.
Tato závada byla zjištěna celkem na 1 instalaci.
Chyba č. 17 – nedostatečný přísun paliva do hořáků, zastavení podavače
U automatických kotlů je nutné pravidelně kontrolovat stav šnekovnice podavače paliva, která se časem opotřebovává (viz obr. č. 3). Pokud je šnek výrazně obroušený nebo má snížený profil závitu, nedokáže dopravovat palivo do hořáku v dostatečném množství. To vede k poklesu výkonu kotle, nestabilnímu spalování a s tím souvisejícímu poklesu účinnosti.
U palivových pelet může navíc docházet k upěchování paliva ve šnekovnici, které způsobuje úplné zastavení chodu podavače. Kotel se následně dostává do poruchového stavu, spalování se přeruší a je nutný zásah obsluhy. Pravidelná kontrola mechanické části podavače proto výrazně snižuje riziko výpadků a zajišťuje stabilní výkon kotle.
Tato závada byla zjištěna celkem na 1 instalaci.
2. Závěr
Prováděná terénní měření u 111 kotlů na tuhá paliva potvrdila, že složení spalin domácích topenišť se může výrazně lišit od hodnot naměřených v laboratorních podmínkách při certifikacích kotlů. Výsledky ukázaly, že zásadní vliv na množství emitovaných znečišťujících látek i provozní účinnost kotlů mají nejen jejich konstrukční a technické parametry, ale také kvalita instalace, pravidelná údržba a způsob obsluhy. U většiny sledovaných kotlů byly identifikovány různé typy závad – od instalačních chyb, přes technické nedostatky až po nesprávné uživatelské návyky – které vedly k navýšení koncentrací znečišťujících látek ve spalinách, nebo ke snížení účinnosti.
Bylo zjištěno, že správným provozem, vhodným palivem, pečlivou údržbou a dodržováním doporučení výrobce lze snížit emise i u starších typů kotlů. Významný přínos však představuje také modernizace zdrojů tepla, zejména nahrazení zastaralých kotlů konstrukcemi splňujícími požadavky ekodesignu. Studie současně upozorňuje, že legislativní opatření, jako je zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy, představují důležitý krok, ale samy o sobě nestačí – klíčová je informovanost uživatelů a kvalitní instalační praxe.
Závěrem lze říct, že emisní zátěž z lokálních topenišť je možné významně snížit kombinací technických opatření a vzdělávání uživatelů. Tato cesta je přitom ve srovnání s plošnými investičními programy relativně rychlá, široce dostupná a ekonomicky efektivní. Systematický přístup k prevenci provozních chyb, dodržování instalačních standardů a správná obsluha kotlů proto mohou představovat jeden z nejúčinnějších nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší v obytných oblastech.
3. Literatura
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- Horák J, Hopan F, Kremer J, Kuboňová L, Polcar L, Molchanov O, et al. Real measurement of carbon monoxide, total suspended particulate, and thermal efficiency in modern biomass household boilers. Biomass Conversion and Biorefinery 2022;12(10):4463-72.
The second part of the paper summarises the results of field observations of operational errors in residential solid-fuel boilers and their relationship to real-world emissions and efficiency. Based on 111 measurements, boiler performance under everyday operating conditions was evaluated, including user practices, maintenance quality, and fuel characteristics. The most common issues included worn nozzles, leaking doors, use of non-approved or wet fuel, insufficient cleaning, improper refuelling practices, and failures of burners or fuel feeders. The results confirm that real-life boiler operation may differ substantially from laboratory certification conditions and that both emissions and efficiency are strongly influenced by user behaviour. Significant improvements can be achieved through better maintenance, correct operation, and improved user awareness.