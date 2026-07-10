GasNet modernizuje plynovody pro Klatovsko a Strakonice
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GasNet modernizuje plynovody pro Klatovsko a Strakonice
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Rekonstrukce plynovodů v JZ Čechách jsou součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě napříč ČR. Využívá se přesnější plánování pomocí tzv. inteligentních nástrojů a řeší se jak během výstavby zachovat stabilitu dodávek plynu pro místní domácnosti a firmy.
Denně na plynárenskou infrastrukturu GasNetu spoléhá přes 2,3 milionu domácností a firem
„Plynárenská infrastruktura GasNetu tvoří páteř tuzemské energetiky a ekonomiky. Každý den na ni spoléhá přes 2,3 milionu domácností a firem na 85 % území České republiky. Naší absolutní prioritou je proto bezpečná a spolehlivá distribuce plynu, což vyžaduje systematické investice do obnovy i rozvoje sítě a digitalizace. V minulém roce jsme do modernizace plynárenské infrastruktury investovali necelých 6 miliard korun, letos plánujeme realizovat investice minimálně ve srovnatelném objemu. Dalších více než 500 milionů korun plánuje investovat naše dceřiná společnost Gas Distribution. Důsledně se tak připravujeme na změny spojené s dekarbonizací české energetiky, jako je přechod tepláren a velkých zdrojů na plyn,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel GasNetu.
Přesnější plánování pomocí tzv. inteligentních nástrojů
V roce 2026 GasNet plánuje dokončit 580 klíčových stavebních akcí, zmodernizovat na 250 km plynovodů a 40 regulačních stanic po celém Česku. Dalších 105 investičních akcí, 36 km plynovodů a 9 regulačních stanic zrealizuje dceřiná společnost Gas Distribution.
Aby mohl GasNet rekonstrukce strategických plynovodů plánovat přesněji, navyšuje meziročně rozsah jejich vnitřních inspekcí. Ty provádí pomocí tzv. inteligentních nástrojů – specializovaných sond, které pouští přímo do vysokotlakých plynovodů, aby zkontrolovaly, v jakém technickém stavu se potrubí nachází. Na základě získaných dat pak firma plánuje přesněji zacílené rekonstrukce jednotlivých úseků.
Zatímco v roce 2024 zkontroloval GasNet pomocí vnitřních inspekcí 46 kilometrů vysokotlakých plynovodů, minulý rok to bylo už více než 70 a letos to bude 121 kilometrů. Firma tak zlepšuje plánování rekonstrukčních prací i jejich efektivitu.
Aktuálně Klatovsko
- V okrese Klatovy zásobuje GasNet plynem přes 17 tisíc odběratelů.
- Nyní zde nahrazuje původní vysokotlaké potrubí z přelomu 60. a 70. let novým ocelovým plynovodem.
- Výstavba probíhá etapovitě od roku 2021 a týká se 25 kilometrů páteřního plynovodu mezi Starým Lázem, Nýrskem a Železnou Rudou.
- V uplynulých letech plynaři zmodernizovali 12,5 kilometru potrubí ve směru od Starého Lázu přes Nýrsko a nyní rekonstruují tříkilometrový úsek u obce Hojsova Stráž. Tuto etapu chtějí dokončit během září a v dalších letech se plánují zaměřit na rekonstrukce u Železné Rudy.
- Kvůli kamenitému podloží plynaři dále využívají potrubí se zvláště zesílenou betonovou ochranou a pod místní železnicí jej doslova protlačí pomocí bezvýkopové technologie. Tím omezí dopady výstavby i na místní dopravu.
„Plynovod vede členitým terénem CHKO Šumava, proto jsme přípravu od začátku koordinovali s její správou. Abychom co nejvíce omezili dopad stavby na přírodu, držíme se původní trasy plynovodu a snažíme se zmenšit rozsah výkopů i ochranného pásma všude tam, kde nám to normy umožňují. Průběh prací ovlivňují také místní klimatické podmínky, které nám pro každou etapu nechávají poměrně krátké časové okno. Po dokončení stavebních prací pomůžeme dotčená místa vrátit do původního stavu, například i díky vhodnému osivu podle požadavků CHKO,“ říká Pavel Komsa, ředitel pro investice a výstavbu skupiny GasNet.
Jak během výstavby zachovat stabilitu dodávek plynu pro místní domácnosti a firmy?
„Rozhodli jsme se, že využijeme náhradní zásobování pomocí mobilních cisteren se zkapalněným zemním plynem, LNG. Zkapalněný plyn má až 600krát menší objem než jeho plynná forma. Umožňuje proto dostat poměrně velké množství plynu i do mobilního zásobníku. Odběratelům tak zachováme dodávky plynu bez omezení,“ vysvětluje Ivo Jirovský, ředitel správy strategického majetku GasNetu.
Aktuálně Strakonice
- Skupina GasNet zde prostřednictvím dceřiné společnosti Gas Distribution nahrazuje původní plynovod z konce 60. let novým potrubím s větší kapacitou. Díky tomu posiluje dodávky plynu pro město a jeho okolí.
- Společnost, která je provozovatelem distribuční soustavy v Jihočeském kraji a části Kraje Vysočina, plánuje letošní etapu dokončit během října.
- V dalších letech na ni naváže rekonstrukcemi z Radomyšle do Strakonic.
„Město Strakonice je zásobováno plynem ze dvou hlavních směrů – ze severu a z jihu. Nyní rekonstruujeme severní trasu, která v okrese Strakonice zásobuje plynem více než 5 180 odběratelů. Konkrétně modernizujeme téměř šestikilometrový úsek ze Sedlice do Radomyšle. A protože původní plynárenská síť z roku 1968 už dosahuje maximálních možných kapacit, zdvojnásobujeme dimenzi potrubí a navyšujeme maximální hranici provozního tlaku plynu až na 4 MPa. Potrubí tak bude schopné dodat Strakonicím více plynu, čímž pomůžeme zajistit další rozvoj města, jeho průmyslu a energetiky. Díky vhodně zvoleným technologickým opatřením probíhají stavební práce bez omezení dodávek plynu odběratelům,“ upřesňuje Jiří Nováček, generální ředitel Gas Distribution.
GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...