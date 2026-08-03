Spotřeba plynu v prvním pololetí vzrostla o téměř 3 %. GasNet distribuoval 35,1 TWh
Přehrát audio verzi
Spotřeba plynu v prvním pololetí vzrostla o téměř 3 %. GasNet distribuoval 35,1 TWh
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnost GasNet, největší distributor plynu v České republice, dodala odběratelům během prvního pololetí letošního roku 35,1 TWh energie. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o 2,9 %. Kromě zemního plynu také roste objem distribuovaného biometanu, který meziročně vzrostl o 4,9 % na 73 165 MWh. Zájem přetrvává i o nová připojení k distribuční soustavě – v segmentu domácností GasNet připojil 1 112 nových odběrných míst, meziročně o 2,8 % více.
„Spotřeba plynu v prvním pololetí meziročně mírně vzrostla. Celkem jsme distribuovali 35,1 TWh energie. Podobně jako v předchozích obdobích ovlivnilo spotřebu především chladnější počasí během topné sezony. Právě v zimě dosahuje distribuce svého vrcholu a na energii z plynu spoléhají miliony českých domácností i průmysl,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Více plynu spotřebovali zákazníci v segmentu velkých a středních odběratelů, kam patří zejména teplárny, chemické závody a průmyslové podniky. Jejich spotřeba dosáhla od ledna do června letošního roku 19,6 TWh. Domácnosti a střední odběratelé pak v prvním pololetí spotřebovali 15,5 TWh. Nejvíc práce měli plynaři z GasNetu v pondělí 12. ledna, kdy lidé a firmy odebrali ze sítě rekordních 37 297 064 m3 plynu.
Na distribučním území Gas Distribution, která je od ledna součástí skupiny GasNet a která zajišťuje distribuci plynu v jižních Čechách a části Vysočiny, pak spotřeba v prvním půlroce dosáhla hodnoty 1,69 TWh.
Podíl nízkoemisního biometanu v distribuční síti roste
Vedle zemního plynu pokračuje také růst objemu distribuovaného biometanu. Za prvních šest měsíců letošního roku prošlo distribuční soustavou GasNetu 73 165 MWh tohoto obnovitelného plynu, což je o 4,9 % více než ve stejném období loňského roku. Aktuálně dodává biometan do plynárenské sítě GasNetu celkem devět výroben tohoto plynu.
„Naše distribuční síť je připravena na další rozvoj lokální výroby biometanu. Zvyšováním jeho podílu v distribuční soustavě posilujeme energetickou bezpečnost a snižujeme celkovou emisní stopu energetiky. Trend pro následující období určí zejména aukce na provozní podporu, která má potenciál výrazně zvýšit objem jeho výroby v České republice,“ vysvětluje Andrzej Martynek.
GasNet zavedl na připojování dalších výroben biometanu k síti standardizovaný proces, který jsou plynaři připraveni s ohledem na další vývoj trhu dál rozvíjet. Celkový potenciál výroby biometanu se v Česku odhaduje mezi 10 a 15 TWh.
Stabilní zájem o plyn
Trvající zájem o plyn potvrzuje také počet nových připojení. Jen v prvním pololetí letošního roku GasNet připojil v segmentu domácností 1 112 nových odběrných míst, meziročně o 2,8 % více.
„Zájem domácností i velkých odběratelů o připojení ukazuje, že je plyn atraktivním řešením zejména pro vytápění. Je to spolehlivý a ekonomický způsob, jak dekarbonizovat nejen lokální vytápění domácností, ale i celkově transformovat české teplárenství a průmyslu. Na rostoucí poptávku i spotřebu plynu jsme ve většině lokalit kapacitně připraveni,“ uzavírá Andrzej Martynek.