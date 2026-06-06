Projekt distribuce směsi zemního plynu a vodíku v Hranicích u Aše
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Projekt distribuce směsi zemního plynu a vodíku v Hranicích u Aše
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Distribuce probíhá v rámci pilotního projektu. GasNet ověřuje možnosti budoucího využití H2 v plynárenské síti. Je to první české město, kde začali zákazníci tento obnovitelný plyn naplno využívat.
Místní vodík do místních plynovodů
Vodík pro Hranice se vyrábí v blízkém okolí města. Jeho produkci zajišťuje Farma Trojmezí, která pro jeho výrobu využívá obnovitelnou elektřinu z vlastního větrného a solárního parku. Vyrobený vodík se následně skladuje v nadzemních zásobnících, ze kterých putuje vodíkovodem do směšovacího zařízení. Tady jej plynaři z GasNetu smíchají v potřebném poměru se zemním plynem a směs je vtláčena do místní distribuční sítě, kterou je dopravena už přímo k zákazníkům. Směs se spotřebuje přímo ve městě a jeho okolí, protože celá místní síť funguje jako uzavřený ostrov.
„Na počátku stál projekt větrného parku v Trojmezí – Hranice u Aše, který jsme s výkonem 2,7 MW uvedli do provozu v roce 2007. Při rozšiřování o solární část parku jsme začali hledat efektivní způsob, jak v místě co nejlépe využít přebytky vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Inspiraci jsme našli v roce 2018 v Německu, kde jsme se seznámili s projekty přeměny elektřiny na vodík a jeho následného přimíchávání do zemního plynu. Právě tato zkušenost nás přivedla k myšlence připravit obdobné řešení také v Hranicích,“ říká Václav Benedikt, předseda představenstva Farmy Trojmezí a.s.
Následovala koupě vhodné lokality pro výstavbu, zahájení a realizace veřejnoprávního projednání projektu a výběr vhodné technologie na výrobu vodíku. Tato část přípravy projektu probíhala mezi lety 2020 a 2024. Zároveň v dubnu 2021 zahájila Farma Trojmezí spolupráci s GasNetem.
Stavební povolení nabylo právní moc v dubnu 2024. Povolení zkušebního provozu pro výrobnu vodíku získala Farma v únoru 2025 a zkolaudováno bylo kompletně o dva měsíce později.
Plynovody i kotle jsou na směs připraveny
Před spuštěním projektu provedl GasNet ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem, Technickou inspekcí ČR a Asociací pro optimalizaci komínů a spalování (APOKS) rozsáhlé kontroly plynových spotřebičů a spalinových cest na všech odběrných místech ve městě. Výsledky potvrdily, že zařízení zákazníků mohou směs bez problémů využívat. Stejnou kontrolou s pozitivním výsledkem prošla i plynárenská zařízení provozovaná GasNetem. Při výstavbě místní sítě byly už v minulosti použity materiály a technologie umožňující bezpečnou distribuci směsi.
Projekt zaštítily Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR) a Energetický regulační úřad (ERÚ). Získal také podporu Karlovarského kraje, který patří mezi lídry vodíkové transformace v České republice, a který navíc financoval kontrolu spalinových cest u zákazníků. Projekt vznikal i za podpory Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP).
„Spuštění pravidelné distribuce směsi zemního plynu a obnovitelného vodíku ve městě Hranice představuje významný milník nejen pro českou energetiku, ale především pro Karlovarský kraj. Tento projekt přináší regionu moderní a udržitelný zdroj energie a zároveň otevírá nové příležitosti pro inovace a investice. Karlovarský kraj se tak stává průkopníkem v oblasti využívání vodíku v plynárenské infrastruktuře a potvrzuje svou roli lídra v přechodu na čistší a ekologičtější energetiku,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Kromě GasNetu se do projektu zapojili i další plynárenští experti. Zařízení pro míchání vodíku a zemního plynu dodala na míru společnost Hutira. Na nastavení řízení celého systému se podílela firma Orise, která se zaměřuje na automatizaci a digitalizaci průmyslové výroby. Výrobce plynových zařízení Baxi dodal na část kontrolních míst plynové kotle nové generace. Technici z Asociace pro optimalizaci komínů a spalování (APOKS) pak kromě kontroly spalinových cest provedli i odborné měření emisí spalin z plynových kotlů domácností.
Hlavním dodavatelem stavby výrobny vodíku byl Unigranit Písek a.s., elektrolyzér vyrobila společnost Enapter S.R.L., zásobníky vodíku BAEST Machines & Structures, a.s. a vodíkovody postavil Charmont s.r.o.
Technické informace
Místní síť (GasNet)
- Koncová větev vysokotlakého plynovodu, 38 km místní sítě (materiál plastpolyetylen, výstavba v roce 2001)
- Distribuce směsi v úrovni 5 % až 10 %.
- Úspory emisí CO2: 100 t CO2/rok, cílem 207 t CO2/rok
- 360 odběrných míst: 322 domácností, 34 maloodběratelů, 4 velkoodběratelé
Výrobna vodíku (Farma Trojmezí)
- Lokální výroba: elektrolyzér o výkonu 0,6 MW (fotovoltaická elektrárna 2.0 MW, větrná elektrárna 2.7 MW)
- Kvalita vodíku: H2 99,998 mol%, O2 <2 ppm, N2 <12 ppm
- Tlak a objem zásobníků vodíku: 35 bar/4×95 m3
- Výrobní kapacita: 80 t/rok (lze rozšířit 150 t/rok)
Směšovací zařízení (GasNet)
- Kontejner směšování: 1 300 Nm3/hod; 25 bar(g)
- Kontejner měření: obchodní měření a kvalita
- Propojovací potrubí: 2× vysokotlaký ocelový plynovod DN 100 (400 m)
Zelený vodík a jeho distribuce
Vodík se pro Hranice vyrábí pomocí elektrolýzy z lokálních obnovitelných zdrojů, kterými jsou místní větrníky a fotovoltaika Farmy Trojmezí. Vyrábí se přímo v místě spotřeby, a kromě výrazného snížení emisí posiluje i energetickou soběstačnost města.
V roce 2023 GasNet prověřil technický stav všech odběrných míst ve městě. Zároveň GasNet provedl zevrubnou inspekci všech svých plynárenských zařízení. Na jaře 2024 proběhly i kontroly spalinových cest. Vodík vyrobený v elektrolyzéru se skladuje v tlakových zásobnících. Odtud přichází do kontejneru měření a do směšovacího zařízení, kde se potkávají zemní plyn z vysokotlakého distribučního potrubí o tlaku 25 barů s vodíkem o tlaku 28 barů. Dochází k řízenému smíchání.
Plynová směs jde potom plynovodem do regulační stanice GasNet, kde se tlak sníží na 3 bary. Směs pak pokračuje do místní distribuční sítě k odběratelům.
GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...